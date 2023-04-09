農藥殘留｜ 士多啤梨連續8年最毒蔬果 攝殘餘農藥恐生3健康問題！

香港人一向都喜歡吃水果，其中士多啤梨更是香港人的至愛。早前，就有網民投訴去日本旅行回程時，有港人將多盒士多啤梨手提上機，霸佔了多個行李架，造成其他乘客的不便，這種行為自是不當，但港人有多喜歡士多啤梨，由此可見一斑。不過，你又是否知道士多啤梨其實相當「骯髒」，每吃一顆都等於在把農藥吃進肚。



近日，美國非營利環保組織（Environmental Working Group，EWG）發布了2023年《農產品農藥殘留指南 》，農藥殘留最多的蔬果第一名為草莓，連續8年蟬聯最髒蔬果！

自2004年起，美國公益組織「環境工作組」每年都會發布「農藥生產購物指南」來提醒消費者有關農產品的殘留農藥問題。而今年在指南列出的「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）中，草莓連續8年入榜。

「最骯髒蔬果黑名單」的排名如下：

1. 草莓



2. 菠菜



3. 羽衣甘藍、羽衣甘藍和芥菜



4. 桃子



5. 梨



6. 桃駁李



7. 蘋果



8. 葡萄



9. 甜椒和辣椒



10. 櫻桃



11. 藍莓



12. 綠豆



在是次調查中，美國農業部聯同食品藥品管理局分析了 46 種水果和蔬菜，共 46,569 個樣本的數據。美國農業部在測試前對農產品樣品進行去皮、擦洗和清洗，而食品和藥物管理局僅在測試樣品前去除污垢。即使經過這些步驟，測試仍然發現了 251 種不同農藥的痕跡。

環境工作組的研究人員指，今年的指南揭示出美國的農藥問題仍然未得到改善，在數百萬美國人每天食用的農產品中仍然發現了過份多的殺蟲劑。哈佛大學的研究亦曾表明，食用農藥殘留量高的水果和蔬菜可能會降低食用水果和蔬菜的好處。

攝取殘餘農藥恐生３健康問題！

進食殘餘農藥的水果可能對人體健康造成潛在風險。農藥是為了保護作物免受害蟲和疾病的侵害而使用的化學物質，如果在食品上殘留，可能會對人體健康造成負面影響。

進食殘餘農藥的水果可能導致3方面的健康問題，包括：

1. 中毒



如果食用的水果中含有過多的農藥，可能會導致中毒症狀，包括頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等。

2. 過敏反應



某些人可能對某些農藥成分敏感，進食含有這些農藥的水果可能導致過敏反應，包括皮膚紅腫、瘙癢、呼吸急促等。

3. 影響身體機能



長期進食含有殘留農藥的水果可能會對健康造成長期影響，包括影響免疫系統、生殖系統和神經系統等。

預防農藥進肚可選購低農藥殘留水果！

若不想每次食水果都提心吊膽，可以參考以下幾個方法：

1. 購買有機水果



有機水果種植通常不使用化學農藥，因此有機水果可能是更安全的選擇。

2. 選擇低農藥殘留蔬果



一些水果比其他水果更容易殘留農藥，例如草莓、蘋果、桃子等。可以選擇低農藥殘留的水果，例如芒果、香蕉、橙子等。

3. 削皮



一些水果的皮可能殘留有農藥，例如蘋果、梨等。可以將水果削皮後再進食。

4. 徹底清洗水果



在食用水果前，應該先仔細將水果洗淨，以減少殘留農藥的風險。可以使用清水或者添加一些醋進行清洗。

如何清洗士多啤梨？

雖然可能充滿農藥，但紅彤彤的士多啤梨實在太吸引了，即使知道它是「最髒蔬果」仍然禁不住想吃的心情，若是如此，那你可以參考以下的清洗方法，這樣應該就能夠將攝取農藥的風險降到最低。

首先將士多啤梨的葉片移除，但不要去除蒂頭，否則雜質和農藥會容易從蒂頭流進果肉，導致不適。然後，浸泡士多啤梨於流動水中約10分鐘，這可以去除水溶性的農藥。再用清水將每顆士多啤梨仔細沖洗，動作要輕，避免把士多啤梨壓傷或洗爛。最後拔除蒂頭後，便可享用，不過因為士多啤梨碰水後容易爛掉，所以清洗後要趕快吃。

（參考資料：EWG、Healthy Matters）