瑯琊病毒｜內地再現新病毒 或經這種動物傳人 一文看清主要症狀

內地再現動物傳人病毒，這款瑯琊病毒已在山東、河南現蹤，已導致至少35人染疫，有醫生甚至指出瑯琊病毒有機會誘發致命疾病，到底瑯琊病毒有沒有引爆新一波疫情的危機？



內地新冠疫情轉趨受控，但山東、河南近日再發現一種新型病毒「瑯琊病毒」。（資料圖片）

瑯琊病毒宿主或為鼩鼱

國際醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》日前刊登一份研究指，北京、青島微生物學者早前在山東、河南發現一種新型可感染人類的病毒，並命名為「瑯琊病毒（Langya virus、LayV）」，主要症狀包括：

．發燒、乏力

．咳嗽、厭食

．肌痛、噁心

．頭痛、嘔吐

．血小板減少

．白血球減少異常

．肝腎功能受損

報告指瑯琊病毒屬副黏液病毒科，山東和河南已發現35人感染瑯琊病毒，患者中有26人身上沒有其他病原體存在，大多為農夫。研究人員在25種動物檢驗血清，發現屬尖鼠科的鼩鼱比例最高，達到27%，推斷可能是天然宿主，暫時未發現人傳人迹象。

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瑯琊病毒近親可達40%死亡率

瑯琊病毒的基因組由18,402個核苷酸組成，屬副黏液病毒科（family Paramyxoviridae）。據台灣胸腔外科醫生杜承哲解釋，瑯琊病毒的近親是同屬於Henipavirus的立百病毒（Nipah virus），其死亡率約為40%。

雖然報告表明立百病毒可發生人際傳播，但目前未發現病例和該病毒單體型在空間或時間上有明顯聚集，不同患者之間無密切接觸史和共同暴露史，顯示人群感染可能是散發。

另外，研究對9宗患者與15名密切接觸家庭成員的追蹤均未發現病毒的密切接觸傳播，但該研究的樣本量太小，無法確定人際傳播狀況。

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