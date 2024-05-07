香港天氣長期反覆不定，溫度和濕度的變化會令皮膚出現乾燥、紅腫、痕癢、敏感等情況；嚴重者更會引發轉季性濕疹，尤其是皮膚屏障功能較弱的長者及兒童。任何人都有機會罹患季節性濕疹，而本身易過敏、日常生活常接觸致敏原或家族有濕疹病史的人則有更大機會受濕疹困擾。



香港天氣長期反覆不定，溫度和濕度的變化會令皮膚較出現乾燥、紅腫、痕癢、敏感等情況 (圖片: FreePik)

一般而言，濕疹並不具傳染性，但卻容易因不良的衛生或生活習慣而引發，通常會長在面頰、手肘、唇邊、頭皮、較多皮膚皺褶的部位。轉季性濕疹的症狀與一般濕疹無疑，常見症狀有皮膚痕癢、乾燥、紅腫、結痂、脫屑、角質層變厚變粗，甚至發炎、有水疱；大多發於天氣不穩定、時而潮濕、時而乾燥的季節。要有效防治及護理濕疹，必先改善日常習慣，從根本治理。

7個預防護理小貼士 踢走濕疹無難度

避免使用含香料或刺激成份沐浴露



濕疹患者使用含香料或刺激成份沐浴露會容易刺激對皮膚痕癢的地方，使痕癢的地方更加嚴重，所以沐浴露的選擇建議使用含天然成分且無導致過敏的化學物質為佳。

適度清潔皮膚



部分濕疹患者會誤以為清潔不足是引發皮膚病症的主因，但其實過度清潔反而會令皮膚屏障受損、表皮的皮脂流失，令肌膚更難鎖水保濕、皮膚愈發乾燥；因此，日常不應選擇清潔力過強的潔膚產品、清潔手法要輕柔、避免用毛巾或海綿過度擦拭肌膚，同時要注意清潔時水溫不宜過高，以免加劇皮膚受損。

日常不應選擇清潔力過強的潔膚產品、清潔手法要輕柔 (圖片: FreePik)

Suu Balm由新加坡國家皮膚中心研發，適合敏感、乾燥、痕癢及濕疹肌膚人士使用。其推出速效舒敏保濕潔面乳不含香料，具止癢、保濕的功效，以低敏和天然配方緩解肌膚，洗完面也不會感覺緊繃。

Suu Balm 速效舒敏沐浴露蘊含有5種保濕成份及天然薄荷醇，且配方溫和，可為肌膚補足水份及舒緩痕癢、敏感、濕疹等症狀。

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注意肌膚保濕



當肌膚持續出現乾燥而又缺乏保養，皮膚含水量及鎖水能力將會日漸降低，長遠出現脫皮、角質層變硬變厚的症狀，令其保護能力下降，使皮膚問題加劇。要做好皮膚保濕，可於清潔後立即以水狀保濕乳液為肌膚補水，再薄搽一層油霜狀的封閉性產品鎖水。

要做好皮膚保濕，可於清潔後立即以水狀保濕乳液為肌膚補水 (圖片: FreePik)

Suu Balm 速效舒敏保濕乳質地非常輕盈，能迅速被皮膚吸收，適合不同膚質使用，尤其敏感肌、濕疹人士，且蘊含5種神經酰胺，能顯著修復皮膚屏障及保住水份。

不只肉眼可見的皮膚，就連平日被頭髮遮蓋的頭皮亦有機會發濕疹。當頭皮變得異常乾燥或油膩，並出現發癢、發紅、頭屑、疼痛等症狀，則很大機會罹患頭皮濕疹。如果用錯方法保養頭皮，不但會令情況加劇，更會導致頭皮出現異味及脫髮，情況不容小覤。防止頭皮濕疹的要點是保持頭皮清爽、潔淨，避免成為細菌的溫床，故此出汗後應盡快擦乾汗水或洗頭，洗頭後盡快吹乾頭皮及頭髮根部，避免水份殘留。

洗頭後盡快吹乾頭皮及頭髮根部，避免水份殘留 (圖片: FreePik)

針對部分因頭皮過於乾燥而引發的頭皮濕疹，可在洗頭後並吹乾髮根後，或頭皮感到異常痕癢、乾燥時，噴灑適量 Suu Balm 速效舒敏頭皮保濕噴霧於頭皮。使用前記得先將頭髮撥開，直接噴於頭皮上，噴灑後再用雙手加以按摩，力度、動作不宜太大。產品蘊含天然薄荷醇 (Menthol)、羥吡酮 (Piroctone Olamine)及5種神經酰胺 (Ceramides)，可於五分鐘內迅速止癢、減少頭皮屑產生，並顯著修復及滋潤頭皮。

保持家居環境、寢具衛生



如家居環境長期髒亂或滿佈灰塵、致敏原，會容易誘發濕疹或皮膚敏感，因此時刻保持家居清潔衛生，避免屋內塵埃積聚，家居內應盡量減少擺放地氈、絨毛製的傢俱或玩具，是防治濕疹的要點。

家居內應盡量減少擺放地氈、絨毛製的傢俱或玩具 (圖片: FreePik)

衣物時刻保持乾爽



濕疹皮膚最怕悶熱的環境，焗促、不通風的衣物會令皮膚不適的症狀更嚴重，因此應選用吸汗、通爽的純綿或運動物料的衣物，每天以適量洗衣粉洗淨穿過的衣物；天氣炎熱時，建議可多帶一兩件替換衣物，汗流浹背時可隨即更換，避免皮膚長期接觸汗水及濕透的衣物，加劇濕疹。

避免皮膚長期接觸汗水及濕透的衣物，加劇濕疹 (圖片: FreePik)

切忌過量依賴類固醇



部分濕疹患者會因痕癢難耐，而選擇購買含類固醇的藥膏紓緩，但長期使用類固醇，會令皮膚微血管擴張、變薄、變紅，而且具反彈作用，突然停藥可能會使症狀更為嚴重，故一般只會讓重症濕疹患者使用，且用量不宜過多。針對輕症濕疹患者，可以選用其他性質較溫和的藥膏，配合改善日常生活習慣，便可有效改善濕疹。

長期使用類固醇，會令皮膚微血管擴張、變薄、變紅，而且具反彈作用 (圖片: ShutterStock)

改善飲食習慣



中醫認為出現皮膚病的主因是因脾、肺的功能失調，令皮膚、毛髮無法順利適應氣候轉變，因此會建議皮膚敏感、濕疹人士嘗試以食療方法去紓解症狀，從飲食方面著手，例如多飲能補肺健脾、清熱涼血，祛風止癢的老火湯水。

建議皮膚敏感、濕疹人士嘗試以食療方法去紓解症狀 (圖片: HK01)

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