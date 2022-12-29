腸胃不適｜打嗝有酸臭味可能食滯 5個小貼士預防消化不良

過時過節與朋友家人團聚，少不免就要大吃大喝一番。但一不注意吃太多就容易消化不良導致胃漲、肚子痛。除了要細嚼慢嚥外，還有甚麼辦法可以幫助消化？



進食過多高糖高脂的食物，會損傷脾胃，出現脘腹不適，脹滿疼痛，噁心嘔吐，爛便或便秘等症狀。

近期節日頻頻，飲食容易沒節制，進食過多高鈉高脂的食品，會損傷脾胃，令脾胃消化功能失常，導致出現積滯情況（即「食滯」），脘腹不適，脹滿疼痛，噁心嘔吐，打嗝有酸臭腐爛味，食慾減退，不思飲食，爛便或便秘，其氣味腐臭難聞等症狀。

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消滯食品

以下有四類食品，可以減少飽滯的感覺，增加腸胃的消化和促進腸道蠕動。



茶類：

綠茶、玄米茶、烏龍茶、薄荷茶都是消滯的良藥。 當中的茶多酚、兒茶素有助減低油份吸收，避免身體吸收過多油份。未經發酵的綠茶更保留了較多的抗氧化成份，能阻礙壞膽固醇氧化、緩阻血糖及血壓急速上升，並能促進消化。而薄荷茶含有豐富薄荷醇，有助分解體內油脂，並有助腸道肌肉鬆弛，加速腸道蠕動，從而減輕腸胃負擔。另外，茶中亦含有咖啡因和丹寧酸，刺激胃酸分泌，加快食物分解，達致消滯的效果。



水果：

酸度較高的水果，例如：菠蘿、奇異果、沙田柚、橙等，都可以刺激胃酸分泌，幫助消化。水果亦含有豐富的纖維，可以促進腸道蠕動，減低飽腹感。另外，需多咀嚼的水果可以刺激身體分泌消化液，促進消化。但進餐後立刻即吃水果反而會更加飽，增加腸道的負擔 ，建議進食後相隔大約2小時才吃水果。



乳酪：

乳酪含有豐富益生菌，刺激腸道蠕動，幫助腸道消化。 當中的益生菌亦有助消化碳水化合物和有消滯功效。



天然椰子水

清新的味道可中和油膩感之外，天然椰子水亦含有豐富的維他命、礦物質、活性酶、澱粉糖化酵素，均有助消化和促進腸臟蠕動，並能預防身體吸收過多糖分。再者，它的糖份偏低，適量地飲用並不會致肥。



5個小貼士，預防消化不良：

1.定時進食、少食多餐：

無論工作或生活多忙，平日三餐要定時，每餐不宜吃得過飽，進食時也不宜太快，少食多餐有助減輕胃部負荷。



2.多行少坐：

尤其是一些消化功能較差的人，宜多行少坐，不妨飯後散步，也有助促進腸胃「運動」。



3.睡前忌太飽：

睡前3小時不要吃得太飽，若覺得肚餓可吃一些梳打餅，切忌臨睡前吃高脂食物，如餐蛋即食麵，肯定難逃「消化不良」。



4.戒煙戒酒：

煙酒應及早戒掉，至於咖啡因較為「削胃」，也要適可而止。



5.學習控制壓力和紓緩情緒。



穴位按壓消滯

據中醫角度，按壓天樞、中脘和足三里可以升清降濁、消積化滯，有助消化和排便。

（圖片：hkhselderly）

同場加映 ▼ 消滯2款茶飲（按圖👇👇👇）