食齋｜加工齋菜鈉含量、脂肪超標越食越肥 6貼士助健康素食！

「素食主義」提倡多年，現時已發展出多種素食模式，不一定只是吃菜。素食當然是健康，但有營養師指，市面上常見的齋菜雖以豆類為主要材料，但加工時會添加大量油鹽糖，長期進食吸收過多熱量，反而對身體做成負擔，結果吃素越吃越肥。



台灣註冊營養師高敏敏解釋，除了純素食以外，其實還有很多素食種類。

▼8大素食模式是甚麼？（按圖👇👇👇）

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純素 (Vegan)



不吃任何肉類、不吃蛋、奶、五辛等；更嚴格的連生活上都會禁止自己使用動物製品，像是皮革等

蛋奶素 (Vegetarian)



蛋奶素是目前較普遍的素食種類，雖然不吃肉類、海鮮等相關製品 但會吃蛋類及乳製品；

可以更細分蛋素食者或奶素食者

海鮮素 (Pescatarian)



平常會以素食為主，雖然不吃陸地動物，但會適時吃魚或海鮮

與地中海飲食（多吃魚少吃肉+蔬菜）相近；但因海鮮大多屬於高嘌呤的食物，並不適合病風患者。

五辛素 (Buddhist Vegetarian)



不吃任何肉類，但可吃五辛，包括：蔥、蒜、韭、薤、興渠

彈性素食 (Flexitarian)



大部分以吃素為主，少吃肉類，但不強制較隨緣

生機素食 (Raw Vegan)



不吃肉類、蛋、奶、加工製品

食材不經高溫處理(攝氏41度以上)，讓食材保留原本營養

養生素食 (Macrobiotic)



以穀類和豆類為主、不吃加工製品；某些人偶爾會食用魚類和海鮮

每周一素 (Green Monday)



逢星期一就會改吃素，響應Green Monday

齋菜熱量大公開！

高敏敏續指，雖然越來越多人重視健康飲食，例如素食主義，但要注意素食衍生出來的加工製品，它們常用黃豆、蒟蒻、穀類澱粉等再加工製成，但部份的熱量、鈉含量已非常高，自行烹調時再調味就會導致熱量提升，更有機會攝取過量。

她另外也分享以下14款齋菜的熱量、鈉含量及脂肪量。

▼齋菜熱量、鈉含量及脂肪量有幾多？以每100克計算（按圖👇👇👇）

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1. 麵輪

熱量：582.5 千卡、鈉含量：8毫克、脂肪：40.5克



2. 素肉鬆

熱量：457 千卡、鈉含量：781毫克、脂肪：15克



3. 素魚排

熱量：338 千卡、鈉含量：383毫克、脂肪：22克



4. 黑胡椒素排

熱量：274.6 千卡、鈉含量：570毫克、脂肪：17克



5. 素雞丁

熱量：235 千卡、鈉含量：333毫克、脂肪：15.8克



6. 素蒟蒻雞塊

熱量：221.6 千卡、鈉含量：586毫克、脂肪：12.8克



7. 素火腿

熱量：214 千卡、鈉含量：330毫克、脂肪：8.4克



8. 素肉

熱量：199 千卡、鈉含量：731毫克、脂肪：10.1克



9. 烤麩

熱量：195 千卡、鈉含量：65.2毫克、脂肪：12.2克



10. 素獅子頭

熱量：185 千卡、鈉含量：645毫克、脂肪：9.2克



11. 干絲

熱量：165 千卡、鈉含量：549毫克、脂肪：8.6克



12. 麻油猴頭菇

熱量：157 千卡、鈉含量：537毫克、脂肪：10.3克



13. 麵腸

熱量：137 千卡、鈉含量：47毫克、脂肪：1.9克



14 .素肚

熱量：131.2 千卡、鈉含量：5毫克、脂肪：0克



在以上齋菜中，麵輪的脂肪量最高，每100g高達40.5克，台灣衛生福利部建議，成人每日脂肪建議攝取量為20-30%，假設以一天能吃2000千卡的成人來說，最多只能吃400-600千卡的油脂，而600千卡的油脂約為44.4至66.6克左右，若吃100克麵輪等於超過一天能攝取的油脂量。

另外在鈉含量方面，最高的是素肉鬆，每100克含781毫克的鈉，其次是素肉及素獅子頭，每100克分別含731毫克及645毫克的鈉。據世衛建議，成人每日鈉攝取量上限為2000毫克，而100克的素肉鬆鈉含量已相等於每日攝取量的一半。

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食齋越食越肥有原因！

高敏敏續指，有時吃素反而越吃越胖，主要有4大原因。她也建議素食人士應遵從以下的配搭及貼士，即便不吃肉也可以吸收足夠營養和保持健康。

▼健康食齋貼士要知！（按圖👇👇👇）

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蔬菜炒太油



為口感好吃，常用油炒、油炸、勾芡、淋醬等

蛋白質品質差



蛋白質是身體主原料，動物、植物的必需胺基酸種類不同，若吃素沒有注意蛋白質間的搭配互補，很容易讓胺基酸不全面讓身體無法健康運作

脂肪酸不平衡



長期好油壞油比例失衡，身體易發炎更容易肥胖、水腫

重鹹重甜、熱量高



常用糖醋、紅燒、醬料來調味，高糖會轉化成脂肪囤積、高鈉易水腫

健康食齋貼士

1. 深色蔬菜＋菇藻：補充充足維他命

2. 豆類＋穀類：蛋白質更均衡

3. 多原型、少加工：避免加工素肉食品

4. 多食材種類：增加獲取各營養素及植化素機會

5. 用油常變化：烹調油應視烹調方式交替使用

6. 適量補充核果類：豐富油脂可以補充人體所需熱量，例如腰果、杏仁等



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