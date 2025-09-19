健康飲食｜孩子揀乳酪定鮮奶更好？ 醫生：腸胃敏感應選「它」！

你的子女會經常因為喝牛奶而導致脹氣、肚子不舒服嗎？ 許多父母都在為鮮奶和乳酪的選擇而煩惱。雖然兩者營養價值相近，但對於腸胃敏感、容易腹脹或拉肚子的孩子，乳酪可能是個更好的選擇，因它既能幫助腸道健康，又能提供豐富營養。



乳酪，腸胃敏感孩子的「神隊友」！

台灣兒科醫生陳奕成在Facebook專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文分享，乳酪（又稱酸奶）是透過鮮奶發酵製成，因此除了鮮奶本身的營養，還多了以下幾項獨特的優點，特別適合腸胃功能較弱的孩子：

● 好消化，減少腹脹腹瀉：乳酪在發酵過程中已將部份乳糖分解，因此對於乳糖不耐、喝鮮奶後容易脹氣或腹瀉的孩子，食用乳酪能有效減少這些不適症狀。



● 益生菌加持，提升腸道健康：乳酪中的活性益生菌能幫助平衡腸道菌群，並提升孩子的免疫力，讓腸胃系統更健康。



● 營養更易吸收：乳酪中的鈣質和蛋白質經過發酵，變得更容易被人體吸收利用，對腸胃功能較弱的孩子來說尤其有益。



此外，研究也發現，規律攝取乳酪能顯著幫助營養不足或有生長遲滯風險的孩子，促進其身高成長。

網友熱議6大乳酪好處排行（按圖👇👇👇）

+ 3

相關文章︰乳酪營養｜減肥助消化6大好處 促幸福荷爾蒙分泌 紓緩負面情緒！

父母必看：給孩子吃乳酪的「超重要」提示！

不過，雖然乳酪好處多多，但陳奕成亦指，在給孩子食用時，仍有３個重要事項需要注意：

1. 留意糖分：市面上許多乳酪都額外添加了大量糖分。為了避免孩子攝取過多熱量，務必選擇「無糖原味乳酪」。



2. 年齡限制：由於1歲以下寶寶的腎臟功能尚未發育成熟，不建議直接餵食乳製品。



3. 均衡飲食為根本：乳製品雖然有助於長高，但它只是整體均衡飲食的一部份。規律的睡眠、適度的運動以及多樣化的營養攝取，才是孩子健康成長的關鍵。



若你的孩子屬於腸胃敏感、容易腹脹或拉肚子的體質，乳酪真的是個能兼顧腸道健康，又有豐富營養的乳製品選擇。如果小朋友喝牛奶容易肚子不舒服，下次不妨嘗試一下乳酪。

相關文章：原味乳酪檢測｜十字牌最高糖1杯=2.7粒糖！希臘乳酪較高鈣但易肥?👇👇👇