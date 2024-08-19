糖尿病｜食降血糖藥竟致生殖器「爛掉」？醫：全因一惡習惹禍！

洗澡除了是為了維持個人形象之外。若不洗走身體污垢，分分鐘導致健康問題！台灣有一名男子因生殖器潰爛就醫，醫生起初以為是病人尋花問柳惹來毛病。後來，詢問之下才發現，男子本身正在服食排糖（降血糖）藥，尿液中的糖分遠高於常人，成為黴菌滋生的溫床，再加上他個人衛生沒做好，每兩到三天才洗一次澡，最終才會導致生殖器感染黴菌。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

早前，台灣肝膽腸胃科醫生王威迪在節目《醫師好辣》上分享個案指，該名男子因血壓、血糖偏高，有在服用降血糖的藥物，而這種藥物的特點就是會讓體內的糖分及鈉離子，隨尿液排洩出去，藉此來改血壓和血糖。然而，男子在開始服食降血糖藥不久就回診了，只因他的生殖器出現了潰爛。

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男子強調，自己在過去的一年半載都沒有「亂來」或尋花問柳。不過當醫生進一步詢問時，男子就透露，由於他不喜歡洗澡，若沒有激烈運動，通常兩到三天才會洗一次澡。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

「（男子）就是很明顯生殖器潰爛。」王威迪解釋，男子下體會潰爛源自兩方面，一部份是由於男子長時間服用降血糖藥，導致黴菌容易滋生，另一部份則來自個人衛生習慣不佳，王威迪指，當你尿裡面糖份增加，是一個黴菌溫床、感染源，加上沒洗澡，因此就發生感染、潰爛。

王威迪表示，生殖器的黴菌感染治療大多以塗抹藥膏為主，治療時間為2週至1個月，甚至會更久，再加上男性在小便時根本就不會清潔陰部，因此生殖器的毛病較易復發。

王威迪便叮嚀男子，要求他在治療期間，小便後就必須清洗會陰部並擦乾，才能縮短治療時間，也提醒廣大男性，請務必注意個人衛生，否則恐發生「雞雞爛掉」的風險。

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攝取過多糖份不單會增加患上糖尿病的機會，許多慢性疾病，例如心臟病和某些癌症的疾病風險亦與攝取的糖份有直接關係。過多的糖攝取又會導致胰島素抗阻、發炎和代謝功能障礙。

含糖食物通常也缺乏維生素、礦物質和纖維等必須的營養素。攝取過量的糖會取代營養豐富的食物，導致我們的飲食不平衡和潛在的缺陷。

除此之外，糖可能會讓人上癮，從而導致食慾增加並且難以控制其消費。這種類似成癮的行為會使不健康的飲食模式長期存在，並阻礙維持均衡飲食的努力。為避免攝取過量糖份，你應該學習以下的對策：

1. 了解食品標籤



學習閱讀和解釋食品標籤以識別添加糖。尋找替代名稱，例如玉米糖漿、果糖、葡萄糖和蔗糖。透過了解隱藏的糖分，你可以對自己的消費做出明智的選擇。

2. 減少食用加工食品



加工食品通常含有大量添加糖。盡量選擇天然的、未加工的食物，如水果、蔬菜、瘦蛋白質和全穀物。

3. 選擇天然甜味劑



不要食用精製白糖，而應選擇更健康的替代品，例如蜂蜜、楓糖漿或甜菊糖等天然甜味劑。雖然它們仍應適量食用，但它們的加​​工程度較低，並提供額外的營養益處。

4. 吃蛋白質和健康脂肪



在餐點中加入適量的蛋白質和健康脂肪可以幫助你長時間保持飽腹感，減少對糖的渴望。加入瘦肉、魚、堅果、酪梨和橄欖油等食物以保持飽腹感。

5. 多喝水



喝水而不是汽水、能量飲料或果汁等含糖飲料來解渴。保持水分有助於控制食慾並支持整體健康。

6. 膳食計劃和準備



提前規劃和準備膳食，避免依賴含糖零食或外賣。這使你可以隨時獲得更健康的選擇，並減少尋求含糖替代品的誘惑。

7. 選擇新鮮水果



想吃甜食時，請選擇新鮮​​水果而不是含糖甜點或糖果。水果含有天然糖分以及纖維和各種有益健康的營養素。

8. 張弛有度



適量攝取糖分是關鍵。偶爾給自己一些零食，但要控制份量。這有助於滿足渴望而又不會過度放縱。

9. 增加纖維攝取量



日常飲食中增加全穀物、豆類和蔬菜等來源的纖維攝取量，有助調節血糖水平並減少對糖的渴望。

10. 動起來



定期運動可以釋放內啡肽、改善情緒並促進整體健康，從而幫助減少對糖的渴望。此外，體力活動有助於調節血糖水平。

透過實施這些策略，你可以減少整體糖攝取量，從而降低肥胖、糖尿病、心血管疾病和牙齒問題等各種健康問題的風險。低添加糖飲食有助於體重管理、提高能量水平、促進心臟健康、提高思維清晰度並增強免疫系統。

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