胃脹｜麵包熱氣易惹痰6類人要戒食？中醫提3大食用貼士防胃不適
撰文：劉淑文
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現代人生活忙碌，除了早餐、午晚餐也以麵包為主食。不過在中醫角度，麵包、蛋糕、餅乾等烘培類食品由於經過高溫烘焙，屬於燥熱性。而麵包經過發酵，比較容易引起胃脹氣等腸胃不適。到底如何挑選麵包？有甚麼人不宜吃？
註冊中醫師彭淑儀為大家拆解吃麵包的6大迷思。
為什麼有些麵包吃了會胃脹？
製作麵包時會添加過多的改良劑，改良劑又叫做益麵劑，可以縮短發酵時間，讓麵包店的效率提高。除了改良劑外，製作發酵類的麵粉製品還會加入乳化劑、膨鬆劑和香料，這些添加劑過量的話，也有可能引起不適。
吃麵包會熱氣？
經過高溫烘焙，高糖、高油的精緻麵包在中醫性能分類中屬於燥熱性，體質較熱的人吃多了容易上火，發熱氣而出現暗瘡、口臭等。
咳嗽痰多要戒麵包？
麵包、蛋糕等澱粉類甜味食物，皆屬於五味裡的甘，吃過多太甜的食品，尤其是高糖、高油的精緻麵包，會減弱脾胃運化水溼的能力，痰也會因此增多。
甚麼人士要戒吃麵包等烘培類食品？
1. 咳嗽（乾咳、痰多、喉嚨痛）
2. 腸胃功能較差患者（平時容易有胃脹風、腹瀉、消化不良）
3. 減肥中患者
4. 腎臟病患者
5. 心血管疾病、三高患者
6. 糖尿病患者
如何選擇麵包？
儘量不吃加工太過繁複的麵包，回歸最簡單的款式，例如少油少糖的法國麵包，品嚐咀嚼時散發的麥香。另外，全榖麵包可多攝取到胚芽內的各種維生素、礦物質，營養價值是一般白麵粉的好幾倍，建議選購好的全榖麵包，對健康更有益。
同時，可以在家嘗試自製麵包，可以選擇較健康的材料又少添加物。
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