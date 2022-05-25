四物湯有助豐胸?從內調理健康著手 全方位改善胸型並提升胸部大小

受疫情影響，更多人關注身心健康。健康需要時間建立，而美好的外在體態更需要從內在健康做起，才能達至長遠效果。一般護膚品固然有保養作用，但功效只能短暫留於外在，21世紀的女士不能再只靠外在護膚品來治標，更需要關注內在調理，治標同時治本，才能從內至外完美地展現自身的健康和美麗。如果說臉部是女士最重視的部位，那麼胸部必定排第二。本文將從中醫學角度講解乳房大小和形態如何受健康因素影響，以及如何從內在和外在健康兩方面著手改善胸型及提升胸部大小。



健康需要時間建立，而美好的外在體態則更需要從內在健康做起，才能達至長遠效果。（圖片：Canva）

胸部與體質有關 後天因素多於先天遺傳

從中醫學角度，胸部大小不一定是先天遺傳，反而後天的身體狀況影響更大，例如局部經絡不通、氣血虛少、腸胃功能差、月經失調等，都會令胸部發育欠佳。

中醫將這些身體狀況歸類為兩大體質，分別是「氣血不足型」和「經絡不通型」，也是香港女士十分常見的體質類型。乳腺組織和脂肪組織的多寡是乳房大小和形態的關鍵。氣血不足型人士由於營養吸收不良，脂肪不足，所以胸部不長肉。這型人士通常體型偏瘦、面色蒼白，而且怕冷、容易疲倦及眩暈等。而經絡不通型人士的乳房有經絡阻塞的情況，使氣血和營養難以輸送到乳房，導致胸部不飽滿。

乳腺組織和脂肪組織的多寡是乳房大小和形態的關鍵。（圖片：Shutterstock）

四物湯行氣活血全面調理女性身體 提升營養吸收助豐胸

四物湯一向被譽為「婦科聖藥」，能滋陰補血、行氣活血，是女性增強整體健康必不可缺的藥湯。四物湯主要由當歸、白芍、川芎和熟地黃組成，這四味中藥均為溫補的行血劑，有助氣血通順，提升體魄，改善營養吸收不良問題，有助於促進胸部脂肪形成，使胸部飽滿。

四物湯主要由當歸、白芍、川芎和熟地黃組成，有助氣血通順，提升體魄，改善營養吸收不良問題，有助於促進胸部脂肪形成，使胸部飽滿。（圖片：zhihu）

而且，四物湯能補充鐵質，可減少月經期間的貧血、頭暈及經血不順的狀況；透過活血化瘀，更有助排出血塊，令經血順暢，減輕腹脹腹痛情況。血氣運行暢通可促進新陳代謝，令臉色紅潤、肌膚光滑、手腳不易冰冷，對整體提升女性健康有莫大作用。

以四物湯為基礎 由內至外豐胸美胸

對於繁忙的都市人，未必有時間自行煲製四物湯。由Faeries研製的《Dèesse Secret 女神密語四物美胸錠》就可以幫手，它以四物湯配方為基礎，透過補血補氣、調理體質、調養子宮、疏通乳腺的方式，將營養天然引導至胸部，達至由內至外、長期有效的豐胸和美胸效果，推翻舊式效果短暫的營養「谷」胸法。

《Dèesse Secret 女神密語四物美胸錠》以四物湯配方為基礎，透過補血補氣、調理體質、調養子宮、疏通乳腺的方式，將營養引導至胸部，達至由內至外、長期有效的豐胸和美胸效果。（圖片：Faeries）

四物美胸錠糅合傳統中醫學和現代科技，萃取傳統四物湯材料精華，並添加「大豆異黃酮」、「野葛根精華」、「燕麥麩皮」及「異麥芽糊精」 四種有效成份，提升整體調理功效，以天然而持久的方式豐胸和美胸。

四物美胸錠由藥劑師嚴格控制調配，份量精準，成份全素而且安全，不含化學激素、西藥、色素或化學包膜，並獲得香港註冊中醫師認可。配方溫和不燥熱，適合大部分體質的女士服用，除了具備豐胸和美胸功效，更可改善手腳冰冷、經期不適、氣血不足等女性常見的問題。

生理期後的三至四週是豐胸的黃金期，這個時期服用四物美胸錠能夠發揮最大功效，而平日亦可以飲食配合，例如多喝豆漿、牛奶、蛋白質或膠原蛋白，從而加強功效。

美胸霜疏通乳腺 改善胸型同時美白

四物美胸錠透過提升內在健康，達至豐胸效果，而外在的保養方式則有助進一步處理其他較棘手的胸型問題，例如外擴、下垂等。不少女士專注保養臉部皮膚，忽略了其實胸部肌膚同樣需要保養，才能全面塑造更完美動人的體態。

同樣由Faeries研發的《La Luna 美胸霜》透過促進血液循環、疏通乳腺的方式，除了能刺激胸部脂肪細胞凝聚，使胸部體積增大，更可深層修復和強化肌膚，緊緻胸部線條，從而改善各類胸型問題。而且透過促進血液循環，有助排走體內毒素，提升淋巴管腔健康，增強細胞再生力量，並淡化色素，使胸部肌膚得到全面保養。

《La Luna 美胸霜》透過促進血液循環、疏通乳腺的方式，除了能刺激胸部脂肪細胞凝聚，使胸部體積增大，更可深層修復和強化肌膚，緊緻胸部線條，從而改善各類胸型問題。（圖片：Faeries）

La Luna 美胸霜採用珍貴的天然成份，包括「知母根配方」、「六胜肽」、「薑根」和「野葛根」，有助刺激乳腺脂肪細胞，增加乳房大小及提升聚攏效果，使胸部更渾圓而堅挺。此外，成份中更添加醫美界公認的美白成份「煙醯胺」和「西印度櫻桃」，使得La Luna美胸霜可為胸部肌膚美白。

La Luna 美胸霜質感清爽不黏膩，容易推勻，配合穴位按摩可提升效果。按照建議使用方法再配合健康的生活和作息習慣，可防止反彈情況出現。孕婦、哺乳及患有婦科病人士均可使用。哺乳母親使用時，在哺乳前待乳霜完全吸收後，再簡單清潔乳頭便可。

最後，胸部問題不是一朝一夕形成，要改善問題亦不能急於一時。身體好，吸收到足夠營養，胸部自然能發育得更完滿更理想。

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