幹細胞治療增免疫力、抗衰老 73歲陳百祥細胞年齡僅38歲

上週六（13日），由中基長壽科學集團、衛斯曼院士防癌慈善基金會、美國中基1號國際醫療集團、中基疫苗集團有限公司、世界生命科學健康會聯合主辦的《中基萬寧諾獎新品發佈會暨2023世界精准防癌高峰論壇》在香港中心圓滿舉行。會上多位專家及各界知名人士如中國體操運動員、香港知名導演王晶均有出席，及分享幹細胞治療技術和使用體驗。



中基長壽科學集團致力研究幹細治療技術，通過幹細胞治療能提高免疫力，便可達至防病抗癌、改善亞健康、延緩衰老的功效。就連知名藝人陳百祥都有選用中基集團的免疫細胞儲存服務，經專家為陳百祥檢驗後發現，現年73歲的陳百祥在使用服務後，細胞年齡能回復到38歲時的狀態，效果顯著。陳百祥表示，自己使用免疫細胞回輸服務後，健康有所改善。又指，35歲後是人類癌症的高發期，希望把自己親身體驗的世界先進醫療分享給身邊所有人，讓他們遠離癌症。

幹細胞是一種能夠自我複製並可以分化成多種細胞類型的細胞。這種治療方法的目的是利用幹細胞的自我更新和分化能力，重建損傷的組織或器官，並修復或替換損壞的細胞或組織，項目涵蓋多個範疇包括保健產品、幹細胞儲存及抗癌疫苗WT1等。

（圖片來源：中基長壽）

中基集團在會上展示了最新推出的產品，ZJ1 維他命C緩釋片及ZJ1 NMN+PQQ男女款，研究人員指，為了提高免疫力，很多人都會進食與市面上的維他命C補充劑，但於與人工化學合成的維他命C不同，中基集團推出的ZJ1 維他命C緩釋片成份天然，同時，ZJ1 維他命C緩釋片應用了「緩釋技術」，能夠放緩維他命C被人體吸收的過程到8至12小時，藉此達到充分吸收的作用。研究實證，ZJ1 維他命C緩釋片的吸收率是市面上同類產品５倍。會上更特別邀請在場嘉賓進行了VC還原碘離子抗氧化實驗，對比兩款其他品牌的維生素C，ZJ1 VC緩釋片還原速度最快、效果最明顯。

而NMN（Nicotinamide Mononucleotide，醯胺單核苷酸）則是近年新興的補健產品，主要功效是逆齡抗老、減低患長期病患的風險，加上PQQ（Pyrroloquinoline quinone，吡咯並喹啉醌）能改善線粒體功能、刺激人體的B細胞、T細胞等淋巴細胞的生長，兩者結合後就能達至增強細胞活性、全面提升人體免疫功能、防止細胞異變、延長人體壽命等效果。

專家：免疫力下降或致癌症！

除了保健產品，中基集團在會上又分享癌症早篩技術及免疫細胞儲存技術，研究人員在會上解釋，99%的疾病是由免疫力下降引起，隨著年齡的增長、免疫力下降，體內癌細胞的數量會逐漸增多從而形成腫瘤。傳統一般癌症檢測具不確定性及局限性，被驗出患有癌症時往往已經是中後期，而中基集團癌症早篩技術則能夠在細胞癌變階段，即患上早期癌症的3至6年前就已經能檢驗出癌細胞，從而及早對症下藥。

正如上述大多數疾病都是由免疫力下降引起，而癌症亦不例外，而免疫細胞儲存技術則可以提早儲存健康的免疫細胞，當需要時再進行免疫細胞回輸，藉此提高細胞活性及數量，從而提高免疫力，自行抗癌。

另外，中基集團亦推出WT1防癌疫苗，據指接種後能強化免疫系統對抗癌細胞，有效殺死癌細胞。

中基集團表示，先進醫療是生命科學的制高點，中基長壽科學集團將繼續致力於研究和開發先進的生物技術和醫療產品，讓更多人享受權威、領先、合法、有效的醫療服務，幫助更多人收穫無癌人生，打造真正的無癌時代，為整個健康行業帶來更大的貢獻。