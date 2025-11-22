護心食物｜判斷心血管是否健康8症狀　中醫推5食療溫陽散寒護心臟

冬天是心血管疾病的高發季節，低溫環境、飲食不當等因素，易誘發胸悶、心悸甚至心梗等問題。為何寒冷會成為心血管的「隱形殺手」？日常飲食中又有哪些食材藴含「護心密碼」？



冬季護心「溫通補消」四字訣。山楂、荷葉、陳皮、黑木耳，常吃這些食物助您科學養護心血管，但要注意根據自身情況選擇合適方法。

冬季護心四字訣（01製圖）

冬季護心關鍵：掌握「搵通補消」4大原則👇👇👇

冬季要重視養護心血管

冬季氣溫降低，人體處於寒冷環境中，易受「寒邪」侵襲。

中醫理論認為「寒性收引」——寒邪會導致血管收縮（如同人遇冷蜷縮），若血液黏稠度本就較高，心臟供血便會受到影響，引發心肌缺血，出現冠心病相關症狀（如胸悶、胸痛）。

此外，冬季人們常通過高熱量飲食（如燉肉、火鍋）保暖，但活動量減少，過量攝入油脂、糖分與熱量，會增加心血管負擔。

老年人可能因心衰（冬季心臟動力不足，症狀加重）面臨更大風險。

無論年齡，冬季都需重視心血管養護。

8點幫你判斷心血管是否健康

普通人判斷心血管是否健康，可以從這8方面入手：

1. 經常心慌、胸悶、休息後好轉

2. 勞累或生氣時心前區疼痛

3. 飽餐後出現胸悶、憋氣

4. 走路跑偏、頭暈、一過性暈厥

5. 睡覺時憋醒，坐起緩解

6. 走長路後下肢肌肉痛，休息後好轉

7. 有一或四高伴動脈粥樣硬化斑塊

8. 吸煙、肥胖、心腦血管病家族史



【溫】溫陽散寒 改善血液循環

中醫認為「心主血脈」，血液需在陽氣的推動下溫通運行。冬季寒冷易致血管收縮，陽氣不足者更易出現血液循環障礙。

推薦食材

當歸、生薑、羊肉。

當歸：補血活血，全當歸可兼顧活血與補血，對寒冷導致的血液運輸不暢有改善作用。

生薑：溫中散寒，日常烹飪中可替代部分調味品（如炒菜放薑絲），減少油脂攝入，輔助調節血脂，減少心血管疾病風險。

晨起後可以用少量薑絲或薑片煮水，對血管系統也有很好的溫通作用。



羊肉：性溫，能溫中補虛、益氣養血，富含蛋白質和鐵元素（輔助補血），增強免疫力。

推薦藥膳：當歸生薑羊肉湯

適用人群：陽氣不足者，表現為怕冷、面色蒼白、倦怠乏力，遇冷症狀加重，舌苔白、脈緩

用量：當歸10克，生薑3片，羊肉200克。

具體做法：

1. 當歸提前用黃酒泡10～15小時，泡軟後用炒鍋慢慢小火焙乾

2. 羊肉冷水下鍋，水快燒開時加入黃酒，大火燒開，撇去浮沫

3. 另起一個砂鍋，加入飲用水，加入當歸、生薑、紅棗、白芷、大葱、白胡椒粒

4. 把焯好的羊肉放到燒鍋裏，加入大量米酒，燉煮20分鐘後加入鹽調味

5. 蓋蓋，燉1小時後放入枸杞，2分鐘後出鍋裝盤即可



【通】暢通血脈 緩解疼痛隱患

「不通則痛」，心血管疾病發作時常伴隨劇烈胸痛（如「真心痛」）。保持血管通暢是預防心梗等急症的關鍵。

推薦食材

丹參、葛根、玫瑰花。

丹參：活血化瘀、止痛，對固定位置的胸腹痛效果顯著，有「一味丹參散，功同四物湯」之說（兼顧活血與補血）。

葛根：傳統中藥，可輔助治療高血壓、心絞痛，與丹參搭配能拓寬心血管疾病防治範圍。

玫瑰花：理氣解鬱，入血分行氣活血，緩解情緒壓力導致的氣機不暢（情緒問題會加重血脈瘀阻）。

推薦藥膳：丹參葛根玫瑰粥

適用人群：需日常養護血管通暢者（尤其關注預防心絞痛、高血壓等）

具體做法：

1. 丹參、葛根冷水浸泡後煎煮30分鐘取汁

2. 加入泡好的大米、糯米同煮40分鐘至黏稠

3. 最後放入冰糖、玫瑰花稍煮即可



【補】補益氣血 強健心臟功能

中醫強調「治未病」，冬季需提前補益心氣與心血，避免因營養不足導致心臟功能減弱。

推薦食材

黃芪、龍眼、烏雞。

黃芪：核心補氣藥。

生黃芪：固表、利水、排膿、生肌。偏固脱、推動新陳代謝（適合功能減退者）

炙黃芪：補中益氣、生津養血。偏升陽（適合臟器下垂者）。

此外，黃芪還能補氣生血（如經典方劑「當歸補血湯」中黃芪用量遠超當歸，通過調動身體機能促進造血）。

龍眼：補血安神，改善睡眠（心血管患者常伴失眠問題）。

烏雞：黑色入腎，滋陰養腎，冬季食用可平衡陰陽（補氣同時避免「氣有餘便是火」）。

推薦藥膳：黃芪龍眼烏雞湯

適用人群：氣血不足者，表現為心悸、氣短、睡眠差，冬季易疲勞。

主料：烏雞

輔料：黃芪、龍眼、紅棗、枸杞

具體做法：

1. 烏雞清洗乾淨，放入開水中焯水，加入黃酒去腥，大火燒開後，撇去浮沫

2. 撈出後放入盛滿開水的砂鍋中，加入姜、葱結、黃芪、龍眼、紅棗、胡椒粒、黃酒，大火燒開轉小火煲一個半小時，最後加鹽、枸杞即可



【消】消積化脂 減少血管負擔

冬季飲食油膩易導致血脂升高，形成血管斑塊（阻礙血流）。通過消積化脂，可預防斑塊增大，保持血管通暢。

推薦食材

山楂、荷葉、陳皮、黑木耳。

山楂：活血散瘀、消食化積，現代研究證實其「化濁降脂」作用（降低膽固醇、甘油三酯等）。

荷葉：性質偏涼，能清除濕熱、升陽醒腦（適合肥胖伴高血壓、頭昏人群）。

陳皮：理氣健脾、化痰，緩解飲食過飽導致的腹脹（促進消化）。

黑木耳：平性食材，吸附代謝廢物並隨糞便排出，輔助活血補血、寬腸胃（促進廢物代謝）。

推薦代茶飲：山楂荷葉陳皮飲

適用人群：飲食油膩、血脂偏高或肥胖者（血管斑塊風險人群）

具體做法：

山楂5克、陳皮5克、荷葉10克，開水沖泡後悶10分鐘



推薦藥膳：黑木耳香菇炒荷蘭豆

主料：香菇、木耳、荷蘭豆

輔料：彩椒

具體做法：

1. 黑木耳泡發後去除根部，香菇洗淨切成小片，荷蘭豆、彩椒洗淨切塊

2. 黑木耳、香菇放入開水中煮2分鐘，然後加入荷蘭豆、彩椒

3. 撈出食材備用，起鍋燒油加入蒜片炒香，並加入所有食材翻炒

4. 加入料酒、鹽，翻炒均勻即可



注意：「溫通補消」四字訣對應不同體質與症狀，需根據自身情況選擇合適方法。若無法判斷自身體質（如不確定是陽虛、氣血不足還是痰濕積滯），建議前往醫院由專業醫生評估指導，避免盲目進補適得其反。



