猝死｜小輪船長連續工作23日猝死 過勞３大症狀 即睇自測方法！

昨日（3日）清晨，天星小輪47歲船長鍾偉明被發現暈倒渡輪上，送院後證實死亡。家人傷心之餘，也對事件感到十分突然。據死者家屬稱，死者一直身體健康，沒有長期病患。惟事件發生前，死者已連續開工第23天，認為事件可能是疲累所致。到底如何判別自己是否過勞？過勞對身體又有什麼影響？



鍾太表示，仍未知丈夫意外經過及原因，「希望天星小輪知道有個好員工，比番個交代我哋。」（林振華攝）

香港人生活壓力大、節奏急速、工時又長，令人喘不過氣。早前美國公司KISI就公佈了2022年「最過勞城市」排行榜，香港慘獲亞軍。而「最佳工作與生活平衡的城市」(Cities With the Best Work-Life Balance) 排行榜，香港在50個城市中排尾八。到底過勞有什麼危機？對健康又會造成什麼影響？

▼ 猝死前一周的6大徵狀（按圖👇）

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你是否已經工作過勞？

世界衛生組織（WHO）指出工作過勞的三大症狀，提醒打工仔要注意：

1. 有精神體力耗盡或疲憊的感覺



2. 對工作產生抽離、負面或懷疑的感覺



3. 工作效率降低



▼日本過勞死預防協會，提出了「過勞死的十大危險信號」，大家不妨自我檢測，看看自己可有勞死的危機？（按圖 👇👇👇）：

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測試結果：

出現２項：那就是「黃燈」警告期，不需要擔心



出現３至６項，那就是「紅燈」預報期，已經具備過勞死的徵兆



出現６項以上，那就是危險期，隨時可能過勞死



香港慘獲全球「最過勞城市」亞軍

KISI在是次調查中，先選出50個較吸引專業人材的城市，其後綜合了各地的工作強度、社會保障及城市宜居性，三大範疇；當中包括不同因素，例如休假日數、過度勞累人口、失業指數、醫療、快樂指數、治安、及空氣污染指數等，排出全球「工作與生活平衡」的城市排名。

而「最過勞城市」排名，是根據過勞人口百分比來評估。國際勞工組織（ILO）建議每星期工作40小時，如每星期工作多於48小時，就為之「過量」。

調查結果顯示，2022年「最過勞城市」（Top Overworked Cities）中，香港排行第二，而值得注意的是，首四位過勞城市都是東南亞地區城市，分別是杜拜、香港、吉隆坡及新加坡。而在2022年，本港更有高達17.9%過勞人口。

過勞可致猝死及多種疾病！

過勞會誘發不同的疾病，甚至是猝死：

1. 心血管疾病



長期過勞可能會增加心血管疾病的風險，如高血壓、冠心病、心肌梗塞等。這是因為過勞會增加壓力荷爾蒙的分泌，進而影響血管的健康。

2. 精神疾病



過勞可能會導致情緒不穩定、焦慮、抑鬱等精神疾病。長期過勞也可能會引起思考能力下降、記憶力減退等問題。

3. 免疫系統疾病



長期過勞可能會影響免疫系統的正常運作，進而增加感染和疾病的風險。

4. 消化系統疾病



過勞可能會導致消化系統問題，如胃潰瘍、胃食道逆流等。

5. 睡眠障礙



過勞可能會導致睡眠障礙，如失眠、夜間醒來等問題。

6. 骨骼肌肉系統疾病



長期過勞可能會影響骨骼肌肉系統的健康，如頸椎病、腰椎病、肌肉疲勞等問題。

7. 猝死



《Time》報道指，工時長累積慢性壓力，容易出現不健康習慣，例如飲食習慣差、不運動等，可令血壓或膽固醇上升。而在高壓的情況下，也會增加心臟病發，和心臟衰竭的風險，尤其是本來已有心臟問題的人。

同場加映 ▼ 猝死幾時最高危？有咩先兆？（按圖 👇👇👇）