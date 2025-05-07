日本通周奕瑋揭患重度脂肪肝 2個症狀代表肝臟出事？ 3招有助逆轉

41歲的無線藝員周奕瑋（Jarvis）除了懂得主持節目之前，本身是亦一個「日本通」，不時都會在個人Youtube頻道上分享旅遊攻略。在旅途上，當然少不免分享美食，雖然從身形上看不出有任何健康問題，但在近日發佈的一段影片中，他就透露自己肝臟纖維硬度指數超標，脂肪肝指數更高達395 dB/m（標準應為238）確診重度脂肪肝，情況遠超Jarvis預料。



什麼是脂肪肝？

脂肪肝是指肝臟內積聚了過多脂肪的病症。正常情況下，肝臟含有少量脂肪，但當脂肪含量超過肝臟總重量的5%至10%時，就被定義為脂肪肝。

脂肪肝主要分為兩大類：

酒精性脂肪肝：由長期過量飲酒引起。停止飲酒後，肝臟通常可以逐漸恢復正常。



非酒精性脂肪肝：與酒精無關，通常與肥胖、高血脂、高血糖（糖尿病）、胰島素阻抗以及不良飲食習慣和缺乏運動等代謝相關因素有關。其中，肥胖是非酒精性脂肪肝最常見的原因。



（圖片來源：截圖自「周奕瑋JARvelogue」影片）

日前，Jarvis於其個人Youtube頻道「周奕瑋JARvelogue」上分享自己對肝臟健康的憂慮，又展示出他接受體檢的過程。閱讀檢查報告時，醫護人員直指他的肝臟纖維硬度指數（LSM）及脂肪肝指數（CAP）同時超標，其中脂肪肝指數更高達 395（db / m），比重度脂肪肝標準的 292（db / m）更高出 100（db / m）有多。

怎樣才算是重度脂肪肝？

（圖片來源：截圖自「周奕瑋JARvelogue」影片）

脂肪肝會根據肝臟中脂肪的含量進行分級，依照嚴重程度可分為三級：

輕度脂肪肝



肝臟脂肪含量約佔 5% 至 10%。通常在這個階段，肝臟功能可能正常，患者也可能沒有任何明顯症狀。

中度脂肪肝



肝臟脂肪含量約佔 10% 至 25%。部分患者可能開始出現疲勞、右上腹部不適等輕微症狀，肝功能檢查可能出現輕微異常。

重度脂肪肝



肝臟脂肪含量超過 25% 至 30% 以上。這個階段肝臟受損的風險較高，可能出現更明顯的症狀，如腹脹、食慾不振、黃疸等，肝功能異常也更為顯著，並有較高的機會進展為肝纖維化、肝硬化等嚴重肝病。

（圖片來源：截圖自「周奕瑋JARvelogue」影片）

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留意2個病徵 專家建議3招逆轉脂肪肝！

對此，Jarvis表示自己在接受檢查前已隱約覺得肝指數會超標，他又提醒大家可以多加留意２個「小症狀」：

1. 口內變苦、甚至有口氣出現；



2. 即使休息充足亦容易疲累、經常發呆。



醫護人員又解釋，日常飲食中攝取過多糖分及膽固醇，身體如無法完全吸收，可能導致脂肪在肝臟積聚，形成脂肪肝。不過，為Jarvis做檢查的姑娘就亦指出，只要多做運動；多食能夠促進脂肪溶解的食物、配合適量的保健品；再加上標準的睡覺時間（11時前入睡）即使是重度脂肪肝其實都能夠逆轉。

至於戒口方面：

● 重鹹重辣、濃味食物；



● 有奶咖啡、奶茶、珍珠奶茶；



● 老火湯；



都應盡量避免。

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