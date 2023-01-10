艾蜜莉在巴黎｜亞裔女星Ashley Park曾患血癌 症狀骨痛是先兆?

Netflix出品的愛情喜劇《Emily in Paris》在全球掀起風潮，在眾多演員中，除了飾演主角Emily的Lily Collins之外，作為劇集中唯一的亞裔角色的Mindy，亦吸引了不少觀眾的眼球。對於這位飾演Mindy的韓裔美籍女星Ashley Park，大家可能只知道她是百老匯明星，但在風光背後，她的人生並非大家見到的如此順利。她曾一度罹患白血病，並戰勝癌病，才有今日大家見到的Ashley Park。



Ashley Park在15歲時卻不幸地被診斷患有急性骨髓性白血病，期間她曾與家人前往紐約欣賞百老匯作品，同時暗暗立下決心，決意要在離開醫院後到人群中表演。（IG@ashleyparklady）

Ashley Park在15歲時不幸地被診斷患有急性骨髓性白血病，需要住院進行8個月的治療。在住院期間，Ashley因受到慈善機構的幫助，有機會和家人到紐約百老匯觀看音樂劇，自此她暗自立下決心，決意要在離開醫院後到人群中表演。經過六輪化療後，Ashley最終戰勝癌症。之後她不斷爭取機會表演，累積經驗。從密歇根大學的音樂劇場演出系（Musical Theater）畢業後，她在2014年以《媽媽咪呀!》（Mamma Mia）作為百老匯處女作出道，其後參演音樂劇《辣妹過招》（Mean Girls），更憑此劇入圍格萊美獎（Grammy Award）的「最佳音樂劇專輯」及東尼獎（Tony Award）「最佳音樂劇女主角」（Best Featured Actress）。

什麼是白血病？

白血病（Leukemia）又稱為血癌，是一種發生於骨髓的白血球不正常增生現象。人體的骨髓是造血細胞的家，我們體內的血小板、紅血球和白血球都在這裡，經由造血細胞的轉化，待發育成熟，便進入血液系統當中。

當骨髓發生癌化，不正常的、帶癌細胞的白血球因此大量增生，並失去正常血球細胞應有的分化能力及老化死亡現象。在帶癌白血球不斷分裂，無視甚至取代正常細胞成長的情況下，進而壓縮正常其他細胞與骨髓的空間，進而使人體造血功能下降，往往導致血小板與紅血球量不足而引發病徵。

白血病高危因素？治癒機率又有幾高呢？（按圖）：

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白血病的成因為何？

並非所有類型的白血病都已獲證實其生成原因，但根據最新研究發現，慢性骨髓性白血病患者的第9對和第22對染色體轉位，記為T細胞（9:22），亦稱為費城染色體（Philadelphia Chromosome）；轉位後出現的T細胞會導致酪胺酸激酶（Tyrosine kinase）過度活躍，而引發細胞不受控制的增生。據統計顯示，超過90%慢性骨髓性白血病患者有此染色體變異。

除此之外，以下原因也可能提高罹患血癌的風險：

- 唐氏綜合症（Down’s syndrome）

- 長期暴露於放射線污染環境

- 病毒感染

- 長期接觸化學藥品或製劑

- 擁有白血病家族史



白血病的症狀

白血病的症狀會根據類別不同而有所差異，可能出現的症狀包含：

- 持續疲勞、虛弱

- 貧血

- 發燒

- 異常疲勞

- 體重莫名減輕

- 淋巴結腫大、肝臟或脾臟腫大

- 骨頭疼痛

- 皮膚出現紫斑（皮下出血產生的紅紫色的斑點）

- 流鼻血

- 牙齦出血

- 夜間盜汗



一般而言，慢性白血病初期幾乎沒有任何症狀，不過病徵會隨時間逐漸發展，可能開始出現一些急性症狀，最後成為急性白血病。

由於這些症狀跟感冒或流感的症狀相似，因此容易會造成病患忽視或延誤治療時機，不過由於白血病患者血液中的白血球往往會大幅上升，仍可及時透過血液檢查從中辨別出病徵與其關聯。