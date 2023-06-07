減肥｜食M記都可以減肥？ 美國男子連吃百日減超過20KG！

減脂方法百百種，坊間也有許多偏方，美國就有一名男子自創「麥當勞減肥法」，明明每天都只吃快餐，但仍能成功減掉超20KG！



Kevin Maginnis減肥前後對比（圖片來源：TokTik截圖）

據外媒報道，美國田納西州有一名57歲男子Kevin Maginnis自創「麥當勞減肥法」，即通過每天只吃麥當勞來減肥，雖然聽起來十分之不靠譜，但在他持續了100日後，卻又真的成功由108Kg降至81.4Kg。

根據他爲自己設定的規則，Kevin在選擇餐點時不會避忌，他會選擇任何他想要的食物，包括薯餅、甜點等高熱量食物，但他只能吃所點餐品的一半。同時，在減肥的過程中他除了正餐，不可進食零食，亦完全禁止攝取酒精。不喝任何含有碳酸的飲品，每天至少喝水2400至2700ml。

男子曾於TikTok宣布接下來的100天挑戰3餐都吃麥當勞，並稱此方法為「麥當勞減肥法」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在他實行「麥當勞減肥法」前亦在社交平台Tiktok拍片分享指，「體重上升不全是因為我們吃了什麼，而是吃的量」、「我知道你們會認為我瘋了，讓我們繼續看下去吧」。而至今已過了100日，他亦成功減去了26.6Kg，這可是近四分之一的體重。他表示，他已經實現了早前訂立的減重目標，未來會設立新目標來保持體重。

專家指，「麥當勞減肥法」之所以會成功，原因在於減少熱量吸收。由於Kevin每餐只吃一半，吸收的熱量只有以往的一半。另外，維持飲食單一及三餐飲食穩定亦有助於控制體重。

不過，若限制攝取熱量的方法並不適合長期使用，因為有機會會造成人體新陳代謝率下降。另外，在營養攝取方面，長期食用過於單一的餐點亦可能造成關鍵營養元素缺失，增加體重反彈的風險。

無故體重下降４大成因！

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肥胖是不健康的象徵，很多人都會花盡心力嘗試減重。但有些人什麼都不做體重就無故下降，很多時候人們見到自己體重下降就沾沾自喜，然而這並不一定是好事。

體重下降可能是疾病的先兆，以下是４種常見的病因：

1. 生理疾病：



例如像是糖尿病、甲狀腺機能亢進、心臟疾病、癌症等都可能會造成體重下降的狀況，提醒民眾可藉由健康檢查或積極就診以找出潛在可能的病因。

2. 心理疾病



例如像是失智、抑鬱症、焦慮症、睡眠障礙等都可能造成體重下降。

3. 藥物影響



藥物濫用、酒精成癮也可能是造成體重直落的原因，另外，部份癲癇用藥、含有毛地黃或利尿劑的藥物，或是長期使用瀉劑等藥物時，都可能因藥物副作用造成食慾不振、吸收不良而導致體重減輕。

4. 自然老化



年長者身體機能退化也可能是體重變輕的原因，像是因味覺、嗅覺退化而導致食慾不振、減少進食；或是因為腸胃功能退化，導致消化、吸收能力大不如前，也會導致營養攝取不足而出現體重減輕的現象。

減肥的正確飲食態度

想要真正減肥，使用像「麥當勞減肥法」一類的方法其實並不能持之以恆，長久下去反而可能會影響身體健康。若要改善體重，最好還是持正確飲食態度才能達到成功。

減肥時的正確飲食態度應該是：

1. 減少熱量攝取



減少攝取高熱量食物，例如油炸食品、糖果、甜點等。可以選擇低熱量、高纖維的食物，如水果、蔬菜、全麥食品、豆類等。

2. 控制飲食量



每餐飲食量應該適中，不要過量。可以多吃五穀雜糧、蔬菜、水果等高纖維、低熱量的食物，讓身體有足夠營養但不會攝取過多熱量。

3. 選擇健康食品



選擇健康的食品，例如瘦肉、魚、蛋白質豐富的食品等，這些食品可以提供足夠的營養，同時不會攝取過多的熱量。

4. 吃慢一點



吃飯時應該慢慢咀嚼食物，讓身體有足夠時間感受到飽足感，避免過度進食。

5. 適度控制飲酒



酒精中含有高熱量，容易導致體重增加。減肥期間應該適度控制飲酒，或者避免飲酒。

6. 不要吃過多垃圾食品



垃圾食品中含有過多的糖分、鹽分和脂肪，容易導致體重增加。減肥期間應該盡量避免吃過多的垃圾食品。

7. 均衡攝取營養



減肥期間應該注意均衡攝取營養，尤其是蛋白質、脂肪和碳水化合物的攝取量。可以請教專業營養師設計合適的飲食計劃。

只要持有正確的飲食態度，再加上保持適當運動，這樣就才能在減肥的路上事半功倍。