健康飲食｜29歲OL患脂肪肝 戒葷減磅成功反加重病情 醫生拆解原因

千萬別以為飲食清淡就能健康，如果觀念不正確，就算食素都一樣可釀成疾病！內地就有一名29歲女OL在健康檢查後發現輕微脂肪肝，自覺是平時食肉太多導致，因此決定戒葷減肥改善。豈料，半年後體重雖然成功下降，但脂肪肝卻變成中重度。醫生指她的飲食習慣正正是脂肪肝加重的原因。



超音波檢查發現，劉女士脂肪肝從「輕度」轉為「中重度」。（圖片截圖自網易）

綜合內媒報道，該名女OL姓劉、來自浙江寧波，身高160厘米、體重58公斤（約127磅），身形稍胖。她在半年前接受健康檢查時發現輕微脂肪肝，當時她認為這是由於自己平日飲食不節制、食太多葷食所致，於是下定決心減肥，戒掉葷腥類食物和精緻碳水（包括白飯、麵、白麵包等），每餐只食「水煮菜」加上蒸過的雜糧。

半年過去，劉女再度接受身體檢查，未料體重雖然比半年前輕約5公斤（約11磅），小腹亦縮水了不少，但接受超音波檢查後，卻發現脂肪肝從「輕度」轉為「中重度」，不禁令嚴格控制飲食的事主感到不解。

脂肪肝是什麼？（按圖👇👇👇）

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缺乏蛋白質都會令脂肪肝問題加劇？

針對這位病患的情況，寧波大學附屬第一醫院感染科醫生楊乃彬受訪時表示，很多人認為「脂肪肝是胖子的專利」，但這個認知並不完全正確。他指，對於因肥胖而導致脂肪肝人士而言，減肥的確有利於脂肪肝降級或逆轉，但如果減肥方式不健康，患者反而會因蛋白質攝取不足而令脂肪肝問題加劇。

楊醫生解釋，肝臟分解、代謝脂肪都需要蛋白質。一旦蛋白質攝取嚴重不足，肝臟內的脂肪「運送」不出去，就積存在肝臟，導致脂肪肝加重。另外，

通俗地說,蛋白質相當 於車輛,可以把肝臟內的脂肪給運出去。蛋白質攝取嚴重不足,肝臟內的 脂肪運送不出去,就積壓在肝臟,會導致脂肪肝加重。此外，長期吃水煮蔬菜，身體無法獲取需要的熱量，為了維持日常活動身體會分解脂肪，導致大量脂肪酸進入肝臟，若脂肪酸長時間停留在肝臟會加重脂肪肝。

楊醫生又指，約有20、30%的脂肪肝患者其實不胖，身形可以是正常甚至偏瘦，故不宜以體型來判斷是否患上脂肪肝。

六類人可能罹患脂肪肝（按圖看清👇👇👇）

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楊醫生提醒，想要正確的透過飲食減肥，最重要是遵守以下原則：保證蛋白質攝取、增加綠葉蔬菜攝取、減少油膩食物、精製碳水攝取、戒酒和軟性飲料。在減肥的時候，一定要循序漸進。

「解救」脂肪肝注意６點！

1. 一餐只吃七分飽。



2. 外賣不點油炸、油煎、香酥、乾鍋、水煮；多點蒸、煮、燉、涼拌。



3. 非酒精性脂肪肝患者，建議控制飲食攝取，減少每日進食量；而營養不良性脂肪肝患者則應適當增加營養，注意肉素搭配，保持均衡飲食。



4. 戒酒。



5. 避免久坐，定時做運動。



6. 規律作息，別成日熬夜。



3種有效改善脂肪肝飲食法（按圖👇👇👇）

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