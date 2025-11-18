冬季養生｜冬天不能閂晒窗！教你３個「黃金時機」通風防病菌

每年一到冬天，你是不是就開啟了家裡的「禁閉室」模式？窗戶關得密不透風，暖爐長開，彷彿把所有新鮮空氣都拒之門外！但你有沒有想過，你辛苦「密封」的溫暖小窩，其實可能變成了病菌、塵蟎和廢氣的「集中營」？



別讓你的家變成一個焗爐！這篇文章將為大家拆解冬季通風的迷思，並提醒大家，即使天氣寒冷，保持空氣流通依然是養生保健的關鍵一步。

冬季通風迷思 開窗會趕走暖氣？

很多人覺得，辛苦開暖爐或靠身體「焐暖」的空氣，一旦開窗就會全部散失，既浪費電又令自己重新受凍。

事實上，「通風」並不是叫你將窗戶全日長開，我們需要的僅是「空氣置換」！

即使在較小的單位（如一般香港家庭），定期短時間開窗，已經足以讓室內污濁的空氣與室外新鮮空氣交換。在完成置換後，雖然室溫會短暫下降，但由於牆壁和傢俱的熱量仍在，房間很快就會恢復溫暖。

室內空氣積聚了什麼？隱藏的健康風險！

在秋冬天將門窗完全緊閉，雖然可以把寒冷拒之窗外，但同時卻又把污染空氣關在了屋內。如果我們長時間不開窗，家中的空氣質素就會迅速下降。室內積聚了各種污染物，包括：

這些隱藏在溫暖空氣中的「元凶」包括：

● 二氧化碳：愈多人，愈濃郁。二氧化碳是我們每次呼吸時都會呼出的氣體。在晚上，一家人在房屋裡「密閉」一整天，二氧化碳濃度會急劇上升。當濃度過高時，你會感到頭腦昏沉、難以集中精神，甚至早上起來仍然覺得疲倦，影響一日的工作效率。



● 塵蟎與過敏原：溫暖密室，滋生溫床。塵蟎最愛潮濕、溫暖、不通風的環境。你的床褥、枕頭、地氈和窗簾，都是它們的「豪宅」。長期與這些過敏原共處，很容易引發鼻敏感（流鼻水、打噴嚏）、皮膚痕癢，甚至是哮喘等呼吸道問題。



● 揮發性有機化合物：如果近期家裡曾裝修，新傢俱、地氈、清潔劑甚至油漆中，都會緩慢釋放出來的化學氣體。雖然份量輕微，但在不通風的環境下持續累積，會刺激你的眼睛和呼吸道，長遠可能對健康造成潛在威脅。



長期吸入這些污濁空氣，更可能誘發或加劇一種被稱為「病態建築綜合症」 (Sick Building Syndrome, SBS)的情況。

「病態建築綜合症」並非單一疾病，而是指人在進入特定建築環境後，出現一系列不適症狀，例如：

● 眼睛乾澀或痕癢



● 喉嚨乾燥發炎



● 胸口翳悶、氣喘



● 容易疲勞、嗜睡



請留意，這些不適，往往在離開該環境後便會有所緩解。這正正說明了，不良的通風才是讓你身體不適的主要元凶。而新鮮的空氣，往往就是最好的解藥！

掌握訣竅：冬日「呼吸」的黃金時段

想保持溫暖，同時兼顧健康，我們可以掌握以下三個關鍵通風時機：

一. 早上起床後（10-15 分鐘）： 輕輕打開窗戶 10 至 15 分鐘。目的是換走你和家人在睡眠期間呼出積聚的污濁空氣，迎接清新、充滿活力的早晨。



二. 煮食完畢後（5 分鐘）： 即使煮食期間已開抽油煙機，在完成後仍建議保持抽油煙機開啟，並打開廚房窗戶約 5 分鐘。這能徹底排出殘餘的油煙和濕氣，大幅減少室內污染物。



三. 下午或任何活動後（短暫通風）： 選擇日間陽光較好、風力較小的時段，再次短暫通風。這能讓空氣流通、減少濕度，避免黴菌和細菌滋生。



＊小提醒： 通風時，可以將窗戶打開一個小縫，或者打開對流的兩邊窗戶（例如客廳和睡房），形成「穿堂風」，加速空氣交換，但切記避免直接對著頭部或身體吹風，以防著涼。

記住，冬季養生不只是多穿衣、多喝水就足夠，給家居「呼吸」新鮮空氣，也是保障健康的關鍵一環。定期開窗，讓你在溫暖的家中也能保持頭腦清醒、身體舒適！

