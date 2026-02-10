更年期｜心悸不可輕視！醫生揭開２大主要成因 附血管保健攻略

你有沒有過這樣的經驗「明明只是安靜地坐著，心臟卻突然像跑完步一樣亂跳，有時還會覺得胸口悶悶的、喘不過氣？」



這不是你疑神疑鬼，也不是單純的「老了」。日本婦產科名醫粒來拓指出，這種「心驚膽顫」的感覺，其實是身體在發出警號。尤其是停經前後的女性，千萬不要想說「忍一下就過去」，因為這背後可能關係到你的血管健康！

為什麼心臟會亂跳？原因不只「老化」！

1. 大腦的「指揮中心」失控

人體內的女性荷爾蒙（雌激素），平常是受大腦「視丘下部」指揮的。但到了更年期，卵巢功能退化，產不出足夠的荷爾蒙，大腦發出的指令得不到回應，就會開始亂發信號。這一亂，就影響到了負責控制心跳和出汗的自律神經，讓你突然心跳加速、滿頭大汗。

2. 甲狀腺問題的干擾

更年期這段時間，也剛好是甲狀腺容易出問題的時候（例如甲狀腺機能亢進）。因為甲狀腺生病也會讓人心跳變快、怕熱，症狀跟更年期很像，所以一定要檢查清楚，才不會醫錯病。

醫生提醒：荷爾蒙變少，血管會失去「防護罩」

粒來醫生指出，雌激素在女性體內扮演著血管保護者的角色，具備以下三大核心功能：

● 保持血管彈性



● 調節血管擴張與收縮



● 防止動脈硬化



一旦進入停經期，荷爾蒙變少，血管就會慢慢變硬、血壓變高，壞膽固醇也會增加。粒來拓醫生警告，這會讓高血壓、心臟病、腦中風的風險大幅上升。所以，心悸隨時可能是血管健康惡化的警號！

簡單三步驟，找回「心平氣和」

如果你常感到心悸，請照著這三步做：

1. 先看「心臟內科」： 雖然可能是更年期，但還是要先找心臟科醫生，確認心臟本身有沒有生病（如瓣膜問題）。



2. 接受抽血檢查： 確認是不是甲狀腺出問題。



3. 找「婦科」調理： 如果心臟和甲狀腺都沒問題，那就是更年期作祟了！這時再與婦產科醫生討論適合你的調理方案。



更年期心悸該怎麼辦？治療也有「黃金時間」

如果確定心悸是更年期引起的，「荷爾蒙補充療法（HRT）」是目前的有效對策之一。HRT 不僅能緩解心悸與熱潮紅，還能透過維持血管健康來降低心血管疾病風險，同時預防骨質疏鬆。

但粒來拓醫生強調，荷爾蒙補充療法的「開始時機」至關重要：

「在停經後『儘早開始』開始治療，預防動脈硬化的效果最佳。若停經多年後才初次嘗試 荷爾蒙補充療法，反而可能存在促進動脈硬化的風險，必須經由醫生嚴格評估。」

要記住，面對更年期心悸，不要只會「忍」。找對醫生、看對科，才能讓你下半輩子血管充滿彈性、心臟安穩！

