減肥｜梁洛施每日健身練成fit爆身型 分享產後瘦身5大原則！

梁洛施（Isabella）自誕下三個囝囝之後，甚少在幕前演出，但仍不時在社交平台分享日常生活。日前Isabella於IG分享健身近照，並寫道：「那些滴下的汗水，讓人生不被辜負。加油！」相中的Isabella肌肉線條結實，而原來經歷過產後瘦身的她一直堅持5大原則，即使現時也積極維持體型，非常有毅力。



現年34歲的梁洛施（Isabella）已是三子之母，不過一有時間也會做運動，熱愛行山及健身，令運動變成生活一部份，身型也非常窈窕。

近日Isabella於IG上載做健身運動的照片，雖然是黑白相，但清楚見到穿背心的她，無論手臂或是背肌的線條相當結實，並寫道：「那些滴下的汗水，讓人生不被辜負。加油！」

不少網民都大讚Isabella非常自律，努力堅持才得到今天的結實身型。

近日Isabella於IG上載做健身運動的照片，雖然是黑白相，但清楚見到穿背心的她，無論手臂或是背肌的線條相當結實。（IG@isabella.leong）

產後瘦身跟實5大原則！

Isabella對產後瘦身也相當堅持及恆心，當中她分享5大貼士幫助更容易瘦身。

制訂小目標



選擇理想體重，然後以周為單位分別訂立目標，增加實現的可行性，例如一周目標是減掉0.5公斤，這種目標較容易實現。相反，如果一開始就制訂減3公斤，未開始實行就會想著難以做到，自然失去動力，導致減肥失敗。

嚴格遵守用餐時間



用餐時間和進餐量一樣重要，應制訂有節奏、有規律的用餐時間。晚飯時間比平時晚點為好。此外，睡前不能吃太飽，如果睡眠時間較早，最好提前晚飯時間。

愉快地享受吃飯時間



進餐時會感到用餐量比以前減少很多，不要認為確定用餐時間很麻煩，而應該愉快地享受時間，並且慢慢咀嚼。

勿天天量體重



如果已經多次減肥失敗，就不要經常去量體重，否則每次看不到明顯的變化，就會感到失敗、失望，增加了減肥失敗的機會。正確做法是每3天或每週量一次，會較有效。

增加對營養、熱量的知識



學習更多有關熱量的知識，不但要學會計算自身需要的熱量，還需要掌握可以吸收的熱量的食物清單。在清楚了解自身狀況和體內所需熱量的準確值後，就不會總抱怨體重沒有變化。

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