春季養生｜回暖潮濕易「春困」？中醫教你踢走疲勞 3類體質要注意

步入春季，天氣回暖加上濕度漸高，不少打工仔都覺得整天昏昏欲睡，明明昨晚已經睡足八小時，回到公司依然覺得身體沉甸甸、提不起勁。如果你也有這種感覺，你可能已經被「春困」纏上了！



從中醫角度看，春困並非單純的睡眠不足，而是身體在適應季節交替時的自然反應。到底我們該如何「突圍而出」，找回精神奕奕的自己？

為什麼春天特別容易覺得累？

中醫認為，冬天時人體的陽氣會像種子一樣藏在泥土裡深眠；到了春天，陽氣便如同種子破土而出，開始向外生發。如果這個「生發」的過程不順暢，就會導致氣血運行變慢，大腦供血不足，人自然會感到疲倦。

此外，香港的春天往往伴隨著濃厚的濕氣。中醫常說「濕氣困脾」，當外在的濕邪影響了脾胃的消化與運作，身體的營養無法順利輸送到全身，就會加劇那種「頭重重、腳浮浮」的疲乏感。

3類體質人士 最易被「春困」看上

如果你屬於以下三種體質，在春天便要多加留意：

痰濕體質（濕氣重）： 這類人體內水分代謝較差，遇到春天外在濕氣重，內外夾擊下，脾胃最易受影響。除了精神不振、四肢沉重外，通常還會伴隨舌苔厚膩、大便容易黏在馬桶上沖不乾淨等情況。



陽虛體質（怕冷底）： 本身陽氣已經不足，到了春天便沒有足夠的能量去推動氣血運行。大腦和身體器官得不到充足的氣血滋養，就會出現明顯的嗜睡、精神萎靡。



氣虛體質（唔夠氣）： 春季陽氣升發需要消耗能量，氣虛的人本身「電量」就不夠，容易覺得少氣懶言、稍微郁動一下就出汗喘氣，工作和學習效率也會大打折扣。



踢走春困！日常養生「4宜2忌」

想擺脫春困，單靠意志力未必有用，不妨跟隨中醫的建議，從生活細節入手：

✅ 宜：飲食「省酸增甘」



春季肝氣旺盛，如果吃太多酸味食物，會令肝氣過旺而傷及脾胃。建議多吃帶有自然甘甜味的食物來滋養脾胃，例如紅棗、淮山、南瓜等。此外，多吃屬性微溫、能助陽氣生發的「春菜」，如韭菜、芫荽、蔥等，也有助改善大腦供血，減輕睡意。

✅ 宜：適度曬太陽與午睡



把握中午時間小休30分鐘，能有效為下午「充電」，但切忌睡超過1小時，否則進入深度睡眠後醒來只會更累。另外，不妨趁著有陽光時到戶外走走，特別是多曬背部，有助激發體內的陽氣，振奮精神。

✅ 宜：進行輕柔運動



切勿為了提神而進行過度劇烈的運動。春天較適合散步、慢跑或太極等輕柔運動，以促進氣血運行。不過春天氣候反覆，外出運動時切記要做好保暖，出汗後要及時擦乾，以免吹風受寒。

✅ 宜：郊遊踏青 舒展身心



中醫認為「肝主疏泄」，與我們的情緒息息相關。週末時不妨遠離煩囂，到郊外行山踏青，呼吸新鮮空氣。放鬆身心能使肝氣舒展，有效緩解工作壓力，對改善精神狀態有莫大幫助。

❌ 忌：瘋狂補眠



很多人以為春困是因為睡不夠，於是週末便瘋狂「補眠」。其實過度貪睡會打亂生理時鐘，反而會阻礙體內陽氣的正常生發，結果只會「愈瞓愈攰」。

❌ 忌：過度依賴咖啡濃茶



上班族習慣靠猛灌咖啡或濃茶來「吊命」，雖然能帶來短暫的提神效果，但過量飲用會損傷脾胃，無法從根本解決春困問題，治標不治本。

