失眠｜睡前食糖易扎醒？睡前肚餓點算好？營養師推薦3 種助眠宵夜

香港生活節奏急促，不少都市人深受失眠困擾，晚上輾轉反側難以入眠。除了工作壓力，你有否想過問題可能出在你的飲食習慣？如果你也有睡前吃甜品、零食的習慣，原來這可能就是導致你「眼光光等天光」的元兇。

不過，雖然睡前食甜品是大忌，但這並不代表晚上必須完全禁食。有營養師指出，與其過分執着於進食時間，關鍵其實在於你吃了什麼以及如何配搭。



血糖似「過山車」 為何食糖會令你更精神？

據外媒《EatingWell》報道，攝取過多添加糖（Added Sugar）不僅容易導致肥胖和心血管疾病，更會直接影響睡眠質素。美國註冊營養師 Victoria Whittington 指出，若在睡前食用高糖食品，會導致血糖水平劇烈波動，干擾荷爾蒙分泌，令身體難以進入深層睡眠。

當我們進食糖果、蛋糕或含糖飲料時，血糖會迅速飆升，胰島素隨之分泌以將葡萄糖運送至細胞。然而，這種急升後隨之而來的急跌，會觸發身體的防禦機制。

營養師解釋，當血糖急降，身體會釋放皮質醇和腎上腺素等荷爾蒙來提升血糖。皮質醇是一種壓力荷爾蒙，它會讓身體處於「戒備」狀態。營養師 Lisa Young 補充，晚間皮質醇水平過高，會抑制褪黑激素的自然分泌，訊號錯亂下，導致你雖然身體疲累，大腦卻異常清醒，甚至在半夜頻繁「扎醒」，減少了修復身體所需的深層睡眠及快速動眼期（REM）時間。

一定要「8點後禁食」？營養師：時間點非絕對

坊間流傳「晚上８點後不能吃糖」的說法，這是否有科學根據？對此，營養師 Jenny Finke 表示，雖然８點並非一個絕對的硬性規定，但進食時間確實對人體造成影響。

由於人體的代謝遵循晝夜節律，晚間消化系統運作減慢，胰島素敏感度亦會下降，身體處理大量糖分的能力變差。她建議，理想的做法是睡前 2 至 3 小時停止進食，讓身體有時間消化，避免在褪黑激素上升準備入睡時，血糖出現大幅波動。

睡前肚餓點算好？ 3 大助眠食物推介

如果睡前感到極度飢餓，強忍著空腹入睡反而會因飢餓感而影響睡眠。營養師建議，若真的需要進食，應避開單純的甜食（如曲奇、雪糕），轉而選擇含有蛋白質、纖維及健康脂肪的輕食，這些營養素有助減緩糖分吸收，穩定血糖。

推薦以下幾款助眠配搭：

1. 堅果乳酪杯（配櫻桃）



以無糖乳酪為基底，加入果仁提供健康脂肪。另外，亦建議加入櫻桃代替普通雜莓，有研究顯示櫻桃有助提升睡眠質素及延長睡眠時間。

2. 奇亞籽布丁



奇亞籽是「超級食物」，富含纖維及蛋白質，能平穩血糖。同時，奇亞籽含有鎂和鈣，這些礦物質有助身體將色氨酸轉化為血清素，進而合成褪黑激素，是天然的助眠劑。

3. 複合碳水化合物配蛋白質



可以吃一些富含蛋白質、健康脂肪、纖維和複合碳水化合物的零食，例如全麥餅乾配小量無糖花生醬，或一杯溫牛奶，這種組合既能提供飽足感，又不會造成血糖飆升。

戒甜不如「識食」！

總之，想有覺好瞓，其實唔使逼自己完全戒甜，最緊要係「識得食」！如果真係想食甜嘢，不妨留返喺日間食。萬一夜晚心郁郁想食甜品？最好就揀返天然糖分（如水果），再搭少少蛋白質一齊食。只要穩住血糖，自然就可以舒舒服服一覺瞓天光啦！

