飲茶｜飲茶到底有何好處？研究揭每日飲4杯可降低患慢性病風險！

咖啡、酒與茶被稱為世界三大飲品，其中又以飲茶的健康益處最受大眾認可。早前，就有一項研究發現，每週只需喝 24 杯茶就能將罹患慢性病的風險大大降低。



根據一項刊登在國際醫學期刊《營養與食品技術》（Nutrition and Food Technology）上的研究，科學家從茶葉中找到一種名為「flavan-3-ols」的特殊化合物，並且它可能是飲茶為何能降低罹患高血壓、心臟健康、中風和糖尿病風險的原因。

研究報告指出，茶葉中含有的類黃酮可以將患慢性病的風險降低多達五分之一（19%），並將死於心血管疾病的風險降低13% 。

研究的合著者之一、茶和類黃酮專家Tim Bond博士表示，「食用茶類黃酮對健康有益的證據是個好消息，特別是對於茶愛好者來說。」然而，根據過往的統計，全英國只有不到五分之一的能達到每週喝20 杯以上茶的最佳目標。為國民的健康著想，他建議在日常飲食指南中添加類黃酮的建議攝取量。

▼那麼到底胃不好的人是不是真的不能夠喝茶呢？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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飲茶有何好處？

茶葉本身不含任何的卡路里，而且又含有強效的抗氧化劑和促進健康的化合物，主要來自多酚——植物中發現的物質，例如兒茶素。

目前，醫學界對無糖的綠茶和紅茶是進行的健康益處研究是最多的，以下是這些飲用這些茶葉對身體的益處：

1. 預防癌症



茶葉中含有豐富的抗氧化劑，如多酚和兒茶素，這些物質有助於中和自由基，減少細胞損傷和DNA突變的風險，從而預防某些癌症的發生。

2. 降低心臟病風險



茶葉中的兒茶素被認為具有降低膽固醇水平、改善血液循環和保護血管健康的作用，從而降低心臟病和中風的風險。

3. 降血壓



一些研究表明，喝茶可以有助於降低血壓水平。茶葉中的某些成份可能有助於放鬆血管，從而降低血壓。

4. 降低糖尿病風險



有研究表明，長期飲用茶葉（特別是綠茶）與較低的糖尿病風險有關。茶葉中的多酚可以幫助調節血糖水平和胰島素敏感性。

5. 幫助預防肥胖



茶葉中的兒茶素和咖啡因被認為具有促進新陳代謝和脂肪氧化的作用，有助於控制體重和減少肥胖的風險。

6. 改善大腦健康



茶葉中的成份可以對大腦產生正面影響。喝茶與降低抑鬱症、焦慮症和阿茲海默症等神經退化性疾病的風險有關。

另外，不同種類的花草茶也具有健康益處，例如：

- 改善睡眠



- 緩解經痛



- 緩解更年期症狀



- 減少焦慮



- 緩解壓力



喝出健康有學問！不同顏色的茶，原來功效也大有不同？（點圖瀏覽）↓↓↓

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1. 綠茶



功效︰提神醒腦、生津止渴、清熱解毒

代表茶：碧螺春、龍井茶

2. 黃茶



功效︰清熱解毒、祛痰止咳

代表茶：蒙頂黃芽、霍山黃芽、君山銀針

3. 青茶



功效︰提神醒腦、有助消化

代表茶：烏龍茶、包種茶、鐵觀音

4. 白茶



功效︰清熱解毒、生津止渴、提神醒腦

代表茶：白毫銀針、白牡丹

5. 紅茶



功效︰溫陽活血、暖胃止瀉、散寒除濕

代表茶：阿薩姆、大吉嶺、錫蘭、祁門

6. 黑茶



功效︰溫胃養胃、消滯去膩、驅風醒酒

代表茶：普洱茶、黑磚茶

注意喝茶要適量，建議每天適度喝茶不要超過600 c.c. ，而且不能長期把濃茶當開水飲用。

▼ 不同發酵的茶有什麼分別？（按圖 👇👇👇）：