身體檢查2022｜多個體檢中心及醫院體檢合集 附價錢及服務比較

香港人生活節奏急促，工作壓力大、飲食習慣不良、作息不定時，容易出現不同的健康問題及都市疾病；長期置之不理將有機會形成慢性病，影響健康。正所謂「人無事先做到世界冠軍」，奮鬥工作之餘亦要多加注意自己的身體狀況，除了要維持健康的生活模式，更應該定時進行身體檢查，盡早發現身體潛在的健康風險及已有病症，確保自己能及時作出預防或治療，保障健康。

應該定時進行身體檢查，盡早發現身體潛在的健康風險及已有病症，確保自己能及時作出預防或治療 (圖片: FreePik)

健康Easy為你搜羅不同類型的身體檢查，包括基本檢查項目及針對個別器官的檢查，好讓讀者充份了解各項檢查的服務、價錢及優惠，選擇適合自己健康需要的體檢。另外，凡購買以下身體檢查套餐，即送精美禮品一份，包括毛毛護腰枕（原價：＄298）、1.5升保溫壺（原價：$280）、毛巾套裝（原價：$218）及保溫飯袋連飯盒（原價：$178），禮品數量有限，先到先得，換完即止。

【身體檢查2022｜體檢價錢比較】身體檢查有咩項目？

綜合身體檢查：一般包含全血細胞計數、血壓、肝腎功能檢查、尿液檢驗、胸部X光等基本項目



三高檢查：幫助找出體內血壓、血脂及血糖水平，防範糖尿病、中風、心血管疾病、視網膜病變及腎病等，適合長者及肥胖人士



癌症檢查：以抽血、超聲波掃瞄檢驗癌症指，評估患癌風險



肝臟檢查：以抗體檢查、肝組織檢查或超聲波掃瞄，找出患上肝炎、脂肪肝、肝癌、肝硬化及肝衰竭的潛在風險



肺部檢查：以X光、CT電腦斷層掃描等測試肺功能，及早發現肺部相關的嚴重疾病，尤其適合吸煙人士



心臟檢查：以心電圖、心臟超聲波評估心臟相關病症的潛在風險，適合長者及高風險人士



骨骼及關節檢查：適合長者、經常出現痛症的人士，及早發現患上類風濕性關節炎、骨質疏鬆等潛在風險



婦科檢查：檢查不同類型的婦科疾病，如乳癌、月經不調、女性更年期、念珠菌感染、滴蟲感染、子宮頸癌、荷爾蒙失調等



男性檢查：針對男性特有的潛在風險作出檢驗，如前列腺、睪丸、泌尿病、性功能、性病等



婚前檢查：一般包括綜合身體檢查、性病、德國麻疹、HPV病毒、遺傳病基因檢測等



超聲波檢查：包括肝臟、膽、胰臟、脾臟、腎臟、甲狀線、 盆腔、前列腺等檢查



【身體檢查2022｜體檢價錢比較】綜合身體檢查合集

莊柏醫療 — 55項精選健康檢查 $560

項目包括：血脂指標、肝功能、空腹糖尿、腎功能、血全像、小便及大便常規等

莊柏醫療 — 86項星級健康檢查 $2000

項目包括：血脂分析組合、糖尿組合、腎功能、甲狀腺指標、甲乙肝炎組合等

滙潼醫療 — 全面健康體檢組合 $2980

項目包括：血液分析、肝腎功能檢查、糖尿檢查、癌症指標、貧血檢查、甲狀腺檢查、類風濕及發炎檢查、痛風檢查、傳染病、尿液及大便檢查等

禮護醫療服務 — 智選健康檢查計劃 $5500

項目包括：詳盡的病史及健康諮詢、血液、尿液、糞便檢測、醫療報告及由家庭醫學專科醫生跟進會診；更可按個人健康需要靈活地自選附加檢查項目

新領域體檢 — 基本健康檢查套餐 $980

項目包括血液檢驗、糖尿病評估、血脂檢測、肝功能檢查、腎功能測試、痛風檢查等

Precision Health Care — 金確健康檢查計劃 $1060

項目包括：脂肪測試、全血球計數、血糖、糖化血色素、膽固醇、三酸甘油脂、靜臥心電圖、小便常規、尿微白蛋白、肌酸酐、尿素、鈉、鉀等

Precision Health Care — 特選健康計劃一 $1360

項目包括：基本身體檢查、總膽紅素、總蛋白質、白蛋白、球蛋白、白蛋白及球蛋白比率等

香港仁和體檢 re:HEALTH — 精選全面身體檢查套餐 $2600

項目包括：靜態心電圖、癌症指標 、胸部 X 光、三高檢查等

香港仁和體檢 re:HEALTH — 星級詳細身體檢查套餐 $3700

項目包括：靜態心電圖、肝、腎功能、乙型肝炎、胸部 X 光、三高檢查等

香港仁和體檢 re:HEALTH — 優越身體檢查計劃 (男性/女性) $6680

項目包括：癌症指標 (卵巢癌、乳癌、前列腺癌、肝癌、胰臟癌、大腸癌)、肝、腎功能、甲狀腺、心臟檢查、性病等

【身體檢查2022｜體檢價錢比較】三高檢查合集

莊柏醫療 — 40項精選三高健康檢查 $560

項目包括血脂分析組合、空腹尿糖、腎功能、尿酸及小便常規等

莊柏醫療 — 42項進階高血壓及糖尿病檢查 $980

項目包括血脂分析組合‧、空腹尿糖、腎功能、尿酸、結晶體、尿微蛋白/肌酸酐比率等

【身體檢查2022｜體檢價錢比較】癌症檢查合集

莊柏醫療 — 12項全面癌指標檢查(女) $1580

項目包括：常見癌指標檢查, 包括肝臟, 胰臟, 乳房, 卵巢, 鼻咽, 及大腸等

莊柏醫療 — 11項全面癌指標檢查(男) $1580

項目包括：肝臟、胰臟、鼻咽、前列腺及大腸等

尚醫健康 — 綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查72項 $1680

項目包括：超聲波頸動脈壁厚度掃描、靜態心電圖、5選2癌指數風險評估、69項綜合檢測

滙潼醫療 — 全方位癌症指標檢查連專科醫生解讀報告 $1960

項目包括：大腸癌、胃癌、肝癌、膽管癌、胰臟癌、鼻咽癌、肺癌、乳癌、卵巢癌、前列腺癌、睪丸癌等檢查

禮護醫療服務 — 肺癌篩查計劃 $3300

項目包括：家庭醫學專科醫生健康諮詢、血氧飽和度測試、低輻射肺部電腦掃瞄、解釋報告及跟進會診

尚醫健康 — 優選超聲波、頸動脈血管、癌症指標健康檢查 81項 $3680

項目包括：頸動脈血管壁厚度超聲波掃描 IMT、靜態心電圖、4選1超聲波檢查、7選2癌症指標測試、73項綜合檢測

香港醫學診斷 — 女性癌症指標全面檢查 $5500

項目包括：女性遺傳性基因檢測、女性癌症指標檢查（肝臟、腸、胰臟、鼻咽癌、卵巢、乳房等）

麥迪體檢 — 84種癌症基因檢測 $7800

項目包括：主要器官系統中與遺傳性癌症相關的84個基因分析，包括：乳房和婦科、胃腸道、內分泌、泌尿生殖系統、皮膚、腦/神經系統、肉瘤、血液學等

【身體檢查2022｜體檢價錢比較】肝臟檢查合集

莊柏醫療 — 8項綜合乙型肝炎檢查 $320

項目包括：基本身體指標、乙型肝炎表面抗原 HBsAg、乙型肝炎表面抗體 HBsAb

莊柏醫療 — 10項甲乙丙型肝炎檢查 $780

項目包括：基本身體指標、總甲型肝炎抗體 HAV IgG、乙型肝炎表面抗原 HBsAg、乙型肝炎表面抗體 HBsAb、丙型肝炎總量抗體 HCV-Ab

莊柏醫療 — 18項肝臟健康檢查組合 $1500

項目包括：肝功能、甲乙型肝炎組合、肝纖維化掃描、體格檢查等

全仁醫務中心 — 肝功能檢查 $1800

項目包括：超聲波掃描檢查、癌症指標、肝功能、乙型肝炎檢查

莊柏肝臟健康中心 — 全面改善脂肪肝計劃 (3個月療程) $12000

項目包括：肝纖維化掃描服務、肝功能檢查、血脂分析檢查、專科醫生面診、 營養調理面診、中醫師面診

【身體檢查2022｜體檢價錢比較】肺部檢查合集

全仁醫務中心 — X光肺部檢查 $1120

項目包括：肺部X光檢查、血全像分析

禮護醫療服務 — 肺部健康檢查計劃 $1800

項目包括：家庭醫學專科醫生健康諮詢、血氧飽和度測試、肺部X光、肺活量測定檢查、解釋報告及跟進會診

全仁醫務中心 — CT低放射劑量胸肺檢查 $2480

項目包括：256-SLICE CT電腦斷層掃描、血全像分析

禮護醫療服務 — 肺癌篩查計劃 $3300

項目包括：家庭醫學專科醫生健康諮詢、血氧飽和度測試、低輻射肺部電腦掃瞄、解釋報告及跟進會診

新領域體檢 — 早期肺癌檢查（低劑量電腦斷層掃描） $3300

項目包括：肺癌影像檢查、低劑量胸肺電腦掃描

新領域體檢 全面早期肺癌檢查（低劑量電腦斷層掃描） $3800

項目包括：肺癌影像檢查、肺癌檢查、心臟風險評估、體格檢查、血脂組合檢測

【身體檢查2022｜體檢價錢比較】心臟檢查合集

香港仁和體檢 re:HEALTH — AA快速血管硬化評估 $200

項目包括：AA快速血管硬化評估

尚醫健康 — 綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查72項 $1680

項目包括：超聲波頸動脈壁厚度掃描、靜態心電圖、5選2癌指數風險評估、69項綜合檢測

香港醫療中心 — 動靜心臟檢查 $2880

項目包括：心電圖、運動心電圖等

尚醫健康 — 優選超聲波、頸動脈血管、癌症指標健康檢查 81項 $3680

項目包括：頸動脈血管壁厚度超聲波掃描 IMT、靜態心電圖、4選1超聲波檢查、7選2癌症指標測試、73項綜合檢測

香港醫療中心 — 詳盡心臟檢查 $5000

項目包括：運動心電圖、心臟超聲波

全仁醫務中心 — CT全面心臟血管檢查 $7600

項目包括：256-SLICE CT電腦斷層掃描、冠心病風險、糖尿病檢測、尿液常規

【身體檢查2022｜體檢價錢比較】骨骼及關節檢查合集

宏康醫道 — 骨質密度檢查+綜合全方位檢查 $288

項目包括：臨床經驗中醫師問診、骨質密度檢查、綜合全方位檢查

莊柏醫療 — 81項精選長者健康檢查 $2600

項目包括：血脂分析組合、糖尿組合、維他命B-12、維他命D、葉酸、腎功能、梅毒、甲狀腺組合、骨骼組合、貧血組合、小便常規、大便常規及大便潛血等

莊柏醫療 — 83項尊尚長者健康檢查 $3980

項目包括：血脂分析組合、糖尿組合、維他命B-12、維他命D、葉酸、腎功能、梅毒、甲狀腺組合、骨骼組合、貧血組合、小便常規、X光骨質密度檢查、大便常規及大便潛血等

【身體檢查2022｜體檢價錢比較】婦科檢查合集

香港仁和體檢 re:HEALTH — 念珠菌及塗片 T&M Smear $280

項目包括：念珠菌及滴蟲塗片 T&M Smear

莊柏醫療 — 49項女士安心婚前/產前檢查 $735

項目包括：血全像、血型、肝炎組合、血清學、小便化驗、德國痳疹抗體等

香港仁和體檢 re:HEALTH — 子宮頸抺片檢查 $750

項目包括：子宮頸抺片檢查

Precision Health Care — 女性基本檢查計劃 $1025

項目包括：體格檢查、柏氏抹片檢查、人類乳頭瘤病毒基因測試、HPV、小便常規、小便微白蛋白

香港醫學診斷 — 女性標準健康檢查 $1300

項目包括：超聲波盆腔(經腹部)掃描、超聲波乳房(雙邊)掃描、雅圖細胞塗片檢查、小便常規檢查

ApexHealth 傲士健康 — 女性全面婚前檢查 (79項) $1700

項目包括：德國痲疹、愛滋病、梅毒、地中海貧血、血型及Rh因子、三高檢查等

新領域體檢 — 30+女士優越全面健康體檢套餐 $1780

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、肝功能測試、肝炎檢測、痛風評估、甲狀腺評估、血脂分析、關節炎檢測、子宮頸癌檢查等

Precision Health Care — 女性超聲波檢查計劃 $1880

項目包括：全血球計數、小便常規、小便微白蛋白、甲狀腺素、鈣、卵巢癌檢查、乳癌檢查、盆腔超聲波檢查、乳房超聲波、2D乳房X光等

莊柏醫療 — 13項綜合婦女月經不調檢查 $2000

項目包括：基本身體指標、女性激素水平檢查等

禮護醫療服務 — 粉綠健康檢查計劃 $2250

項目包括：專科醫生健康諮詢、體格檢查、 乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸細胞抹片檢查、人類乳頭狀瘤病毒檢查

尚醫健康 — 女士專屬定制超聲波、癌風險評估檢查68項 $2600

項目包括：德國麻疹抗體IgG檢測、乳癌風險評估、乳腺超聲波、卵巢癌風險評估、脂肪肝風險評估、超聲波檢測、膀胱超聲波膽管超聲波等

香港醫學診斷 — 女性升級健康檢查 $2900

項目包括：超聲波盆腔(經腹部)掃描、超聲波乳房(雙邊)掃描、雅圖細胞塗片檢查、小便常規檢查、女性癌症指標檢查

ApexHealth 傲士健康 — 安心女士性病檢查 (42項) $2900

項目包括：柏氏抹片、HPV檢測、愛滋病、梅毒、衣原體、淋病等

ApexHealth 傲士健康 — 優越至尊女性健康檢查 (90項) $2988

項目包括：癌症指標 (卵巢癌、乳癌、胰臟癌、鼻咽癌、鱗狀細胞癌、肝癌、大腸癌、胃癌)、肝腎功能、三高檢查

莊柏醫療 — 32項綜合都市女性荷爾蒙及更年期檢查組合 $3680

項目包括：女士荷爾蒙水平、甲狀腺、貧血檢查等

香港醫學診斷 — 40+女性升級健康檢查 $3800

項目包括：超聲波盆腔(經腹部)掃描、超聲波乳房(雙邊)掃描、雅圖細胞塗片檢查、小便常規檢查、女性癌症指標檢查、乳房X光造影

禮護醫療服務 — 粉紅健康檢查計劃 $3860

項目包括：專科醫生健康諮詢、體格檢查、 乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸細胞抹片檢查、人類乳頭狀瘤病毒檢查、 乳房/盆腔超聲波掃描

新領域體檢 — 40+女士鑽石星級健康體檢套餐 $3900

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、電解質干擾分析、肝功能檢測、肝炎檢測、痛風評估、甲狀腺評估、血脂分析、骨骼代謝檢查、關節炎檢測、肝癌指數、子宮頸癌檢查等

全仁醫務中心 — 女士早期鼻咽癌及健康檢查 $4320

項目包括：早期鼻咽癌篩查、血全像、血脂肪、糖尿篩查、甲狀腺評估、心臟檢查、癌症指標等

尚醫健康 — 女士更年期、抗衰老賀爾蒙檢查 $5800

項目包括：催乳激素、胰島素、雌二醇、黃體酮、睪酮等激素水平檢查

禮護醫療服務 — 粉紫健康檢查計劃 (2D) $6500

項目包括：專科醫生健康諮詢、體格檢查、 乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸細胞抹片檢查、人類乳頭狀瘤病毒檢查、 2D乳房X光造影、乳房超聲波掃描

莊柏醫療 — 101項尊尚女性健康檢查 $6880

項目包括：血脂分析組合、全面癌指標、幽門螺旋菌抗體、肝纖維化掃描、葉酸、維他命B12&D 等

香港醫學診斷 — 40+女性全面健康檢查 $7300

項目包括：項目包括：超聲波盆腔(經腹部)掃描、超聲波乳房(雙邊)掃描、雅圖細胞塗片檢查、小便常規檢查、女性癌症指標檢查、乳房X光造影、女性遺傳性基因檢測

禮護醫療服務 — 粉紫健康檢查計劃 (3D) $7500

項目包括：專科醫生健康諮詢、體格檢查、 乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸細胞抹片檢查、人類乳頭狀瘤病毒檢查、 3D乳房X光造影、乳房超聲波掃描

【身體檢查2022｜體檢價錢比較】男性檢查合集

莊柏醫療 — 49項安心婚前檢查(男士) $735

項目包括：血全像、血型、肝炎組合、血清學、小便化驗、精液化驗等

尚醫健康 — 綜合男士婚前檢查72項 $1680

項目包括：基本健康評估、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、精液常規試驗、肝腎功能等

ApexHealth 傲士健康 — 男性全面婚前檢查 (80項) $1800

項目包括：精液檢查、睪固酮、愛滋病、梅毒、地中海貧血、血型及Rh因子、三高檢查等

新領域體檢 — 30+男士優越全面健康體檢套餐 $1980

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、肝功能測試、甲狀腺功能測試、血脂分析、胸影像檢查、心臟病風險評估等

ApexHealth 傲士健康 — 安心男士性病檢查 (41項) $2200

項目包括：愛滋病、梅毒、衣原體、淋病等

尚醫健康 — 優越男士婚前檢查85項 $2250

項目包括：基本健康評估、前列腺超聲波、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、精液常規試驗、肝腎功能等

ApexHealth 傲士健康 — 優越至尊男性健康檢查 (89項) $2880

項目包括：癌症指標 (前列腺癌、大腸癌、肝癌、鼻咽癌、胰臟等)、三高檢查等

全仁醫務中心 — 男士早期鼻咽癌及健康檢查 $3820

項目包括：早期鼻咽癌篩查、血全像、血脂肪、糖尿篩查、甲狀腺評估、心臟檢查、癌症指標等

新領域體檢 — 40+男士鑽石星級健康體檢套餐 $3900

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、肝功能測試、肝癌指數、骨骼代謝檢查、鼻咽癌指數、前列腺癌指數、甲狀腺功能測試、血脂分析、胸影像檢查、心臟病風險評估等

尚醫健康 — 男士更年期、抗衰老賀爾蒙檢查 $5500

項目包括：卵安泡刺激素、黃體生成激素、雌二醇、黃體酮、睪酮等

莊柏醫療 — 100項尊尚男性健康檢查 $6880

項目包括：腎功能、甲狀腺指標、全面癌指標、甲乙丙肝炎組合、貧血組合、骨骼組合, 血鐵、 5大癌指標、幽門螺旋菌抗體、尿酸、肝纖維化掃描、葉酸、維他命B12&D等

【身體檢查2022｜體檢價錢比較】婚前檢查合集

香港醫學診斷 — 綜合婚前檢查 (基礎版) $1100

項目包括：基本健康評估、德國痲疹IgG檢測、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、德國痲疹、鐵、精液常規檢查、肝腎功能等

Precision Health Care — 2人婚前健康檢查 $1110

項目包括：全血球計數、小便常規、㇠型肝炎測試、尿液檢查、梅毒、精子常規檢查、德國麻疹

尚醫健康 — 綜合女士婚前檢查66項 $1750

項目包括：基本健康評估、心電圖、德國痲疹IgG檢測、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、德國痲疹、鐵、鈣、磷、肝腎功能等

Leciel Medical — HPV病毒基因檢測（33項） $1800

項目包括：33項HPV病毒基因檢測

Leciel Medical — 婚前健康檢查(送「體脂內臟脂肪健康檢查+法國3D體形分析」) $1980

項目包括：血細胞檢查（貧血、血癌）、甲狀腺功能、㇠型肝炎測試、尿液檢查、性病篩選檢查、德國麻疹、生育檢查

尚醫健康 — 優越女士婚前檢查79項 $2350

項目包括：基本健康評估、 盤腔超聲波、德國痲疹IgG檢測、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、德國痲疹、鐵、肝腎功能等

尚醫健康 — 綜合二人婚前檢查74項 $3080

項目包括：基本健康評估、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、德國痲疹、鐵、肝腎功能等

Leciel Medical — 婚前健康檢查進階組合（送「體脂內臟脂肪健康檢查+法國3D體形分析」） $3480

項目包括：血細胞檢查（貧血、血癌）、甲狀腺功能、㇠型肝炎測試、尿液檢查、性病篩選檢查、德國麻疹、生育檢查、HPV DNA 檢測(33項HPV病毒，包括子宮頸癌、椰菜花、陰道癌、肛門癌、陰莖癌等等)

新領域體檢 — 二人同行白金級健康體檢計劃 $3600

項目包括：體格檢查、血液檢驗、血脂組合檢測、糖尿病評估、腎功能評估、肝功能檢測、肝炎檢測、性病檢查、德國麻疹測試、精液化驗、尿液常規篩檢等

禮護醫療服務 — 性健康檢查計劃 $3600

項目包括：專科醫生健康諮詢、體格檢查、解釋報告及跟進會診、血液檢驗、高陰道拭子及宮頸管拭子檢查 (女士適用)、尿液檢驗或尿道細菌培養及藥物試驗 (男士適用)、針檢測病原體等

香港醫學診斷 — 綜合婚前檢查 (標準版) $3800

項目包括：體格檢查、性病檢查、 XXY 克氏症候群染色體檢測、葉酸需要量基因檢測、脆性X綜合症基因檢測等

尚醫健康 — 優越二人婚前檢查88項 $4080

項目包括：基本健康評估、心電圖、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、德國痲疹、鐵、肝腎功能等

香港醫學診斷 — 綜合婚前檢查 (進階版) $9800

項目包括：體格檢查、性病檢查、婚前孕前154項遺傳病基因檢測、 XXY 克氏症候群染色體檢測、葉酸需要量基因檢測、脆性X綜合症基因檢測等

【身體檢查2022｜體檢價錢比較】超聲波檢查合集

尚醫健康 骨質密度超聲波檢查 $380

項目包括：骨質密度超聲波檢查

尚醫健康 — 綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查72項 $1680

項目包括：超聲波頸動脈壁厚度掃描、靜態心電圖、5選2癌指數風險評估、69項綜合檢測

尚醫健康 【超聲波】優越雙項特選優惠 $3600

項目包括：肝臟、 膽及膽管、胰臟、脾臟、腎臟、甲狀線、盆腔、前列腺 (任選兩項)

尚醫健康 — 優選超聲波、頸動脈血管、癌症指標健康檢查 81項 $3680

項目包括：頸動脈血管壁厚度超聲波掃描 IMT、靜態心電圖、4選1超聲波檢查、7選2癌症指標測試、73項綜合檢測

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