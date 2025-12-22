戒食牛油芝士保心臟健康？研究揭：對這類人而言或「白忙一場」！

在過去數十年的營養學觀念中，牛油和芝士等飽和脂肪來源，往往被視為心臟健康的潛在威脅。長久以來，世界各地的健康指引都將「飽和脂肪」視為心臟健康的「公敵」，令不少追求健康的人看到這些食物退避三舍。

然而，最近一項發表在醫學期刊《內科年鑑》（Annals of Internal Medicine）的研究卻為這套說法帶來了衝擊：「對於一般健康人士來說，盲目戒掉牛油或芝士，可能對保護心臟並無顯著幫助。」



飽和脂肪不再是單純的「反派」？

研究發現對於健康狀況良好、心血管疾病風險較低的成年人而言，減少食用牛油和芝士並不能顯著降低心臟病風險。（圖片來源：截圖自《內科年鑑》）

綜合外媒報道，這項大規模的研究收集了超過6萬人的數據。結果發現，對於健康狀況良好、心血管疾病風險較低的成年人而言，在5年時間內減少攝取飽和脂肪，心臟病的發病率並沒有明顯下降。

但這是否代表我們可以不受節制地大快朵頤？研究人員表示，這需要視乎你的身體狀況。對於已經患有心血管疾病或屬於「高風險」族群的人士，控制飽和脂肪攝取依然是預防復發或惡化的重要手段。但對於健康狀況良好的普羅大眾而言，飽和脂肪與心臟病之間的關係，顯然比我們想像中複雜得多。

如何判斷自己內臟脂肪是不是太多？

「芝士」與「牛油」的待遇大不同

研究人員解釋，即使同樣是飽和脂肪，原來進入身體後的效果亦可以截然不同。這涉及營養學中的「食物矩陣」（Food Matrix）概念——即食物中的營養素並非獨立運作，而是互相影響。

● 芝士： 雖然脂肪含量高，但芝士同時含有豐富的鈣質、蛋白質及發酵後的活性成份。研究發現，攝取芝士後，體內「壞膽固醇」（LDL）上升的程度遠低於攝取同等脂肪量的牛油，甚至對心臟健康有中性或正面的影響。



● 牛油： 相較之下，純牛油缺乏這些結構支撐，對「壞膽固醇」的影響則較為直接。



因此，簡單地以「脂肪含量」來判斷食物的好壞，往往會令我們錯失了一些有益的營養來源。

最危險的陷阱：換湯不換藥

專家又指出，很多人在追求「低脂」飲食時，會落入另一個健康陷阱：「脂肪減了，澱粉加了」。

研究顯示，如果你為了避開牛油和芝士，轉而進食更多的精製碳水化合物（如白麵包、餅乾、含糖零食），對心臟的危害反而更大。醫學界一致認為，以「精緻澱粉」取代「脂肪」，非但不能保護血管，更可能導致血糖波動及代謝問題。

專家建議：與其「戒」，不如「換」

既然研究打破了以往對脂肪的認知，我們在日常飲食中可以如何配合？以下為大家整理了３個實用且易於執行的健康建議：

1. 關注整體飲食模式： 與其糾結於每一克脂肪，不如實踐「地中海飲食法」。多食蔬菜、水果、全穀類，並以橄欖油或堅果等不飽和脂肪作為主要油份來源。



2. 聰明替換： 如果你想保護心臟，最佳的做法是用天然的不飽和脂肪取代飽和脂肪，而非用白粥、白麵包取代。



3. 適量享受： 芝士、全脂奶和小量的牛油可以作為均衡飲食的一部份。如果你是健康人士，偶爾享受一份芝士拼盤或是在多士上塗少許牛油，並不需要感到負罪。



