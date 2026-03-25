體重管理計劃丨醫生會診制定方案　安全使用纖形筆有效減重

香港人的生活節奏急促、飲食西化又缺乏運動，使肥胖成為極為普遍的健康隱患。據衞生署指，每2個香港成人就有1個屬於超重或肥胖，無論是成人、青少年還是小童，過重及肥胖比例皆持續上升；世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）估計，2035年全球肥胖人口數將達高到19億人，治療肥胖相關疾病的醫療開支更有機會突破4兆美元。這些數據足以說明，提升減重意識、推廣科學減重方法已迫在眉睫。



特區政府藉着「世界肥胖日」（3月4日），積極響應國家「體重管理年」的部署和世界衞生組織「遏制肥胖症加速計劃」全球框架，推出香港首份《體重管理行動計劃》，透過不同活動和方法，全方位推動個人體重管理，提高減重意識，和市民共建健康活力香港。



怎樣算是超重？

不少人誤以為「有啲肉」並不構成問題，甚至對自己已屬超重渾然不覺。事實上，世界衞生組織西太平洋區已有一套指標定義肥胖，亞洲成年人的超重定義為體重指數(BMI)大過或等於23，而體重指數大過或等於25則屬肥胖。

體重指標BMI的計算方法

體重指標(BMI) = 體重(公斤) ÷ ( 身高(米) x 身高(米) )

體重指標(BMI) 過輕 適中 超重 肥胖 少於18.5 18.5-22.9 23-24.9 25或以上

不少人誤以為「有啲肉」並不構成問題，甚至對自己已屬超重渾然不覺。（圖片：Shutterstock）

肥胖比你所想的更可怕 慢性疾病影響健康

肥胖與多種疾病掛勾，引致許多疾病，甚至縮短壽命，被世界衛生組織界定為慢性疾病。肥胖會顯著增加患上高血壓、糖尿病、心血管疾病（如中風、心臟病）、脂肪肝、睡眠窒息症、骨關節炎及多種癌症（如乳癌、大腸癌）的風險。此外，肥胖影響外觀，引致低自信心、情緒壓力、活動能力下降等問題，對生理、心理及社交健康有著多種負面影響。

意志力不足難減重？專業體重管理計劃助你走上健康之路

常見的減肥方法是節食及做運動，但部分屬於病態肥胖人士，單靠意志力更難以達成持續減重。幸好現今醫學發達，在市面上有不同的處方減重藥物可以協助患者進行體重管理，配合個人化體重管理計劃，有助達至理想體重及改善健康。

部分屬於病態肥胖人士，單靠意志力更難以達成持續減重。（圖片：Shutterstock）

為幫助受體重問題影響人士，莊柏醫療特設體重管理計劃，結合專業團隊監測與先進藥物（Tirzepatide/Semaglutide纖形筆），每周僅需注射一次，再配合量身訂造的營養指導，全方位幫助你持久有效地管理體重，提升整體健康。

哪些人適合參加體重管理計劃？

⚫BMI超過或等於30kg/m²的成年人 或

⚫BMI超過或等於27kg/m² 並有體重相關健康問題的成年人(如糖尿病期、2型糖尿病、高血壓、血脂異常、睡眠呼吸中止症等)

計劃特點：

✓ 醫生全程主理：根據個人狀況指導藥物選擇與用法

✓ 針對性血液檢查及健康檢查：膽固醇、三個月平均血糖、肝腎功能、痛風及尿液分析，更準確評估減重成效

✓ 肝纖維化掃描FibroScan：量度肝臟軟硬、纖維化程度及脂肪積聚量，針對脂肪肝無創檢查，準確評估減重成效

✓ 營養師設計個人餐單：從根源改善生活模式，長久受用

纖形筆 Q & A

1. 纖形筆是什麼？

纖形筆是一種皮下注射的處方減重藥物，方便使用者在家中使用及自行注射。

為幫助受體重問題影響人士，莊柏醫療特設體重管理計劃，結合專業團隊監測與先進藥物（Tirzepatide/Semaglutide纖形筆）。（圖片：Shutterstock）

2. 纖形筆有什麼的成分？

纖形筆的主要藥物成分通常包括GLP-1 (胰高血糖素樣肽-1)，這是一種模仿人體天然腸道的激素，有助促進胰島素分泌，幫助降低血糖；調節胃站排空時間，抑制食慾及增加飽腹感。GLP-1原本應用於治療第二型糖尿病，近期已廣泛用於長期減重和治療肥胖，通過影響腸道和大腦的信號來幫助減少食物攝取及促進脂肪代謝。

Tirzepatide纖形筆除了GLP-1，還加入GIP 結合成雙受體促效劑，透過激活脂肪細胞上的GIP受體，改善血糖攝取、脂質攝取和促進脂肪分解。

3. 纖形筆安全嗎？

世界衞生組織已將GLP-1 (胰高血糖素樣肽-1) 列為用於長期治療肥胖症的方案，正式建議肥胖人士 (孕婦除外) 使用它作為體重管理工具，並強調使用時需要配合健康飲食和定期運動。

水貨藥物風險高 正規渠道保安全

纖形筆屬受法例管制藥物，自行於網上或非正規渠道購買的纖形筆來源難以查證，容易買到假貨、過期藥物，成分和劑量未必準確，使用後可能導致嚴重副作用甚至危及生命。衞生署表示，在網站購買受法例管制藥物只可在醫生指示下使用，市民必須憑醫生處方在註冊藥劑師監督下在藥房或經正規醫療途徑購買，已註冊藥劑製品的包裝，都會附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。

其次，減重藥物並非人人適用，如有潛在疾病（例如腎病、胰臟疾病、過敏體質等）或與其他藥物有交互作用，若在沒有醫生評估和跟進下自行用藥，容易出現低血糖、胃腸不適、過敏反應等健康風險。再者，適當注射方法、劑量調整和療效監測都需要專業醫護的指導，否則可能出現劑量過量或使用不當，影響身體健康。

為確保安全，市民切勿隨意從未經授權的平台購買纖形筆或其他減重藥物，使用前應先諮詢醫生的意見，由醫生評估健康狀況及處方，並進行定期的追蹤和監測，而且在使用期間應該密切關注身體的反應，如有疑問應諮詢專業醫護團隊。

歡迎WhatsApp莊柏醫療客服熱線 9011 8042了解更多有關纖形筆的資訊，從今天起守護健康。

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