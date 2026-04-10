減肥失敗非意志力問題！醫生解構背後原理 2類食物助你抑制食慾

「又肥返喇！」這句話，你每年對自己說多少次？每次減磅失敗，我們總習慣怪責自己定力不夠。不過，美國知名節目主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）今年初聯同耶魯大學醫學院的內分泌學家推出新書《飽足點》（Enough），正好為一眾減肥人士大平反：減不下來，根本不是你的道德瑕疵，而是身體的「腸腦軸」功能出了故障。



那套被不少人奉為金科玉律的「少吃多動」，其實可能正是讓身體越減越肥的元兇。

美國知名節目主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）今年初聯同耶魯大學醫學院的內分泌學家推出新書《飽足點》（Enough）。（照片來源：IG@Oprah）

減磅最大難關！ 大腦怕你餓親的「保命機制」

近日，台灣減重專科醫生蕭捷健在其社交平台分享書中的核心觀點。他指出，在我們的大腦深處，住著一個極度保守的「老管家」——下丘腦。它的唯一任務，就是確保你能在惡劣環境中活下去。當你靠著無比的意志力開始「管住把口，瘋狂做運動」，體重好不容易掉了兩三kg，這位老管家就會如臨大敵，認定你正在遭遇饑荒。

為了保命，大腦會果斷啟動緊急防禦機制：

打開飢餓感閘門：讓你產生那種從骨髓裡湧出來的狂烈食慾。



啟動超級省電模式：強行調低基礎代謝率，盡可能將吃進去的食物轉化為脂肪囤積。



這就解釋了為何初期輕了幾磅後，體重就會死死卡住，甚至進入「飲水都肥」的樽頸期。

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明明食飽都覺得餓？原來大腦無視了「它們」！

其實人體的設計很精妙。平時吃飽飯後，腸道會自然分泌 GLP-1 和 GIP 等荷爾蒙信使，跑去大腦傳遞訊息：「已經飽了，可以停口」。所以一般人吃完自助餐會覺得飽到上心口，根本不想再看見食物。

但在長期減肥失敗的人身上，大腦對這些信使產生了「阻抗」。情況就像大腦戴上了隔音耳機，任憑腸道在外面怎麼大叫，它都聽不見。明明胃部已經塞滿，大腦卻依然覺得餓。

減肥針是靈丹妙藥？ 醫學界警告：停針隨時「報復式」反彈！

近年大熱的「減肥針」（即 GLP-1 受體促效劑）之所以被視為靈丹妙藥，正因為它能直接補充這些缺少的信使，強行幫身體踩煞車。奧花雲費在書中形容，用藥後腦海中那些無時無刻想吃東西的「食物噪音」終於消失。

但單靠依賴外來藥物絕非長久之計。蕭醫生引述權威醫學期刊《英國醫學雜誌》（BMJ）今年發表、涵蓋逾九千人的大型研究指出：一旦停用這類針劑，患者平均每個月會反彈 0.8 公斤，大約一年半到兩年內就會完全打回原形。

天然自製 GLP-1 的兩大秘訣

既然不能終身依賴外力，我們該如何自救？答案是：重啟身體這座「天然製藥廠」。GLP-1本來就住在我們的腸道裡，日常飲食只需要鎖定以下兩種關鍵原料，就能讓它重新開工：

1. 蛋白質與「第二餐效應」



研究發現，連續一星期進食高蛋白質早餐，全日的 GLP-1 分泌反應會比吃高碳水化合物早餐高出 27%，連帶午餐時的飽足信使濃度也會顯著提升。只要早餐吃對了蛋白質，這股效應就會讓身體一整天自動幫你踩煞車。

2. 水溶性膳食纖維—腸道菌的燃料



大腸內的腸道菌需要依靠發酵纖維來工作，從而刺激細胞分泌 GLP-1。成人每天建議攝取約 30 克以上的膳食纖維，要知道一小盒便利店沙律其實只有約 6 克，單靠吃幾口菜是遠遠不夠的。缺乏纖維和蛋白質，不僅無法製造 GLP-1，甚至會讓肌肉因為熱量缺口太大而被消耗掉。

正如蕭醫生所言，減重的終點從來不是體重計上的冰冷數字。真正的成功是：有一天當你走過甜品店，你可以輕鬆地告訴自己「今天不需要，留待明天做完運動再吃」，然後毫不留戀地走過。這份從容，不是因為你突然有了超人般的意志力，而是你的身體終於恢復了健康的運作。

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