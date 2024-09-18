減肥｜健康修身要識睇食物「營養密度」 減肥應吃這８類食物！

減肥時除了要留意食物的熱量之外，也要學會挑選「營養密度」較高的食物，只有這樣才可以確保在減少攝取熱量的同時，又能保證身體有充足的營養。



營養密度是什麼？

高營養密度的食物，以消費的概念來看，性價比顯然地高，因為在相同的卡路里下，卻能吸收更豐富的營養。

營養密度（Nutrient density）是以營養成份（克）與熱量（卡路里）的比值來計算，即在相同熱量下，食物所含的各樣營養素之種類及含量的多寡。掌握營養密度的概念，能了解自己所吃的食物是空有熱量卻沒有營養價值；或是有豐富的營養。

以白方包與全麥方包為例，兩種提供290千卡左右的熱量，但全麥方包可提供更多的纖維、維他命E與B雜，因此，進食及購買食品時不能只看總熱量，留意營養亦十分重要。挑選營養食物時，建議重質素勝於數量，營養素愈豐富的食物相對地是更好的選擇，宜從營養密度高的食物中獲取更多營養。

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營養密度高的食物對減肥有何好處？

選擇營養素密度適中的食物對於減肥是非常重要的，因為這些食物提供了豐富的營養素，同時含相對較低的熱量，有助於達到健康減重的目標。以下是一些選擇營養素密度適中的食物的原因：

1. 維持身體功能運作



營養素密度高的食物通常含有豐富的維生素、礦物質、纖維和其他重要營養素，可以確保在減重過程中身體獲得所需的營養，維持身體功能正常運作。另外，在減重過程中，適量攝取蛋白質和其他重要營養素有助於維持肌肉質量，同時減少減重過程中可能產生的肌肉流失。

2. 幫助控制飢餓感



吃含有更多營養素的食物可以更好地滿足身體的營養需求，減少飢餓感，有助於控制進食量和減少零食攝入量。而且食用營養豐富的食物，能為身體提供更多所需的能量，延長飽足感，有助於控制進食頻率。

3. 幫助維持代謝率



營養素密度高的食物往往含有豐富的蛋白質、維生素和礦物質等，攝取足夠的營養可以幫助維持身體的代謝率，進而促進脂肪燃燒。

有什麼食物是營養素密度高且適合減肥人士食用？

1. 蔬菜：蔬菜是營養素密度高的食物，同時熱量較低。蔬菜如菠菜、花椰菜、胡蘿蔔等提供豐富的維生素、礦物質和纖維，有助於增加飽足感。



2. 水果：選擇低糖水果如莓類、蘋果、橙子等，這些水果含有豐富的維生素、礦物質和纖維，同時熱量相對較低。



3. 全穀類：全穀類食物如糙米、燕麥、全麥麵包等提供澱粉和膳食纖維，有助於增加飽足感並維持血糖穩定。



4. 豆類和豆製品：豆類含有豐富的蛋白質和纖維，有助於增加飽足感，同時提供營養支持。



5. 堅果類：優質的脂肪和蛋白質來源，例如杏仁、核桃、亞麻籽等，適量攝取有助於提供能量並增加飽足感。



6. 低脂乳製品：低脂乳製品如希臘乳酪、優格等提供鈣和蛋白質，同時熱量較低。



7. 魚類：選擇低脂的魚類如三文魚、鱈魚等，這些魚類富含奧米加-3脂肪酸，提供高質量蛋白質。



8. 蛋類：雞蛋是一種營養豐富的食物，提供高質量蛋白質和維生素，同時有助於增加飽足感。



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