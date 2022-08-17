過度活躍｜ADHD得小朋友有？成人患者6大症狀自我評估一分鐘完成

生活常一團亂，無法規劃想要的人生？或許不是你的錯，只是成人ADHD的症狀罷了！



醫師提供「成人ADHD自填量表」，藉由6個簡單問題，可先做初步自我症狀篩檢。

「過動症評估」 6大過動症症狀（按圖了解 👇👇👇）

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什麼是過度活躍症？

台灣奇美醫學中心成人精神科主任黃隆正指出，過度活躍症（ADHD）是一種常見的神經發展性疾病，意即從小時候甚或在娘胎時，大腦神經系統的發展便有一些狀況，其特徵是在整個生命週期中，包括：兒童、青少年及成人，出現專注時間短、容易分心、沒耐心及衝動、躁動不安等相關的行為症狀，且發生在2種或2種以上的場域，例如：學校、家庭、社會或工作環境等，導致相當高的罹病率和功能障礙。

根據最新的《精神疾病診斷與統計手冊》（TheDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，簡稱DSM）第五版的診斷準則，成人ADHD患者通常會在12歲之前出現症狀。

成人患者如果仔細回想，通常會表述從小就有相關症狀；如果小時候未就診或未被診斷出來，症狀持續到成人後，會因為成人世界須面臨更多的複雜問題，扮演更多角色，負擔更多責任，患者會覺得更困擾。

研究統計發現，約有一半的成人患者尚能適應一般生活，但另一半的人會受到下列不同程度的症狀所困擾：

❶ 注意力無法集中，容易分心，以致無法按照計畫在時限內完成任務。

❷ 衝動控制不佳，講話做事欠缺考慮，容易動怒或發脾氣。

❸ 急躁沒耐心，面對問題時難以冷靜思考解決之道，經常提前放棄。

由於上述種種問題，導致行為受影響，包括工作及學業表現不好、社經地位較低落，也容易因為挫折出現濫用藥物、酗酒等行為。同時，這些問題也會導致人際關係不佳、婚姻問題較多，離婚比率較高、照顧孩子的能力較不好等。

黃隆正表示。由於成人患者常會因失誤狀況而被責罵，造成長期挫折、情緒低落、缺乏自信心，所以也常合併出現許多抑鬱焦慮症狀，導致就醫時很常沒被發現是ADHD患者。

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6個問題 快速檢測ADHD症狀

若看到目前為止，已經強烈懷疑自己或周遭親友出現類似症狀，或許可以先試著回答下表的問題。黃隆正說明，下列量表是由世界衛生組織（WHO）發展的「成人ADHD自填量表」（WHO ASRS），藉由6個簡單問題，可先做初步自我症狀篩檢，如發現符合一半以上的症狀，就要考慮至門診接受進一步評估。

請勾選最適合描述過去6個月中，最符合你的感受或行為的問題。作答後，請將深色欄位的打勾數目加總，若超過4個或更多，表示症狀可能符合成人ADHD，建議進一步接受評估。

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