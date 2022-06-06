疫後咳嗽易導致失眠兼引發腸胃失調　中醫調理有助根治新冠後遺症

隨著每日公布的新增病例逐漸回落，市民大眾的生活逐漸回復正常，但新冠所帶來的各種後遺症卻仍影響著日常生活。近日有不少人反映失眠問題加劇，當中有人因疫情影響令生活及經濟環境改變，因而令壓力加重導致失眠；又或因感染新冠肺炎後出現失眠的長新冠問題。有康復者「中招」後咳嗽久久未痊癒，尤其晚上咳嗽導致「無覺好瞓」，十分困擾。另外，有OL反映在家工作一段時間後出現周身骨痛，晚上睡覺轉身也感疼痛，睡眠質素甚差，影響工作表現。



隨著每日公布的新增病例逐漸回落，市民大眾的生活逐漸回復正常，但新冠所帶來的各種後遺症卻仍影響着大家的日常生活。(圖片：canva)

中醫拆解失眠成因 為何患者會咳醒、痛醒？

中醫認為失眠就是「陽不入陰」，可以簡單理解「陽」是活動狀態，而「陰」就是靜止狀態。地球自轉帶來白天和黑夜的節律，萬物也發展出各自的生物鐘，適應地球的晝夜變換，人類的生物鐘模式一般都是「日出而作，日入而息」。

地球自轉帶來白天和黑夜的節律，萬物也發展出各自的生物鐘，適應地球的晝夜變換，人類的生物鐘模式一般都是「日出而作，日入而息」。（Adam Kuylenstierna/Unsplash）

和順堂註冊中醫師王永發指出，不正常的作息規律、飲食、光線等因素都會干擾生物鐘的平衡，造成「陰陽失調」的狀態，此時臟腑氣血處於相對亢奮的活動狀態，導致「陽不入陰」而發生失眠。「除此之外，患有其他疾病亦會影響睡眠，因為夜間屬陰，氣血運行較慢，導致身體的各種不適在夜間更容易浮現和加重而導致失眠，例如：咳嗽和痛症發作，都容易使人在睡夢中驚醒」他說。

長新冠變咳嗽頑症 治療需從多處著手

王永發醫師表示，最近常有久咳不癒的新冠康復者求診，有些患者因咳嗽影響睡眠，有些患者更因咳嗽引發出脾胃問題，「新冠肺炎屬中醫「疫」病範疇，疫戾之氣比一般外感病邪，更具高傳染性和破壞力。故此，更容易損傷臟腑而變生他症，不少新冠後遺症與肺、脾、腎三個臟腑受損有關。」

他解釋，中醫有「脾不傷不久咳」的講法，患者常見脾失健運，導致痰濕滯留肺部致使肺氣不宣而發生咳嗽。若因脾胃功能受損而發生胃酸倒流情況，部分患者在平躺時胃酸會流出刺激到咽喉，從而誘發咳嗽，並難以入睡，又或時常在睡夢中咳醒，影響休息。

久咳有機會損傷腎臟。（UnSplash@Towfiqu barbhuiya)

他指出，久咳有機會損傷腎臟，「若久咳未妥善處理，常見會出現由咳致喘，呼吸表淺的症狀，此為腎不納氣的表現，若伴見耳鳴、性慾減退、記憶力衰退等症狀，就是腎精受損的表現。」由於久咳會對患者身體造成長遠傷害，若久喘未癒，甚至出現以上癥狀，便應盡快找中醫求診及注意臟腑的調理。

失眠引發脾胃問題導致惡性循環

至於因失眠引發種種身體的毛病，中醫又可如何處理及改善？

根據中醫理論，每晚11時至凌晨1時是膽經運行的時間，是身體進入休養及修復的開始，但這個休養及修復需要在熟睡中進行，一旦未有在這個時間段內入睡，就等於臟腑沒有休息就重新啟動工作。王永發醫師解釋：「如果膽氣運行不暢，就像衣服的第一個鈕扣扣錯位，五臟六腑的運作就難以順暢。長此以往，臟氣不定，甚至氣機逆亂，會導致多種問題發生。」

一旦未有在每晚11時至凌晨1時內入睡，就等於臟腑沒有休息就重新啟動工作。（視覺中國）

王醫師續指，中醫的這套理論可以用作解釋長期熬夜、失眠而導致神經衰弱的問題，神經衰弱就是大腦的興奮與抑制功能失調，患者會出現食慾不振、消化不良、腹瀉、疲倦、肌肉緊繃、記憶力衰退等等問題。「如果患者因神經衰弱出現消化問題，或者晚飯吃太多、太飽或是進食難消化的食物，就會發生『胃不和則臥不安』的情況，令人更難以入眠，形成惡性循環」王醫師說。

想要打破惡性循環，王醫師提醒患者，首先要改變作息和飲食習慣，例如盡早用晚餐，或是減少晚餐的份量，減輕胃部的負擔。中醫藥對調理腸胃消化系統有很好的效果，例如可以服用山楂、麥芽、萊菔子幫助消食化積，白术、山藥、太子參健脾益氣，陳皮、厚朴、枳殼理氣除痞等等。

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他又建議，失眠的人士平日可以多服用健脾消滯、安神寧心的湯水，改善「腸胃不和」、「陽不入陰」的狀況，除了以上健脾理氣消滯之品之外，可根據自身情況配合酸棗仁、柏子仁、合歡皮等養心安神；由於各人體質不同，服用中藥前最好請教專業註冊中醫師意見。

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在家工作姿勢不當 造成痛症手尾長

過去兩年，不少人因疫情而在家工作。雖然在家工作的氣氛較輕鬆，但就反而令大家忽視了工作時應有的姿勢，有些朋友可能坐在梳化或床上打字，沒有坐直身體，又或受家居環境所限，在狹小的空間長期屈膝。WFH期間已發現周身痛，現重回工作崗位，發現手腳腰頸疼痛無論怎樣都得不到紓緩。

對此王醫師指出，近來的確有不少人因痛症求診，「大多數香港人的家居環境與設備並不適宜工作，一旦長時間低頭、坐在梳化或床上使用電子產品，就會導致身體處於蜷縮狀態，這些不良姿勢都會對脊椎造成巨大壓力；加上抗疫期間減少外出，家中缺乏地方作舒展運動，導致肌肉群長期處於緊張狀態，就會造成腰酸背痛、肩頸膊痛問題，甚至壓迫神經，出現手腳麻痺的情況。」

抗疫期間減少外出，家中缺乏地方作舒展運動，導致肌肉群長期處於緊張狀態，就會造成腰酸背痛、肩頸膊痛問題。（圖片：renyitang）

中醫認為「不通則痛、不榮則痛」，即是指氣血的痹阻和不足都會導致痛症的發生。除了受傷或姿勢不良導致氣血痹阻和不足而導致疼痛外，王醫師指出，風、寒、濕等外邪侵襲人體，或是臟腑氣血的逆亂和虧虛，都會導致痛症的發生，例如長期精神緊張憂鬱，肝氣鬱結，導致氣滯血瘀，經絡運行不暢，也會誘發各種疼痛。

中醫的手法治療，對紓緩痛症有很好效果。王醫師表示，治療方面可按「急則治其標，緩則治其本」的原則，「例如落枕、扭傷等急性痛症，多使用針灸、推拿、拔罐等外治法處理，如果發生筋骨錯位的話需要進行正骨治療，可以快速舒緩疼痛；反覆發作的慢性疼痛，除了可以針灸、推拿、艾灸等緩解疼痛之外，還應配合中藥內服、調整姿勢、運動鍛鍊等方法進行綜合治療。」

針灸是中醫的傳統療法，對紓緩痛症有很好效果。(圖片：canva)

根據痛症的不同類別，可處方中藥理氣活血、止痛化瘀。至於年老體衰、筋骨失養的患者，可以選用桑寄生、牛膝、杜仲、地黃等等補益肝腎的中藥強健筋骨，從而達到止痛的效果。由於各人體質以及痛證的類型都不一樣，切忌盲目服用中藥，必須請教專業註冊中醫師意見。

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