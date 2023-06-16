健康博覽2023丨營養師拆解都市壓力及健康迷思　增強體質實用建議

一連三日的健康博覽已圓滿結束，當中舉辦了超過70場健康研討會及工作坊，讓不同範疇的醫生及專家分享正確的健康資訊、經驗和心得。希望透過直接交流，提升市民對身心健康的關注，推廣優質生活態度。由香港01健康Easy統籌的講座，特意邀請到Life Young Health資深營養師—黃俊傑（Jacky），拆解都市壓力及健康迷思，講座可分為三部分，如：拆解益生菌最佳功效及份量、不同身體部位的疼痛隱藏的風險、預防及舒緩壓力的方法，為大眾釋除疑慮之餘，更會提供增強體質實用建議。

由香港01健康Easy統籌的講座，特意邀請到Life Young Health資深營養師—黃俊傑（Jacky），拆解都市壓力及健康迷思。（圖片：HK01）

益生菌份量越多越好？如何選擇才好！

資深營養師Jacky表示，市面上的益生菌選擇眼花撩亂，很多人會認為益生菌的含量和效果成正比，但其實不是越多就是越好。消委會指出益生菌產品要發揮效用，菌數含量需多於100億，確保經過消化後有足夠益生菌到達腸道並發揮效用。

除了益生菌的數量之外，菌種亦是重要的考慮因素之一。選擇多菌株可以共生共存，配合益生元產生 「益生菌優勢原理（synbiotics）」，達至最完善保護腸道的效果。

以近期全城最熱賣的益生菌產品 G-NiiB 為例子

專業級的G-NiiB，有別於平日零售點售賣的普通版，一包同一份量最少提供多四倍益生菌含量 ，達致125億多菌株屬性，更強效保護腸道！

G-NiiB M3XTRA專業配方，專門擊退M3腸道頑疾惡菌，增強腸道保護膜，預防腸道頑疾，適合關注腸道健康及腸道頑疾的人士。



G-NiiB Immunity免疫專業配方，含專利成分—SIM01有效改善長新冠，專門針對支持免疫力，加快病後痊癒，提升疫苗成效及減低副作用而設，適合2歲以上任何人士。



兩個配方均能舒緩便秘、肚瀉及腸胃不適等問題。所以選擇益生菌是一門學問，有需要可尋求專業營養師意見。

➤立即Whatsapp了解限額震撼優惠！

疼痛可大可小？正視身體發出的警號！

資深營養師Jacky指出，正所謂「十個港人九個痛」，可想而知，痛症問題是非常普遍。雖然痛症困擾著不少市民，但礙於對此缺乏認知，未能及時正視問題，錯過治療最佳時間之餘，也令情況逐漸惡化。

而坊間一般認為疼痛是年齡增長或自然老化過程的一部分，而且無法避免。但實際上，疼痛通常是身體出現問題的表現，如損傷、疾病或病理性痛等；必須透過對應合適的治療方法得到緩解。

1. 關節痛

關節痛並非只是老年人才會面對的問題，而事實上，關節痛可能是患上關節炎、骨質疏鬆的表現。



2. 腰痛

腰痛有機會由於肌肉量不足、姿勢不良，背後元兇也可能是椎間盤突出、脊柱側彎所引起，就算在小童及青少年當中相當常見。平日訓練肌肉的強度和重量，會對痛症有幫助；其他則需要再進行詳細的診斷才能準確治療。



3. 肩頸痛

都市人大多為「低頭族」，習慣低頭看手機，一旦出現頸痛，許多人認為這只是長時間低頭的表現，不以為意；實際上，頸痛可能隱含頸椎病變、肌肉緊張等風險，不能掉以輕心。



4. 經痛

經痛是女性必定經歷過的生理現象，許多女性對此只能抱著忍耐的態度面對，但長期經痛過度疼痛其實並不正常，有機會是子宮肌瘤、子宮內膜異位等問題的警號。



不同身體部位的疼痛都代表著不同的問題，可透過對應合適的治療方法得到緩解。（圖片：Shutterstock）

身體不尋常的痛可能是「公主病」！纖維肌痛症是甚麼？

纖維肌痛症是一種慢性的痛覺疾病，被歸類為自體免疫疾病，但具體的病因仍未完全明確。其主要特徵包括：全身疼痛、疲勞、睡眠障礙、頭痛、腸胃不適等。只要觸碰患者一下皮膚就會感到痛楚，且全身不定時、不定點地痛，著名歌手Lady Gaga曾因患上此症而需暫停歌唱活動一段時間 。

著名歌手Lady Gaga曾因患上纖維肌痛症，而需暫停歌唱活動一段時間 。（圖片：Netflix）

纖維肌痛症於過往被認為是一種虛假疾病或公主病；Jacky解釋，由於症狀多樣化使診斷過程非常困難，就算使用細胞學和影像學等常用的檢測方法也無法得出結果，因此被認為是一種主觀疾病。不過，現時已有越來越多的研究證明纖維肌痛症的存在和其病理機制，更有專業的醫學機構和醫生提供相應的治療方案。

纖維肌痛症會出現全身疼痛、疲勞、睡眠障礙、頭痛、腸胃不適等症狀，容易與其他疾病混淆。（圖片：Shutterstock）

以上種種疼痛個案都需要進行詳細的診斷和治療，市民切勿對身體的不尋常表現掉以輕心。Jacky提醒，如果想進行身體檢查，選擇項目時不要「頭痛睇頭、腳痛睇腳」。

他舉例說明，「例如經常頭痛的患者可能擔心「爆血管」、中風、腦瘤的風險，繼而決定做頭部的磁力共掁（MRI）或電腦斷層（CT）。但事實上，頭痛有很多成因；頸椎問題、壓力都會影響。所以最好聽從醫生、營養師的專業意見，以免做錯檢查浪費金錢。」

➤HK01讀者專屬優惠：免費心血管硬度測試及營養師諮詢

放假旅行才生病或是壓力所致？生理、心理互為因果需注意

相信大家也有過放假、旅行才生病，上班又正常運作的掃興經驗；原來這極有可能由壓力所造成？Jacky指出，當我們處於壓力狀態下，會觸發人體內的警報系統，並持續釋放出壓力激素如：腎上腺素、皮質醇，適度且短期的分泌可有助保持高度警覺和反應能力。腎上腺素能提高心率、升高血壓，加快反應以應對危機。皮質醇會提高血糖水平，增加能量供應。

Jacky解釋，壓力激素指數長期高企，可能會造成神經系統發炎及各種健康問題，包括焦慮、疲倦和注意力降低等，更是導致睡眠不足或質素差的原因之一；除了上班族外，在學的小朋友亦很常有著學業、人際關係的壓力問題。

當我們放假休息時，壓力水平會下降，身體不再釋放大量的壓力激素，並需要更多時間來感受和反應；導致身體出現不適應的症狀，如感冒、頭痛、胃部不適等。

印度南非醉茄 新興紓緩壓力的神奇成份！

Jacky引述自身經驗表示，很多家長經常反映孩子總是昏昏欲睡，上課時缺乏精神，注意力不集中，回家一面對功課就睡著，經常恍神，做爸媽的很容易就氣急敗壞，不是罵孩子不用心、不用功，就是擔心孩子是否「過動」。

雖然有部分家長知道小朋友的睡眠質素問題，但又擔心市面上的褪黑激素產品會對他們有負面影響，誤以為孩子睡不好只因不夠累，就採用「放電」的方式，中午讓他們瘋狂玩樂；或者其他偏門方法去改善狀況；但卻沒有意識到問題很可能是睡眠質素問題或壓力過大所致，需正確針對問題成因予以治療。

睡眠不足令小朋友上課時缺乏精神、注意力不集中，回家不願面對功課，經常恍神。（圖片：pakutaso）

營養師Jacky指出，舒緩壓力或提高睡眠質素的方法有很多種，進食對身體有益的營養健康補充品也是其中一種。南非醉茄，也被稱為「印度人參」；主要生長在印度、巴基斯坦和斯里蘭卡等地，有著數千年歷史，被廣泛用於傳統草藥中。

現代研究發現，南非醉茄中含有多種生物活性成分，如：生物鹼、甾體化合物、營養素和酯類化合物等。這些成分可以通過減少皮質醇的分泌，幫助減輕壓力和焦慮、提高免疫力、改善睡眠和提高記憶力等。此外，它還可以增強免疫系統和抗氧化能力，對抗自由基的損害，對心理健康有正面影響之餘，還能提高整體身體健康水平。

相對於以抑制中樞神經活動來治療失眠的褪黑激素產品，會產生多種副作用，如頭暈、噁心、短期抑鬱；進食印度南非醉茄則較為安全有效，使小朋友壓力減少、降低焦慮，同時沒有依賴性。

現代研究發現，南非醉茄中含有多種生物活性成分，有助減輕壓力、改善睡眠和提高記憶力。（圖片：Shutterstock）

講座最後，Jacky再次提醒大眾需要時刻注意身體狀況，身體每處不適都是在發出警號，不容忽視。建議市民除了可定期進行身體檢查，找出身體潛在風險外，還可嘗試在日常生活中減少壓力和適當休息，以免因工作壓力擊垮自己身體。同時，家長亦要留意小朋友的睡眠狀況；如有壓力相關徵狀出現，可從最輕鬆的方法，進食營養健康補充品入手。

➤HK01讀者專屬優惠：免費心血管硬度測試及營養師諮詢

Life Young Health 資深營養師—黃俊傑（Jacky）

Life Young Health 壹森健康



Whatsapp：https://bit.ly/43LNPf4

網址：https://bit.ly/3PjnQHg

電話：2523 8308／5128 6280



地址：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座10樓1008-09室

