全脂奶、紅肉「解禁」？美國最新飲食指南出爐 改變傳統飲食觀念

提到健康飲食，大家腦海中可能還停留在「少油少鹽」、「去皮走肥」的傳統觀念。然而，美國衛生及公共服務部與農業部近日發佈了震撼醫學界的最新版《美國飲食指南》。這份將影響未來五年全球飲食風向的報告，更推翻了不少我們習以為常的飲食觀念，甚至令不少專家感到「頭暈」！

到底新舊觀念有何衝擊？我們又該如何食得健康？



顛覆傳統：全脂奶、紅肉不再是禁忌？

美國政府正式公布更新的《美國人飲食指南》，首次以「倒金字塔」形式呈現。

最新版《美國飲食指南》最令人驚訝的改變，就在於對食用脂肪的態度。過去數十年，全脂牛奶、牛肉、豬肉因含有較高飽和脂肪，常被視為心血管健康的「大敵」。但新指南指出，只要注意攝取總量，這些食物就不再是禁忌。

這份「嶄新」的報告提出了幾大核心建議：

● 多食原型食物： 增加優質蛋白質、蔬菜和水果的攝取。



● 嚴格控糖： 減少糖分、甜品及零食。



● 向精製澱粉說不： 少食白方包、餅乾等精製碳水化合物。



● 飲水為上： 多飲水，少飲酒。



● 烹調方法： 避免過度烹調及高溫油炸。



● 脂肪解禁： 全脂奶和紅肉可以食，但建議飽和脂肪攝取量不應超過每日總熱量的 10%。



該指南也為嬰幼兒、青少年、孕婦和哺乳期婦女、老年人、慢性病患者以及素食者和純素食者提供量身定制的建議，確保生命各個階段的營養充足。

心臟學會 vs. 新指南 應對脂肪態度存差異

然而，對於這份新的飲食指南，長期推廣低脂飲食的美國心臟學會雖然表示歡迎，但立場明顯更為審慎。

美國心臟學會在官方回應中讚揚了增加蔬果、全穀物及減少加工食品的建議，但他們堅持：「限制鹽分、紅肉中的飽和脂肪，以及選擇低脂乳製品，對心臟健康仍然較有保障。」

專家共識：最大的敵人是「加工」與「糖」

雖然對脂肪的看法有出入，但新指南與心臟專家的交集其實大於分歧。雙方都認同現代人的健康殺手其實是「精緻澱粉」與「過度加工食品」。

近年醫學界不斷強調，與其糾結於食品中的脂肪含量，不如先戒掉手中的含糖飲品和精緻澱粉。原型食物——即未經深加工的穀物、蔬果、肉類，其營養價值是遠高於加工食品。而過度加工不僅會導致食物中的營養流失，其中的人工添加劑亦會對身體造成負擔。

醫生教路：每個人體質不同，自製「個人化指南」

面對《美國飲食指南》帶來的新舊飲食觀念的衝擊，我們該如何適從？對此，台灣心臟內科醫生劉中平在社交平台發文指出，營養學並非「一本通書睇到老」。

「臨床經驗發現，個人體質影響很大。」劉中平解釋，有些人大魚大肉，膽固醇依然正常；有些人食得很清淡，膽固醇卻居高不下。因此，他建議採取「實證醫學」的方式來調整飲食：

1. 自我實驗： 制定為期三個月的飲食計劃。



2. 定期監測： 計劃開始前後進行抽血檢查。



3. 觀察反應： 看看究竟是食紅肉或澱粉是否會讓你的膽固醇和血糖飆升。



透過這個方法，你就能找出最適合自己體質的飲食模式，而不是盲目跟隨潮流。

