點瞓都係攰？醫生：分清身心疲勞 靠「主動休息」才能治癒心靈

相信不少人都有過這種經驗：「辛辛苦苦熬到周末，打算『閉關』大睡一場補補眠，以為這樣就能回復精力。怎料星期一醒來，那股揮之不去的疲倦感依然纏身，甚至覺得心情更低落。」



對此，日本精神科權威名醫和田秀樹就提醒，如果你覺得「點瞓都係攰」，很可能是因為你根本搞錯了疲勞的種類！

睡覺不一定是最好的休息？

據日媒報道，很多人一感到累，直覺反應就是「休息等於不動」，繼而減少活動。其實這是一個很大的誤區。

和田醫生指出，我們需要將疲勞分開「身體」與「心理」兩部份來處理。如果是體力勞動後的肌肉痠痛，或者是缺乏睡眠導致的睏倦，睡覺或躺平確實有效。但對於現代人最常見的「精神疲勞」來說，單純的靜止休息，往往是「治標不治本」。

如果你是因為工作壓力大、腦袋停不下來而感到心累，把自己關在房裡睡兩天，大腦反而容易陷入負面思考的循環。這種時候，心靈需要的不是「休息」，而是「轉換」。

預防職業過勞5大心法（按圖率先了解👇👇👇）

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學會分辨身體疲勞和精神疲勞！

身體疲勞的跡象：

肌肉痠痛或僵硬



四肢沉重、提不起勁



頻繁打呵欠、眼皮沉重



體力下降，稍微活動就感到氣喘



精神疲勞的跡象：

即使睡飽了，起床後仍感到心情壓抑或虛脫



難以集中精神，工作效率大幅下降



情緒變得易怒、焦慮，或者對以往感興趣的事物失去熱情



腦袋感覺昏昏沉沉，難以作決定



和田醫生表示：「檢查自身體測和情緒的關鍵，在於要有意識地去發覺那些『與平常不同的微小變化』。即使是平時身體狀況已經不算太好的上班族，當疲勞累積到一定程度時，身心依然會出現一些異於往常的轉變。」

愈動愈有精神的「主動休息法」

聽起來可能有點矛盾，但和田醫生建議：當你感到心靈乾枯時，應該去做一些會讓你「興奮」的事情，即使那些活動會消耗體力。

舉個例子，如果你熱愛行山，雖然起早摸黑爬幾個鐘頭坡會流汗、腳軟，但沿途看到的風景和登頂的滿足感，對大腦來說是極佳的「補品」。又或者你平日愛逛街，與朋友出外走走、看看新奇的事物，這種心情上的愉悅，比起躺在梳化上滑手機更具備「充電」效果。

這種「主動式休息」的核心，在於透過感官的刺激和興趣的投入，把大腦從工作中徹底抽離。

「想做就做」是抗老的秘密！

除了緩解疲勞，這種對生活保持「動力」的態度，更是預防身心機能退化的關鍵。

隨著年紀增長，人的體力與慾望通常會同步下降。很多人會因為「覺得攰」而放棄興趣，最後變得生活單一，整個人顯得頹廢。和田醫生認為，無論是高薪厚職的職場精英，還是準備退休的朋友，都應該在任何時候盡情投入自己喜歡的事物。

「想做就去做」的衝勁，不僅能療癒精神上的疲憊，更能保持大腦的活躍度，讓你從內而外散發活力。

下次如果你又感到那股莫名的虛脫感來襲，別急著鑽進被窩。試著問問自己：「這陣子我累的是身體，還是心？」如果是後者，請試著走出家門，去吃一頓想念已久的美食，或者去海邊走走。換個環境、動動身體，你會發現，這種看似「更花體力」的休息，反而能帶回久違的清爽心情。

４穴位養心安神平衡身心靈（按圖睇清👇👇👇）

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