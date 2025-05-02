健康生活｜愈早退休愈快衰老？專家籲欠1關鍵條件不要早退！

「財富自由、提早退休，從此過上悠閒生活」是時下不少人為之奮鬥的目標。但太早退休也不一定是件好事，一項台灣的最新研究指出，提早退休會加速身體衰弱，而且退休時間愈早，衰弱就愈明顯。對此，專家建議，若沒有周詳的退休計劃，留在職場反而更有利健康。近日，研究相關成果已發表於知名醫學期刊《國際老人醫學與老年學》（Geriatrics & Gerontology International）。



綜合台媒報道，這項研究由台灣國衛院副研究員、台大醫院雲林分院精神醫學部主治醫生吳其炘與團隊進行。研究的資料來源為當地的健保資料庫，在2010至2021年間、收集近178萬名 45至64 歲提早退休者的就醫數據，並對照相同人數、同樣年齡且仍在工作的族群，以涵蓋38種病症的「多重疾病衰弱指數（mFI）」，再根據年齡、性別、收入等進行差異分析。

研究報告將「早退」定義為65歲前失業且未再就業，調查發現，相較於持續工作，提早退休者容易出現衰弱狀況，且退休年齡愈早，衰弱速度愈快；若提早於55歲之前退休，衰弱程度明顯高於仍在工作者。但若到接近65歲時才離開職場，則與持續工作者差異不大。

提早退休=提早享福？ 研究警告：缺乏社交活動恐加速衰老

研究結果顯示，相較於持續工作，提早退休更容易出現衰弱狀況，且退休年齡愈早，衰弱的速度也愈快；此外，若提早退休的年齡拉到55歲之前，則衰弱程度高於仍在職者的情形更明顯，但若到接近65歲時才退場，則與持續工作者差異不大。

研究亦顯示，男性提早退休的衰弱速度普遍快於女性。吳其炘解釋，這可能與男性在離開職場後，整體活動量、社交參與均顯著下降有關。而女性通常有較豐富的社交行為，在退休後更能增加與人互動的時間。

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經濟條件、退休保障亦會影響退休後健康程度

此外，不同經濟條件、職業背景和健康狀況，也是影響提早退休人士「未老先衰」的因素。吳其炘表示，從分析結果可見，從公職提早退休的族群，相較其他職業族群的早衰程度來得低；其次則是本身是企業主，衰弱情形較輕微；但農漁民、受僱於私人企業及自營工作者，若提早退休，則衰弱指數的升高幅度，都比繼續工作的對照組更明顯。

同樣提早退休，為何公務人員的衰弱程度較不明顯？吳其炘說明，原因可能與經濟條件有關，這一點在企業主身上也可觀察到較佳的健康狀況。除了穩定的收入，公務人員普遍擁有相對完善的退休制度，能維持退休後較佳的健康狀況；此外，公務人員擁有平均較高的知識能力，對退休生活能有詳細的規劃，可能也是一大重點。

相較之下，收入較低的族群，則可能因退休後收入短少，而被迫降低生活品質，包括營養及保健方面的供給也較欠缺，因此恐加速衰弱程度。

退休需要規劃 欠打算不如繼續返工！

吳其炘強調，退休生活必須詳加規劃，特別是想提早退休者，最好將退休後日常生活、行程都及早仔細規劃出來，不要只有「我想學ＸＸ」、「想種菜」等粗略方向，建議將退休後的日常生活、每天要做什麼，及財務的安排等，都及早仔細規劃；否則，從研究分析看來，提早退休還不如留在職場上繼續打拚。

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