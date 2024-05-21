預防關節炎的最佳運動是踩單車！預防疼痛復發要留意７件事！

踩單車是不少港人喜愛的運動，更有些打工仔會選擇利用單車代步返工，原來這些付出的體力都會在晚年為你帶來回報！



早前一份刊登在醫學期刊《運動與運動醫學與科學》（Medicine & Science in Sports & Exercise）上的研究指出，與踩單車的人相比，有踩單車習慣的人在 65 歲時患退化性關節炎和膝蓋疼痛的可能性顯著降低。

研究調查了 2,600 名平均年齡 64 歲的長者，以了解他們一生的運動習慣。參與這項研究的人不是競技運動員，而是「普通」人，年齡從 40 多歲到 80 歲不等。由於體重、家族史或先前受傷史，所有這些人患膝關節炎的風險都較高。研究人員還對參與者進行了 X 光檢查，以評估他們關節的情況。

結果發現，與那些沒有踩單車史的人相比，會踩單車的人患上退化性關節炎症狀的可能性要低 21%。

研究作者、貝勒醫學院副教授 Grace Lo 博士表示，「我很驚訝地發現效果如此之大。」他指出，「根據我們的觀察性研究，一生騎自行車與更好的膝蓋健康有關，包括減少膝蓋疼痛和減少關節損傷，一個人一生中騎自行車的時間越多，他或她出現膝蓋疼痛和退化性關節炎症狀的可能性就越小。」

為何踩單車能預防關節炎？

研究人員認為，踩單車對身體的影響很小，這使其成為人們一生中可以持續進行的運動。踩單車不單有助於增強膝蓋周圍肌肉的力量，從而有助於保護關節。同時，當你踩單車時，重複的運動——一次又一次地以圓形方式踩踏，也有助於膝蓋周圍滑液的循環。此液體能起到潤滑劑的作用，有助於保持關節平穩、無摩擦地運作。

什麼是退化性關節炎？

退化性關節炎是指關節內的組織隨著時間的推移而分解，這是最常見的關節炎類型，它會導致疼痛、腫脹和僵硬，影響人們自由活動的能力，而且更常見於年長者。

退化性關節炎患者通常有關節疼痛，而且在休息之後有短時間的關節僵直（難以移動）。最常累及的關節包括：

手（手指末端和拇指的起點和末端）；



膝蓋；



髖部；



頸部；



腰部。



▼退化性關節炎常見症狀、分成幾級（按圖細閱👇👇👇）

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退化性關節炎有何高風險因數？

關節組織發生的變化通常是隨著時間的推移一點一點發生的。普通的關節磨損並不會造成退化性關節炎，以下這些因素可能會導致你更有可能患上骨關節炎，包括：

高齡：隨著年齡增長，關節組織的損耗和退化風險增加；



超重或肥胖：額外的體重對關節施加額外的壓力，增加關節磨損和退化的風險；



關節的受傷史或手術史：過去的關節受傷、運動損傷或手術可能增加發展骨性關節炎的風險；



重複性動作導致勞損：長期重複性使用特定關節的動作，如舉重、重複彎曲或扭轉，可能導致關節組織的磨損和損傷；



關節的構造不正確：如果你的關節具有結構異常或不正確，例如脫臼、畸形或先天性異常，則可能增加骨性關節炎的風險；



骨關節炎的家族史：如果你的家族中有人患有骨性關節炎，那麼你患病的風險可能會增加。



做足７件事預防關節炎復發！

雖然退化性膝關節炎不能根治，但透過治療及自我護理，可以減少因為關節勞損而引發的症狀、改善關節活動能力和生活功能障礙，以及預防復發：

1. 維持健康體重：保持正常的體重或減輕超重或肥胖狀態可以減輕關節的負擔。額外的體重會增加關節的壓力，加速關節的退化。



2. 適度的運動：適度的運動可以增強肌肉和關節的支撐力，減輕關節的壓力。選擇低衝擊性的運動，如游泳、騎自行車、散步和瑜伽等，有助於保持關節的靈活性和強度。



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3. 避免過度使用關節：避免長時間或重複性地使用同一個關節，以減少關節的磨損。在工作或運動時，要注意適當休息和變換姿勢，以減少對特定關節的壓力。



4. 保持良好的姿勢：保持正確的姿勢有助於減少關節的壓力和扭曲。無論是坐著還是站著，都應該注意保持正確的身體對齊和姿勢。



5. 注意關節安全：避免受傷和關節損傷，特別是參與高風險運動或活動時。使用適當的保護裝備，如護膝、護肘等，以減少受傷風險。



6. 健康飲食：遵循均衡、營養豐富的飲食，有助於維持關節的健康。攝取足夠的維生素和礦物質，特別是維生素D和鈣，有助於骨骼健康。



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7. 定期檢查：定期檢查關節健康，及早發現和處理任何問題。如果你有任何關節不適或疼痛，請尋求醫生的建議。

