奇異果｜抗氧化去水腫但非人人啱食 四類人士慎吃 每日應食幾個？

富含豐富維他命C以及纖維的奇異果，相信是不少女士常吃的水果之一。不過，不同顏色的奇異果原來其營養成份亦各有不同，想預防便秘或防衰老到應該選哪款奇異果好？而看似對身體有益無害的奇異果，原來亦有四類人不宜食用！



金奇異果與綠奇異果到底應如何選擇好？（資料圖片）

綠奇異果和金奇異果營養

▼ 綠奇異果和金奇異果不同營養有什麼分別？（按圖 👇👇👇）

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▼綠奇異果、金奇異果各有功效，應該點揀好？（按圖 👇👇👇）

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揀金奇異果3 大原因

• 維他命C 多兩倍：



金奇異果每100克的維他命C含量，有161.3毫克，比綠奇異果多兩倍（74.7毫克）。

世衞建議成人每日維他命C攝取量為45毫克，因此吃一個約75克的綠奇異果或金奇異果已經足夠每日所需。

功效： 維他命C是一種抗氧化劑，有助減少自由基對細胞的傷害，增強抵抗力、延緩衰老。

• 豐富鉀質：



奇異果是高鉀質水果，金奇異果含有的鉀質要比綠奇異果更多，一個奇異果大約有70克，而每100克的金奇異果含315毫克鉀質，而每100克的綠奇異果則含198毫克鉀質，換言之，金奇異果含鉀多出5成。

功效：鉀有助排走身體多餘的鈉質鉀有助排走身體多餘的鈉質，降低患上高血壓機會、防水腫。

▼同場加映，香蕉營養知多啲（按圖 👇👇👇）：

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• 糖多更甜：



奇異果屬低糖水果，每100克的金奇異果則含15.8克糖分，每100克的綠奇異果則含14克糖分，一個奇異果約70克，故此糖分相差不多，不過，奇異果含果糖多，果糖的甜度是白砂糖的1.7倍，所以味道上金奇異果會比綠奇異果甜。

而相比起其他水果，一個芒果就已含約45克糖、一杯葡萄就含約23克糖、一隻香蕉含約14克糖；奇異果的糖分低出一半或以上，想避免攝取過多糖分，又想食甜的水果，不妨選擇奇異果。

▼ 同場加映：部分水果原來糖分好高！想避免攝取過多糖分，可以揀邊啲水果?（按圖 👇👇👇）：

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揀綠奇異果2 大原因

• 熱量低：



綠奇異果熱量較低，每100克的綠奇異果含58千卡熱量，而每100克的金奇異果則含63千卡熱量，相差不多，但數字而言，始終綠奇異果較低。

• 膳食纖維較多：



綠奇異果的膳食纖維比金奇異果多，所以口感上沒有金奇異果那麼細膩綿密。每100克的綠奇異果含3克膳食纖維，而每100克的金奇異果則只含1.4克膳食纖維。

功效： 膳食纖維含量較多，有助腸道蠕動， 可防便秘、增強飽腹感。

事實上，綠奇異果和金奇異果，兩種都適合一般人的日常食用。一般而言，金奇異果要比綠奇異果的價格高，可根據個人喜好決定選擇。

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奇異果應該飯前定飯後食？

飲食金字塔建議一般成年人每日最少進食2份水果，1份水果相當於2個奇異果。奇異果沒有特定的進食時間，可以根據自己的飲食習慣進食就可以。一般而言如選擇在飯前食水果，有助減少進食正餐的份量，幫助體重的管理。而飯後進食水果，可以幫助某些營養素的吸收，例如水果的維他命，飯後食有利於鐵質的吸收。

▼ 水果幾時食？原來唔同時間食水果，功效都大不同！（按圖 👇👇👇）：

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奇異果連皮食更有益？

相比果肉，奇異果皮擁有更多黃酮類化合物、抗氧化劑和維他命C，纖維亦多2倍。吃果皮前，可刮掉皮上的細絨毛，會比較容易食用，或選擇金奇異果。

四類人忌吃奇異果

儘管奇異果好處眾多，不過並非人人也可以大量食用。由於奇異果本身鉀含量偏高，若然本身腎功能較差、患上尿毒症或是需要洗腎的人士，由於其身體會難以過濾多餘的鉀質，有機會令血液含過多鉀質，可導致心律不正或心臟病。

正常人每日的鉀質攝取量約3500-4500毫克，而腎病患者視乎情況，或需調整至每日的鉀質攝取量減半至約2000毫克。因此若腎功能差，奇異果不宜多吃，一個起兩個止，而揀綠奇異果則較低鉀。

此外，奇異果中的維生素K能疏通血栓，與抗凝血藥物的功效相反，反而會影響血液凝結或藥物效果，因此出血性疾病患者亦要避免進食。

在中醫角度而言，奇異果屬於寒性水果，因此脾胃虛寒的人士應少吃，不建議一次吃太多以減低肚痛的機會。而由於奇異果寒性的性質，因此女性在生理期、坐月子期間亦要避免食用，以免引起不適。