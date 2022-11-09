中風｜談「中風」便色變？試將心臟比喻為房子　便知它有多危險

心臟是人體泵，每分鐘跳動至少60下，從出生到80歲算起，心臟約要跳動25億次才能維繫我們的生命。提到心臟病，一般人直覺聯想心血管疾病，也知道高血壓的風險，但卻往往忽略心律不整的危害性。



台灣的外貿協會董事長黃志芳日前邀請台中榮民總醫院陳適安院長，線上分享心律不整治療觀點。陳適安是國際心律不整權威，其獨步全球的心房顫動電燒術，被美國心律醫學會稱為「台北方法」，訓練世界各地逾500位心律不整專科醫生，也協助超過20個國家發展心房顫動電燒術。

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陳適安將心臟比喻為房子，水泥是心臟肌肉，出現問題就是心臟衰竭；水管是冠狀動脈，一旦阻塞就會發生心肌梗塞；至於傳導系統就是「電線」，若是產生跳動不穩，就是所謂的心律不整。

正常的心臟應該像汽車發動機，應該正常的放電，成年人每分鐘心跳約在60～100下，隨着年紀變大則降為每分鐘40～60下，「車子在開，會遇到紅綠燈、過橋，需要先停一下，這個轉運站（房室結）如果產生問題，就會讓身體的電力無法正常傳達到左右心室，心跳就會變慢。」

陳適安說，心律不整可能引起中風和心臟衰竭，也與心房顫動息息相關，他說，心房顫動就像不會流動的死水容易有泥沙堆積，因此心房顫動病患的血液在心臟裏形成血栓，一旦血塊漂到腦部，就會引起腦中風，就算跑到體內其他地方，也可能造成腸中風、腎臟中風或肢體中風，甚至器官缺血而壞死。

「把脈」測心跳，抓出心律不整毛病

那麼如何察覺自己有心律不整的問題呢？陳適安說，可以在手腕靠近外側「把脈」，摸到心臟的搏動，若是心臟跳得時快時慢或是特別慢，就有可能是心律不整。

心房顫動是中風與死亡的危險因子，患者中風機率增加3～5倍，死亡風險增加2倍。而每個台灣人終其一生有1/6～1/7的機會罹患心房顫動，每年新增3萬個患者，成年人盛行率約為1.7％，也就是說，全台灣有30萬名心房顫動患者。

心房顫動患者心臟跳動不規律，所以常見心悸、頭暈、疲勞、呼吸困難等症狀，最可怕是有些人根本沒症狀。陳適安說，最好方式是利用CHA2DS2-VASC分數（0～9分）來衡量預測心房顫動病患的中風風險，分數越高，中風風險就越高，而分數超過2分，就需要吃藥來降低中風風險。

CHA2DS2-VASC 自評中風風險方法：

．C：Congestive heart failure心臟衰竭

．H：Hypertension高血壓

．A：Age年紀≧75歲（2分）

．D：Diabetes糖尿病

．S：Stroke／TIA曾經發生過腦中風或暫時性腦缺血（2分）

．V：Vascular disease之前有心肌梗塞、週邊動脈疾病或主動脈斑塊等病史

．A：Age年紀65～74歲

．S：Sex女性



陳適安說，近年發展低輻射立體定位電燒灼手術，對於常見的心室上頻脈使用低輻射立體定位技術，輻射曝露量較傳統手術大幅降低約90%，使得年輕心律不整族群可以在極低輻射線的曝露下，精準完成定位及手術。經過治療後，病患不僅恢復健康，更可以放膽旅遊、跑馬拉松。

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