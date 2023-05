猝死｜小輪船長連續工作23日猝死 過勞３大症狀 即睇自測方法！

昨日(3日)清晨,天星小輪47歲船長鍾偉明被發現暈倒渡輪上,送院後證實死亡。家人傷心之餘,也對事件感到十分突然。據死者家屬稱,死者一直身體健康,沒有長期病患。惟事件發生前,死者已連續開工第23天,認為事件可能是疲累所致。到底如何判別自己是否過勞?過勞對身體又有什麼影響?



鍾太表示,仍未知丈夫意外經過及原因,「希望天星小輪知道有個好員工,比番個交代我哋。」(林振華攝)

香港人生活壓力大、節奏急速、工時又長,令人喘不過氣。早前美國公司KISI就公佈了2022年「最過勞城市」排行榜,香港慘獲亞軍。而「最佳工作與生活平衡的城市」(Cities With the Best Work-Life Balance) 排行榜,香港在50個城市中排尾八。到底過勞有什麼危機?對健康又會造成什麼影響?

▼ 猝死前一周的6大徵狀(按圖👇)

你是否已經工作過勞?

世界衛生組織(WHO)指出工作過勞的三大症狀,提醒打工仔要注意:

1. 有精神體力耗盡或疲憊的感覺



2. 對工作產生抽離、負面或懷疑的感覺



3. 工作效率降低



▼日本過勞死預防協會,提出了「過勞死的十大危險信號」,大家不妨自我檢測,看看自己可有勞死的危機?(按圖 👇👇👇):

測試結果:

出現2項:那就是「黃燈」警告期,不需要擔心



出現3至6項,那就是「紅燈」預報期,已經具備過勞死的徵兆



出現6項以上,那就是危險期,隨時可能過勞死



香港慘獲全球「最過勞城市」亞軍

KISI在是次調查中,先選出50個較吸引專業人材的城市,其後綜合了各地的工作強度、社會保障及城市宜居性,三大範疇;當中包括不同因素,例如休假日數、過度勞累人口、失業指數、醫療、快樂指數、治安、及空氣污染指數等,排出全球「工作與生活平衡」的城市排名。

而「最過勞城市」排名,是根據過勞人口百分比來評估。國際勞工組織(ILO)建議每星期工作40小時,如每星期工作多於48小時,就為之「過量」。

調查結果顯示,2022年「最過勞城市」(Top Overworked Cities)中,香港排行第二,而值得注意的是,首四位過勞城市都是東南亞地區城市,分別是杜拜、香港、吉隆坡及新加坡。而在2022年,本港更有高達17.9%過勞人口。

過勞可致猝死及多種疾病!

過勞會誘發不同的疾病,甚至是猝死:

1. 心血管疾病



長期過勞可能會增加心血管疾病的風險,如高血壓、冠心病、心肌梗塞等。這是因為過勞會增加壓力荷爾蒙的分泌,進而影響血管的健康。

2. 精神疾病



過勞可能會導致情緒不穩定、焦慮、抑鬱等精神疾病。長期過勞也可能會引起思考能力下降、記憶力減退等問題。

3. 免疫系統疾病



長期過勞可能會影響免疫系統的正常運作,進而增加感染和疾病的風險。

4. 消化系統疾病



過勞可能會導致消化系統問題,如胃潰瘍、胃食道逆流等。

5. 睡眠障礙



過勞可能會導致睡眠障礙,如失眠、夜間醒來等問題。

6. 骨骼肌肉系統疾病



長期過勞可能會影響骨骼肌肉系統的健康,如頸椎病、腰椎病、肌肉疲勞等問題。

7. 猝死



《Time》報道指,工時長累積慢性壓力,容易出現不健康習慣,例如飲食習慣差、不運動等,可令血壓或膽固醇上升。而在高壓的情況下,也會增加心臟病發,和心臟衰竭的風險,尤其是本來已有心臟問題的人。

