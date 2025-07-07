健康迷思｜清宿便就能變瘦？腸胃科醫生揭：宿便根本不存在！

「清宿便，排腸毒」這類型的宣傳口號廣泛流傳，使不少人深信不疑，紛紛購買聲稱能「清宿便」的產品。更有推廣聲稱：「體內有毒素，要靠清宿便來清光」、「清宿便就能變瘦變美」，好像體內藏有一堆排不出去的毒素，只要「排出」就能立即變瘦。然而，這到底是有科學依據的，還是又一個為賺錢而生的養生「謠言」？



台灣腸胃科醫生鄭泓志在Facebook專頁指出，「宿便」這個名詞在醫學上根本不存在，許多人對於腸道運作存在誤解。事實上，腸道內的糞便只是消化過程的自然產物，並非積聚的毒素。

為了釐清這些常見謬誤，鄭醫生特此整理了有關「宿便」的三大迷思，帶大家了解真相！

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剖析三大「宿便」謬誤

迷思 1：體內有毒素，需要靠清宿便來清光

真相：人體本身就有完善的解毒與代謝系統，不需額外清腸



我們每天攝取的食物，會經過胃、小腸、大腸，約 24～48 小時會完成消化吸收與排出。腸道會透過規律的蠕動，把糞便逐步推進，最後自然排出。腸道裡的糞便，本來就會有一部份是「正在等待排出」的過程，這是正常生理現象。人體的 排毒工作，其實是由肝臟、腎臟、肺臟與皮膚共同完成的，只要你 肝腎功能正常，身體每天都在自然代謝廢物。

迷思 2：宿便會讓你變胖、皮膚變差，只要清宿便就能變瘦變美

真相：腸道功能失衡才是根本問題，減重則靠熱量控制與運動



大多數出現排便不順、腹脹、膚況不佳或小腹凸出的狀況，真正的原因往往是：腸道蠕動變慢、膳食纖維與水分攝取不足、腹部脂肪堆積或姿勢不良，並不是因為體內「堆積了多年未排出的宿便」。 而減重的本質是熱量攝取與消耗的平衡，也就是「吃進去的能量要小於身體消耗的能量」。清腸或排便頂多會讓體重短暫減輕一點(來自水分與糞便)，但對體脂肪沒有實質影響。

迷思 3：每天沒排便，就代表有宿便卡住

真相：每個人排便頻率不同，只要規律、無不適，就是正常



在醫學上，我們會根據「排便是否規律、有無不適症狀」來評估腸道健康，而不是單純看排便次數。有人一天一次，有人兩三天一次，只要大便質地正常、不需費力、不脹氣，都是健康的範圍。

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真正幫你「排毒、變美、變瘦、收肚腩」的５個健康習慣

與其盲目追尋並不存在的「宿便」解決方案，不如積極培養以下五個簡單而高效的生活習慣。它們才是真正改善腸道健康、提升整體身心狀態的基石：

1. 均衡飲食，多攝蔬菜： 建議每日攝取至少兩份拳頭大小的蔬菜，並減少攝取加工食品與精緻糖分，以減輕腸道負擔。



2. 補充充足水分： 每日應飲用 1500 至 2000 毫升或以上的水。謹記要分多次小量飲用，切勿等到口渴才大量補充。



3. 持之以恆的運動： 每日進行至少 30 分鐘的中等強度體能活動，能有效刺激腸道蠕動，使腸道保持活力。



4. 確保充足睡眠： 維持每日至少 7 小時的優質睡眠。睡眠不足和長期壓力會影響荷爾蒙分泌，進而干擾腸胃的正常蠕動。



5. 適量補充益生菌： 有助於維持腸道菌群的健康平衡。建議選擇標明具體菌種，並適合個人體質的益生菌產品。



最後，如果發現自身長期受到排便不暢的困擾，務必及早諮詢專業醫生尋求適切的協助，切勿過度依賴酵素或瀉藥。亂用這些產品不僅可能導致腸道功能惡化，更可能掩蓋潛在的腸胃疾病，從而延誤診斷與治療。

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