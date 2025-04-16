子宮內膜異位症︱病情會受飲食習慣影響？避5類食物或能緩解疼痛

對於許多生育年齡的女性而言，子宮內膜異位症帶來的劇烈疼痛是難以言喻的折磨。不過，一項由愛丁堡大學進行的大型研究或能為女士們帶來一絲曙光。研究發現透過調整飲食，排除特定的四類食物和飲料，能有效緩解子宮內膜異位症所帶來的疼痛。



什麼是子宮內膜異位症？影響全球數百萬女性的常見疾病

子宮內膜異位是指內膜細胞生長在子宮以外的位置，例如輸卵管、卵巢或是其他盆腔位置。

子宮內膜異位症（Endometriosis）是一種常見的婦科疾病，指的是原本應生長在子宮內壁的子宮內膜組織，出現在子宮以外的其他部位，例如卵巢、輸卵管、骨盆腔甚至更遠的器官。這些異位的子宮內膜組織，如同在子宮內一般，會隨著月經週期產生變化，包括增厚、剝落和出血。然而，由於這些血液無法像正常月經一樣排出體外，便會在體內引起發炎反應、結疤組織和沾黏，進而導致慢性骨盆疼痛、經痛、性交疼痛、不孕等一系列症狀。

據世界衛生組織資料，全球約有十分之一的生育年齡女性（1.9億）受到子宮內膜異位症的影響。然而，由於症狀的個體差異大，且診斷過程可能較為複雜，實際的患病人數可能更高。這種疾病不僅對患者的生理健康造成影響，也可能對其心理健康、社交生活和工作能力帶來負擔。

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飲食調整與子宮內膜異位症的關聯 避5類食物或能緩解疼痛

早前，愛丁堡大學進行了一項涉及2,599名參與者的研究。研究人員對參與者的飲食進行了不同的調整，以觀察其對子宮內膜異位症疼痛的影響。研究結果顯示，部份飲食調整與疼痛程度的改善存在顯著關聯：

● 不攝取麩質和乳製品： 有45%的參與者在排除這兩種食物後，疼痛程度有所改善。研究人員推測，減少麩質或乳製品的攝取可能對腸道菌群產生益處，進而影響整體健康和疼痛感知。



● 減少酒精攝取：有 53%減少酒精攝取的人感到疼痛程度降低。研究認為，酒精可能與雌激素對細胞的作用相似，而雌激素會促進子宮內膜的生長和發展，從而加劇子宮內膜異位症的症狀。



● 停止攝取咖啡因： 有 43% 減少咖啡因攝取的人認為疼痛減輕。研究人員認為，咖啡因可能因干擾睡眠，導致疼痛感加劇，減少攝取或有助緩解。



● 避免加工食品： 研究還指出，近 40% 受訪者稱減少攝取即食麵、雪糕、糖果等加工食品後，疼痛得到改善。這可能與加工食品中常見的炎症促進物質有關。



● 去除大蒜和洋蔥： 三分之一的參與者發現，從飲食中去除大蒜和洋蔥可以減少疼痛和腹脹等腸道相關症狀。



這項研究的資深作者、愛丁堡大學生殖類固醇教授菲利帕·桑德斯在接受外媒訪問時談及這項研究的意義，她表示，「我們真的感覺即將揭開飲食會如何影響子宮內膜異位症症狀的神秘面紗。對於女性來說，如可以為自己做些什麼來解決子宮內膜異位症的痛苦，這對她們來說是非常重要——這是極大的鼓舞。」

不過，研究人員和專家亦強調，儘管這項研究揭示了飲食調整與子宮內膜異位症疼痛緩解之間的潛在聯繫，但仍需更多證據來更深入地了解這種複雜的關係。未來會更嚴謹地設計研究，以驗證這些初步發現，並探索飲食干預在子宮內膜異位症管理中的具體作用機制。

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