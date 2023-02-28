禽流感｜柬埔寨驚現禽流感 暫無人傳人風險！預防可以點樣做？

據世界衛生組織（世衛）表示，柬埔寨衛生部門早前接連報告了兩宗由甲型禽流感 (H5N1) 病毒引致的確診病例，其中第1宗患者為一名11歲的女孩，已死亡。而第2宗患者為她的父親。由於未能確認是否涉及人傳人，引起世界各地的關注。



近日（26日），美國疾病控制和預防中心（CDC）發表聲明表示，根據當地衛生部門進行的初步基因測序，這兩宗案例感染的是柬埔寨當地的禽流感病毒。而非當局擔憂兩宗病例是由新的H5N1病毒株2.3.4.4b引起的。這種禽流感病毒株曾於2020年出現，最近幾個月造成了破紀錄數量的野生鳥類和家禽死亡。



當地的國家流感中心主任、對該病毒進行基因定序的柬埔寨巴斯德研究所病毒學代理負責人卡森（Erik Karlsson）表示：「是的，這是一種較老的禽流感分支，多年來一直在這個地區傳播。過去曾造成人類感染，尚未發現會導致人傳人，但這並不意味威脅有所減少。」

美國疾病管制暨預防中心表示，正在對來源進行調查，目前還沒有發現人傳人跡象。

據當地衛生部門通報，一名來自柬埔寨南部波雷勉省的 11 歲女孩，從本月（2月）16日開始感到不適，及後出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等病徵，被送入當地國立兒科醫院，經檢查後證實確診感染H5N1病毒，不久後就病逝，已確認她受感染前曾接觸染病的禽鳥。

世衛指，這是柬埔寨自 2014 年以來首次報告的兩例甲型 H5N1 禽流感病例。目前，當地衛生部門正在開展疫情調查，已檢測最少12名曾接觸女童的人士。

禽流感知多啲！

禽流感是一種由甲型流感病毒引起的疾病，主要影響鳥類和家禽（如鷄或鴨），但也可以傳染給人類。禽流感的病徵包括以下這些：

- 發燒

- 咳嗽

- 喉嚨痛

- 肌肉痛

- 疲勞

- 頭痛

- 呼吸急促

- 胸痛



禽流感的潛伏期大致為7-10日。較嚴重的類型可引致呼吸衰竭、多種器官衰竭，甚至死亡。人類主要透過接觸染病的禽鳥（活鳥或死鳥）或其糞便，或接觸受污染的環境（例如濕貨街市和活家禽市場）而感染禽流感病毒。禽流感病毒在人類之間的傳播能力十分低。與活家禽有近距離接觸的人士較易感染禽流感。長者、兒童及長期病患者一旦受感染，亦較容易出現併發症，如支氣管炎、肺炎等。

預防5大要點

1. 避免接觸感染禽類動物或其排泄物



避免與禽類動物近距離接觸，並且避免接觸禽類動物的排泄物，如鳥糞、鳥屎等等。如果你接觸了禽類動物或其排泄物，請務必立即洗手，避免病毒傳染。

2. 確保飲食安全，不食用未煮熟的禽類肉類和蛋類



確保食物的安全是非常重要的。 即使是看起來健康的禽類動物和蛋類也可能感染禽流感病毒。 因此，請確保食用的禽類動物和蛋類完全煮熟，以確保它們不會傳染給你。

3. 勤洗手，特別是與禽類動物接觸後



勤洗手是防止病毒傳播的一種最簡單和最有效的方法。特別是在與禽類動物接觸後，請務必立即洗手，避免病毒傳染。

4. 注意咳嗽和打噴嚏的禮儀，避免傳染給他人



如果你感到不適，請注意咳嗽和打噴嚏的禮儀，避免病毒傳染給他人。請使用紙巾或手肘遮掩口鼻，並且勤洗手。

5. 就醫時告知醫生是否有接觸禽類動物的經歷



如果你有禽流感的症狀，請盡快就醫。當你就醫時，請告知醫生是否有接觸禽類動物的經歷，以便醫生可以針對你的情況進行更好的診斷和治療。