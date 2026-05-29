夏天流汗不補水易致結石　醫建議每日尿量達2.5升　3種食物要少食

天氣一熱，不少人突然腰側一陣一陣劇痛，痛到臉色慘白、坐立難安，甚至噁心想吐，檢查才發現竟是結石卡住。



台灣泌尿科醫師白彞維提醒，這波「結石高峰」不是偶然，而是很多人夏天流汗變多卻沒補水，再加上重口味、含糖飲料與久坐習慣，讓結石悄悄在體內形成。等到痛起來，往往已經卡住了。

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天氣一熱就發！典型「結石痛」讓人坐立難安

白彞維分享，這名患者一走進診間，臉色慘白。主訴是右側腰痛，而且是一陣一陣痛到受不了，甚至合併噁心，這正是典型的結石症狀。進一步詢問後發現，他最近工作忙碌，白天幾乎沒喝水，再加上以下生活習慣：

1. 天氣變熱、流汗多卻沒補水

2. 外食偏多、口味重

3. 常喝含糖飲料

4. 久坐、作息不規律



超音波檢查結果為：輸尿管結石合併輕度阻塞。

為什麼夏天特別容易長結石？關鍵在「尿變濃」

白彞維指出，夏天結石增加，其實有明確原因，當天氣炎熱、流汗變多卻沒有補水時，身體會出現：

1. 尿量減少

2. 尿液濃度上升

3. 鈣、草酸、尿酸濃度變高



這些物質更容易形成結晶，進一步聚集成結石。也因此，每到夏天，泌尿科門診的結石患者都會明顯增加。

不只結石！高尿酸、代謝問題常一起出現

這名患者的抽血結果也顯示尿酸偏高。臨床上常見，結石不是單一原因，而是多種因素交錯影響。3大飲食地雷，讓結石風險飆高

1. 高蛋白飲食（尤其動物性蛋白）

（1）增加尿酸生成

（2）降低尿液pH

（3）提高尿酸結石、草酸鈣結石風險



2. 酒精、含糖飲料

（1）促進尿酸生成

（2）干擾排泄



3. 高鈉飲食（重鹹）

（1）增加尿鈣排出

（2）降低「檸檬酸」保護作用，讓結晶更容易形成



結石是水分＋飲食＋代謝共同造成的結果。

「只是少喝幾天水」其實是關鍵破口

診間最常聽到的一句話是：「我只是最近比較少喝水，應該沒關係吧？」但問題就在於結石並不是當天形成，原因：

1. 長時間尿液過濃

2. 結晶慢慢生成

3. 一點一點長大



直到某一天卡住，才爆發劇痛。

預防結石關鍵：每天尿量至少2.5公升

根據 American Urological Association 美國泌尿外科學會指南建議：

1. 結石患者應維持「每日尿量 ≥ 2.5 公升」

2. 提高飲水量→ 降低尿中鈣、草酸、尿酸濃度 → 減少結晶形成

3. 如果不愛白開水，可加入少量檸檬片（增加檸檬酸有幫助）



這4種情況一定要立刻就醫

如果出現以下症狀，不要忍

1. 劇烈腰痛無法緩解

2. 合併發燒（恐感染）

3. 嚴重噁心、嘔吐

4. 尿量減少或排尿困難



患者在治療後症狀逐漸改善，但白彞維也直言，喝水不是建議，是必要的。夏天流汗變多，但很多人反而更少喝水。結石不會提醒你它正在形成，但一旦發作，你一定會記得很久很久。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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