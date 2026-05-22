24節氣．小滿｜中醫推苦瓜黃豆燉瘦肉湯 祛暑去濕不傷脾胃 附食譜

踏入5月中下旬，空氣中開始夾雜著陣陣黏膩的熱氣。每年的5月21日前後，太陽到達黃經60度，我們便迎來了夏季的第二個節氣——「小滿」，意指麥類等夏熟作物籽粒開始飽滿但未成熟。這代表著將進入梅雨季，天氣會愈來愈濕熱，而我們的生活與飲食策略，也需要作相應調整以防暑去濕，避免濕熱傷脾。



濕熱夾擊人易累 甚至「生暗瘡、生飛滋」？

小滿在古代意味著農作物逐漸飽滿成熟，這個時節的天氣變化與我們的健康息息相關。（圖片：ppfocus）

進入小滿，最明顯的感受就是「濕」與「熱」開始交織。在冷氣房與炎熱戶外頻繁往返，很多人會開始覺得身體沉重、整天提不起勁、胃口變差，甚至連臉上都開始冒出暗瘡、嘴巴生飛滋，心情也莫名變得煩躁。

傳統中醫認為，夏天在五行中屬「火」，對應五臟中的「心」。當心火旺盛，加上外在的暑濕困擾脾胃，人就容易出現上述症狀。

這時候，適當吃一點「苦」就最適合不過了。俗語說「苦能燥濕」，苦味食物一來可以清心瀉火，二來能幫身體抽乾多餘的濕氣。

但要留意的是，都市人平日愛喝凍飲，體質普遍偏向脾胃虛寒。如果一味只懂喝涼茶或吃大量生冷苦寒的食物，反而會弄巧成拙，削弱脾胃功能。

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節氣養生消暑祛濕的黃金配搭

想「吃苦」又不傷脾胃？北京中醫醫院腫瘤科副主任醫生張萃推薦了一道非常適合當季飲用的經典湯水——苦瓜黃豆燉瘦肉湯。

這道湯巧妙地將苦瓜的清苦、黃豆的甘甜與瘦肉的鮮美融合在一起。更重要的是，它的配搭非常符合中醫的「三焦通達」理論：

苦瓜：《本草綱目》記載，苦瓜能「除邪熱，解勞乏，清心明目」。現代研究也發現，苦瓜富含苦瓜多糖、皂甙、維他命C等活性成份，有清熱利尿、消炎降血糖等作用。



黃豆：性平味甘，有健脾寬中、去水消腫的作用。又能以甘味緩苦、以豆香提鮮。



豬瘦肉：甘平補腎，滋陰潤燥，能中和苦瓜的寒性，並為身體補充因出汗而流失的體力與蛋白質。



生薑與陳皮：生薑性溫味辛，湯中加入兩三片生薑就能起到溫中止嘔、散寒解表的作用，緩和苦瓜的寒涼；一小瓣陳皮則能理氣健脾、燥濕化痰。



這幾樣食材放在一起，上清心火、中健脾胃、下通氣機，簡直是為小滿時節「暑濕困脾」量身訂造的食療。

【湯水食譜】苦瓜黃豆燉瘦肉湯

材料： 苦瓜 1條（約300-400克）、黃豆 50克、豬瘦肉 300克、生薑 3-5片、陳皮 1小瓣、鹽 適量。



做法：

1. 浸泡黃豆： 黃豆必須提前用清水浸泡至少3小時（或隔夜），讓它吸飽水分，燉煮時才容易變得軟爛。



2. 肉類汆水： 瘦肉洗淨切塊，冷水下鍋，加入1-2片生薑。煮沸3分鐘，撇去浮沫後撈出洗淨。



3. 處理苦瓜： 苦瓜對半切開，用湯匙用力刮去內瓤以及那層白色的內膜。這層白膜是苦味的主要來源，刮得越乾淨，湯頭越甘甜。接著切成約2厘米厚的厚塊。（如果對苦味比較敏感，可以把苦瓜塊先放入沸水中焯燙1-2分鐘撈出，能減輕部份苦澀。）



4. 慢燉： 在鍋中加入瘦肉、黃豆、薑片、陳皮及足量清水，大火煮沸後轉小火，先慢燉 40 至 60 分鐘。



5. 後下苦瓜： 待黃豆燉至八成軟爛時，才放入苦瓜塊，轉小火再燉 15 至 20 分鐘即可。關火前加少許鹽調味。



烹調貼士： 苦瓜千萬不要太早下鍋，否則會燉得太爛，失去口感之餘，也會破壞當中的營養成份。

💡中醫教路：不同情況可如何「微調」？

家常做法不似餐廳般死板，可根據實際需要靈活變通：若想風味更濃郁，可用豬排骨替代瘦肉，油脂更豐富，咸香味足，適合需要風味調和的小朋友或飲食偏好重味的家庭；素食版須去掉瘦肉，加入眉豆30克，以植物蛋白替代動物蛋白，清淡健脾，很適合夏季營生；若用豬骨替代鮮瘦肉，咸鮮風味更突出，但調味時鹽要少放甚至不放，以免過咸。

按圖即睇24節氣之「小滿」宜用3個食療:

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多款小滿時令食材

除了苦瓜之外，張醫生又推介，以下２款小滿當造的食材同樣值得大家一試：

萵筍：萵筍是夏初的消暑佳品。它高鉀低鈉，清炒2分鐘即可出鍋，能幫助身體排出多餘水分，消水腫效果一流。



枇杷：此時成熟的枇杷果肉清甜，剝皮即食，對夏天常見的喉嚨乾涸、咳嗽有很好的紓緩作用。



此外，民間常說「小滿見三鮮」，指的就是青瓜、蒜芯和車厘子。青瓜利水利尿，能緩解因天熱引起的煩渴；蒜芯屬性偏溫，能溫中下氣、調和臟腑，適合夏天經常待在冷氣房的人食用；而車厘子性溫味甘，能補心血、護心陽，正好補充夏天因暑熱流失的精氣。

環境條件難以改變，不過濕重者可透過日常保健，改善濕重帶來的問題，例如穴位治療、按摩、飲用袪濕湯水以及改善日常生活習慣等（按圖）：

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