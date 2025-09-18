失眠｜新研究發現：安眠藥或會影響睡眠質量、導致記憶力下降！

你是否正在依賴安眠藥，只為求一夜好眠？一項最新研究警告，你手中的小藥丸，非但可能無法帶來優質睡眠，更可能在不知不覺中損害你的記憶力及整體睡眠質素！



據外媒《The Mirror》報道，這項發表在學術期刊《睡眠》上的研究，揭示了長期依賴安眠藥（尤其是苯二氮平類藥物）的隱憂。研究發現，雖然這些藥物能透過抑制大腦活動，幫助使用者更快入睡，但它們所帶來的並非真正的「修復性」睡眠，反而可能導致更嚴重的睡眠障礙，甚至比失眠本身更甚。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：睡覺｜一躺下就秒睡竟是身體警號！7問題檢測「睡眠債」改善作息

何謂「修復性」睡眠？

簡單來說，就是身體和大腦在睡眠過程中進行修復、整理和充電的階段。這包括鞏固記憶、清除大腦中的廢物以及修復身體細胞。當一個人長期依賴安眠藥入睡，藥物會改變正常的睡眠結構，影響這段關鍵的修復過程，因此就算睡足八小時，也可能感到疲憊，記憶力也沒有得到應有的提升。

科學驗證：安眠藥的弊處

研究人員比較了三組年齡介乎 55 至 80 歲的志願者：睡眠規律的人、未服藥的失眠者，以及長期服用安眠藥的失眠者。結果顯示，長期服藥的組別，其睡眠規律受到破壞，並出現與認知功能受損，特別是記憶力減退有關的跡象。

研究總結指出，接受藥物治療和未接受藥物治療的失眠症患者組睡眠效率均較低，且更容易在夜間受到干擾。換句話說，即使服用安眠藥能提早入睡，卻又會降低質量，令身體無法從睡眠中得到恢復。另外，習慣性地使用這類鎮靜催眠藥物，更會對正常的睡眠調節機制會造成負面影響，並可能間接導致認知障礙。

報道指出，研究結果與英國國民保健署（NHS）的最新指引相符，目前 NHS 已因應藥物的副作用和依賴性，而減少處方安眠藥，並建議以認知行為療法等非藥物治療作為優先選擇。

相關文章：失智症｜熟悉地方迷路屬失智症警號 10大前期徵兆放任不管恐惡化👇👇👇

+ 7

不依靠藥物 改善睡眠的方法

若你想改善睡眠，但又不想長期依賴藥物，可以嘗試以下幾種方法：

● 調整作息時間： 養成固定的作息時間，即使在週末也不要晚睡晚起，這有助於調節身體的生理時鐘。



● 營造舒適的睡眠環境： 確保睡房光線昏暗、安靜且溫度適中。可以考慮使用遮光窗簾、耳塞或眼罩來改善環境。



● 睡前放鬆： 睡前一小時避免看手機或電視，因為藍光會影響褪黑激素的分泌。可以選擇閱讀實體書、聽輕音樂、做伸展運動或靜坐來放鬆身心。



● 注意飲食： 避免在睡前攝取咖啡因和酒精，這些會干擾睡眠。睡前如果感到飢餓，可以吃一些輕食，但不要吃得太飽。



● 適度運動： 定期做運動有助於改善睡眠質量，但應避免在睡前三小時內進行劇烈運動。



別讓安眠藥成為你夜間的唯一答案。如果你飽受失眠困擾，請務必尋求專業醫療建議，找出最適合你的治療方案。因為真正的安眠，應該源於身心平衡，而非靠藥物就能達到。

相關文章：失眠｜瞓唔夠無精神注意力差之餘仲會變肥？8招助你一覺睡到天光👇👇👇