30+歲皺紋就現哂形？科學+真人認證細胞逆齡方案 2個月見效

30歲後皮膚開始變得暗啞、細紋逐漸浮現，體力、專注力、甚至記憶力都出現下滑，不少人以為這只是「正常老化」，其實背後隱藏著一個關鍵——細胞能量之源NAD+急劇流失，導致身體面臨「斷崖式」衰老危機。科學研究證實，人體內負責啟動細胞能量代謝的NAD+，每20年會流失一半，身體亦會隨之急速衰老，這就是為何30歲後皮膚暗啞、皺紋增多、精神力不再如年輕時般充沛，很多人選擇買保險或頻繁看醫生，其實真正的「健康儲蓄」，是及早補充身體所需的能量來源，從細胞層面逆轉衰老。



30歲後NAD+減半 健康儲蓄不是買保險

30歲後，就好像身體的「燃料」正在快速消耗，NAD+水平自然會急速下降，當NAD+水平下降，細胞無法有效修復受損、清除自由基，就會使老化速度倍增，直接反映在膚質、體力、免疫力和器官健康之上，令身體機能及外表看起來都有明顯老化徵狀，出現斷崖式衰老。一般而言，30歲起就會開始出現老化，皮膚表面光澤有所變化，開始有皺紋，而體能也會明顯感到下降；到50歲後會出現更劇烈的老化徵狀，臉頰鬆弛，皺紋色斑加深，肌肉量、心肺功能也大不如前；到步入70歲，整個臉部鬆弛、滿佈皺紋，身體大不如前，甚至影響日常走路。

要逆轉持續衰老 微晶球NMN是科學認證最有效的細胞逆齡方案

NMN近年在抗衰老領域掀起熱潮，因為它是NAD+的直接前體，可大幅提升NAD+水平，延緩甚至逆轉細胞老化。英國帝國大學生物化學專家陳卓朗(Jimmy Chan) 指出: 最新研究發現，補充微晶球NMN比普通NMN更有效激活細胞「長壽因子」，促進DNA修復、維持器官健康，由內到外重拾年輕活力。

頂尖科學家證實，補充微晶球NMN能激活細胞「長壽因子」，重拾年輕活力。（圖片：Shutterstock）

智選NMN的3大關鍵 抗老功效即高出2.5倍

生物化學專家陳卓朗(Jimmy Chan)建議消費者，在選擇NMN產品時，應特別留意三大關鍵，以確保真正發揮逆齡抗衰老的最大功效。首先，吸收率是核心，必須選擇採用微晶球NMN保存技術的產品，這種技術能有效保護NMN分子，避免在腸胃或外在環境中分解，顯著提升體內吸收率。其次，劑量要足夠，專家建議，每日補充1000mg微晶球NMN才是黃金劑量，其抗衰老效果比低劑量或普通NMN 高出2.5倍，能確保NAD+水平提升到足夠濃度，徹底啟動細胞年輕活力。第三，持續補充不可間斷，因為人體NAD+提升需要累積，必須連續服用1-2個月以上，NAD+水平才能穩定上升，若時食時停，則難以達到理想的逆齡效果。

醫之選 NMN40000+：科研級微晶球NMN 逆齡新突破

醫之選 NMN40000 包含高含量40,000毫克及100% 微晶球NMN^，經臨床實證顯著抗衰老，強化器官功能。

國際抗衰老研究美國頂尖教授權威指出，一般普通 NMN 粉劑膠囊產品的NMN分子本身穩定性不足，特別在濕/熱環境中容易降解，轉化為普通維生素B3，導致逆齡功效即時消失。與一般NMN產品不同，醫之選 NMN40000+採用創新的NMN微晶球保存科技，能確保成分完整保存，每粒NMN分子都被堅韌的微晶球保護層包裹住，能有效防止被潮濕、胃酸和高溫環境分解，確保NMN完整抵達腸道，2分鐘極速吸收，直達細胞發揮逆齡功效，大幅提升生物利用率，真正做到「食幾多，吸收幾多」，不再浪費。

1. 升級科研逆齡抗老功效

• 1小時內提升1200%活化因子*

• 快速增加細胞200%長壽因子*

• 3倍提升身體抗衰老因子*

• 促進衰老細胞更年輕健康

2. 高含量40,000毫克微晶球NMN

• 每樽足量超過40,000mg NMN，濃度提升138%，加量不加價

• 採用100%微晶球NMN，保護分子活性，提升吸收率

3. 臨床及科研認證功效

• 提升身體活動力及運動表現50%*

• 可減低記憶錯誤高達60%*

• 加強記憶力、協調性、心腦功能及器官健康

服用醫之選微晶球NMN40000+ 用家2個月見證逆齡蛻變

初期：改善睡眠、膚色紅潤、皮膚更有光澤

中期：精神活力提升、免疫力加強、記憶力與協調性改善

長期：心臟、肝臟、腦部等器官功能強化，全面修復細胞狀態，凍齡不再只是夢想

真人實測2個月 皮膚、頭髮、精神明顯改善

33歲BIM工程師實測服用後2個月，每日4粒共1000mg微晶球NMN，血管彈性和血流速度改善，手腳減少麻痺，集中力比服用前更持久；皮膚亦有明顯改善，除了膚色較均勻、毛孔也收細，頭髮密度+100%，整體年輕了不少！

另一位41歲保險從業員亦分享服用每日4粒共1000mg微晶球NMN40000+後，感受到血液循環更好，手腳不再容易冰冷，上班時連續見幾個客都keep住精神集中；面容氣息也改善了不少，頭髮密度+110%，額角位置的頭髮明顯更濃密，整個人看起來更年輕！

每日小小堅持 逆轉衰老回復年輕

每天服用4粒醫之選 NMN40000+，即可感受明顯的抗衰老效果，改善睡眠質素與膚況。黃金劑量建議 : 每日早午各2次，每次2粒共1000mg微晶球NMN，加速逆齡抗衰老。

即睇更多真人實證 微晶球NMN 2個月有效: https://go.vitagreen.com/48X5Wnf

想購買醫之選 NMN40000+，密切留意2026頭炮激抵優惠1月10日萬寧出位價，平均低至$916.8 (33折)激低價，買多送多，每位顧客送最高價值近$13,500 NMN禮遇*，可以最抵價格感受創新科研逆齡成果，切勿錯過。

*Data on file

**40000毫克為每盒156粒總NMN含量

^指每粒膠囊含有100%微晶球NMN

***效果因人而異，視乎不同身體狀況、年齡及生活習慣等因素有所不同。