過敏｜居家清潔不足可致兒童嚴重過敏症狀　營養師5招簡單抗過敏

在季節交替之際，或是空氣品質不佳時，許多人的過敏症狀就會發作，台灣營養師余朱青表示，過敏的形成是先天體質加上後天環境共同影響，居家環境、天氣變化都有可能危機四伏。



尤其台灣每3個小孩就有1個是過敏兒，家長怎麼做才能幫孩子改善？

▼5招改善過敏困擾（按圖看清👇👇👇）

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余朱青在Facebook分享給爸媽們5個方法，透過幫孩子養成這些好習慣，就有助於改善過敏困擾：

一、充足的睡眠

充足的睡眠可以活化孩子的免疫細胞，維持生理機能正常，免疫力自然就會好。

二、維持腸道有好菌

從日常飲食養好菌，有助於減少過敏不適，如：乳酪、乳酪飲品、泡菜、味噌。除了發酵食物，也可透過益生菌來補充好菌。

三、飲食中攝取Omega-3及槲皮素

鯖魚、秋刀魚、三文魚等深海魚類是富含Omega-3不飽和脂肪酸的食物，可以抑制過敏的發炎反應。另外，增加飲食中槲皮素的攝取，槲皮素具有很好的抗發炎能力，可以減緩過敏症狀，如：洋蔥、帶皮蘋果、柑橘類水果等。

6大營養素抗敏食物清單（按圖👇👇👇）

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四、確實做好居家清潔

香港及台灣環境潮濕高溫，環境很適合塵蟎生長，活的塵蟎、其排泄物，甚至是塵蟎屍體都是過敏原，有90%過敏族都是塵蟎造成，提醒床單要常清洗、或移除地毯及厚窗簾布。

五、維持口鼻溫暖抗過敏

平時應做足保暖工作，尤其早上起床、溫度落差過大時，最容易誘發過敏症狀，建議可以戴口罩或穿外套等方式，維持口鼻溫暖才能降低誘發過敏機率。'

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