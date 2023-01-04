新冠肺炎｜大劉憂抵抗力弱打5針疫苗 拆解器官移植人士抗疫貼士

香港富商劉鑾雄日前出席記者招待會，解釋日前在銅纙灣商場斥罵「挨柱男」事件始末，並提及自己目前的健康狀况。大劉透露自己接受器官移植後，因擔心身體抵抗力較一般人弱，因此已接受第5針新冠肺炎疫苗注射。究竟器官移植人士在預防新冠肺炎時，有甚麼需要特別注意？假如不幸患上新冠肺炎，家人又應該如何照顧患者？



就記者會現場所見，大劉極之注重防疫衛生，枱上擺放了一系列的防疫消毒用品。

大劉在記者會上澄清，當日在商場斥罵「挨柱男」是由於對方阻礙自己去路，恐防被絆倒。大劉又指自己年事已高，雖然已經注射了5針新冠疫苗，但由於本身進行過器官移植（換腎），平日需要食用抗排斥藥，所以仍然是高危人士，一旦患上新冠肺炎，風險會比一般人高。

大劉在記者會上表示：「我早幾日先睇到電視個阿伯60幾歲，喺無綫新聞話「我就嚟癲架嘞，我老婆唔畀我去街」，話一去街中招就冇得醫死梗，因為我哋呢啲要食抗排斥藥，代表乜嘢呢？就係我打幾多支針，個效果都係得四成左右，一中招我哋就好危險嘅，同埋年紀我哋都唔細，何況又器官移植，食過抗排斥藥，所以我哋係高危。」

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器官移植人士也適合接種疫苗？

根據香港移植學會資料，器官移植人士由於需服用免疫抑制藥物、抵抗力較差，屬於較高風險人士，會比一般人更容易感染新冠病毒(COVID-19)及出現併發症，過往港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦曾經表示，免疫系統受損、曾接受器官移植或化療的人士，可能有需要打第四針。現時器官移植者在歐美國家已被歸類為易感染的「脆弱族群」，強烈建議列入疫苗施打的優先名單中。

若時間許可，等待器官移植者可接種疫苗，最好應與移植日期相隔1至2星期以上，在抗排斥藥的影響前，病者接種疫苗後產生的保護力往往較佳，但無須為了接種疫苗而推遲器官移植手術。而剛完成器官移植手術的人則不宜立即接種疫苗，建議術後三個月後，才考慮接種疫苗，器官移植人士在接種疫苗前，應先和專業醫護人員討論。

另外，若是年事已高的器官移植人士，患上新冠病毒的風險就更高。對此，香港老人科醫學會談及照顧確診新冠病毒長者的需知，當中包括照顧確診長者的過程、長者出現需要送院的嚴重徵狀、照顧者避免自己受到感染的方法，以及照顧確診長者的精神健康，從多方面提出建議。

▼照顧確診長者建議（按圖看清👇👇👇）

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定期觀察；透過私家診、醫管局指定診所或社區老人評估小組求診



1. 留意有否新症狀：咳嗽、氣促、痰量、喉嚨痛、嘔吐、腹瀉、精神狀況轉變、進食較差；

2. 至少每天監察體溫，將趨勢與基線作比較；

3. 記錄進食份量、小便和大便的次數；

4. 如有合適的儀器，至少每天量度血壓、心跳和血含氧量

辨認嚴重徵狀並盡快求診



1. 服食退燒藥後仍持續發燒（如超過攝氏 38 度並維持兩至三天或高燒至攝氏 39.5 度)

2. 體溫低於攝氏 35 度

3. 嚴重呼吸困難

4. 胸部疼痛

5. 精神遲緩或激動易怒

6. 減少或沒有進食、腹瀉或嘔吐

7. 失語或無法溝通、精神遲緩，抽搐，甚至昏迷

8. 蒼白、冒汗，與基線相比血壓急降及心跳不穩定

9. 嘴唇發紫，血氧飽和度嚴重下降 （例如低於 90%）

紓緩症狀治療



1. 讓長者服食退燒藥、咳藥水、喉糖、通鼻塞藥，以治療輕微的上呼吸道徵狀

2. 請按照藥物指示服用退燒藥，切勿過量服用。

3. 多攝取水份，避免脫水

4. 如胃口欠佳，建議吃得較為清淡

5. 充足睡眠和休息可加強身體免疫力

留意確診長者精神健康



1. 在隔離期間可考慮在房內放一部收音機或播放長者喜歡的音樂，亦可給長者毛公仔來作伴；

2. 如果長者獨居或與其他長者同住，鼓勵親友最少每天致電問候；

3. 若長者懂得使用智能手機，可考慮跟他使用視像通話，虛擬遙距遊戲或運動等，令長者保持與外界接觸，促進精神健康

照顧確診長者貼士

一旦家中有人確診，確診者及其同住的家人都必需留在家中居安抗疫。這般時間需要食物、日常用品、口罩、藥物、探熱針、快速抗示測試包，以及大量消毒清潔用品。醫學會建議有需要可請朋友協助購買，或致電熱線，尋求協助：

政府支援熱線（日常生活需要）：1833019



醫管局熱線（醫療查詢）：1836115



另外，亦要為長者在網上登記快速測試陽性結果。如果需照顧缺乏自理能力的確診長者，醫學會表示在可能情況下，安排一位無長期病患及已按種疫苗的人士照顧患者，並提醒要留意以下3個情況：

1. 餵確診長者食飯、協助沖涼或上廁所時，由於長者除下口罩，所以建議照顧者戴2個口罩以及面罩，加強個人防護



2.如需在旁陪伴睡覺，建議睡覺時亦戴上口罩



3.如果家中有便椅，可放在房內供長者使用，避免他經常出入房間，亦可以減少消毒廁所的次數。



▼同場加映：密切接觸者需注意事項（按圖看清👇👇👇）

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預防照顧者感染措施

醫學會表示，徹底隔離確診者是非常重要，建議可遵從衞生防護中心的指引。

▼預防感染貼士（按圖看清👇👇👇）

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個人衛生



1. 經常用梘液和清水徹底洗手（如洗手20秒）或使用含70至80%酒精的搓手液；

2. 任何時間應正確佩戴口罩（必須遮蓋口、鼻）；

3. 避免與他人共享個人物品, 如毛巾、餐具、牙膏

身體及社交距離



1. 盡可能與他人身體保持距離。如與其他長者在院舍居住，盡量將懷疑／確診的長者與他人分開；

2. 如可行，安排特定房間和洗手間。

3. 如沒有特定房間，就嘗試在室內分開個別活動範圍，跟患者保持最少1米距離

4. 如沒有特定洗手間，就要打開窗保持空氣流通，另外在患者每次使用後徹底消毒和清潔（1:49 稀釋家用漂白水）；

5. 進食時不要談話，避免聚餐；每日三餐可以將食物送到確診者房門外

環境衛生



1. 以 1:49 稀釋家用漂白水每天清潔和消毒曾被觸碰的表面和家居

2. 保持家居空氣流通

3. 提醒患者要用雙重垃圾袋包好垃圾，才放到門外

4. 要每星期將半公升清水倒入每個排水口

▼同場加映：7大食物減低新冠後遺症（按圖看清👇👇👇）