補水｜夏季炎熱要解渴 研究實測13款飲品 最能補水竟然是這飲品！

夏日炎炎，在酷熱天氣底下，排汗量增加導致體液流失速度加快，使得體內血液更濃稠，也更容易感到口渴。無論是在室外還是室內，大家都要謹記時刻補充足夠的水份，以防出現脫水及中暑的徵狀。



提到補充水份，許多人都認為要補充水份就是喝水，然而，英國的一份研究卻表明，水並非最能解渴的飲品，在接受測試的13款飲品中，只堪堪排進前十，補水效果不及其他飲品。

研究由聖安德魯斯醫學院主導，合共有７２名男性參與測試。研究挑選了１３種常見的飲品作為實驗的對照項目，其中包括：梳打水、可口可樂、健怡可樂、運動飲料、口服補水液、橙汁、啤酒、咖啡、熱茶、冰茶、全脂牛奶和、脫脂牛奶及水。

最補水飲品排名

為了確保參與者在實驗開始時體內都具有相同的水分，研究人員要求參與者在測試開始前要禁食過夜，並醒來後排空膀胱，其後再於１５分鐘內喝下半升礦泉水。到達實驗室後，這些年輕人被要求在半小時內攝入１升指定的飲料，並在每小時的整點排空膀胱，讓研究人員進行各種測量。每個參與者都按照這個程序重複四次，除了其中一次必定是喝水，而另外三次測試將會從其他１２款飲品中隨機抽１款來進行。

14款飲品補水排名如下：

1. 脫脂牛奶

2. 口服補水液

3. 全脂牛奶

4. 橙汁

5. 可樂

6. 健怡可樂

7. 冰紅茶

8. 熱紅茶

9. 運動飲料

10. 水

11. 梳打水

12. 啤酒

13. 咖啡



牛奶比水更能補充水份！

研究人員發現，脫脂牛奶、口服補水液及全脂牛奶這３種飲品最能補水，考慮到口服補水液具有醫療作用，在大家平日能接觸到的飲品中，牛奶就是最能補充水份。負責研究的教授Ronald Maughan解釋，身體的保水程度，其實是和飲料裡所含的營養有關，牛奶的乳糖、蛋白質和脂肪等成份，有助於減緩胃液的排空速度，而牛奶內含的鈉，就像海綿一樣，可幫助吸附體內水分，進而減少尿液的產生。

不建議以含糖飲品代替水

雖然含糖飲品比水更補水，但Ronald Maughan教授仍然不建議以含糖飲品代替清水。他解釋，含糖飲料在胃中停留的時間更長，但一旦這些飲料進入小腸，必須透過進行一連串的消化反應將多餘糖分稀釋，這個過程需要消耗體內的水分，反而無法減少了補充到的水分。

而相對於含糖飲品，咖啡及含酒精飲品的補水效果就更差。因為酒精及咖啡均具有利尿作用，或會增加排尿頻率，導致水份的流失。

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脫水７大徵兆 出現要即刻補水

以下是身體脫水的一些常見徵兆：

1. 口渴：感覺渴意或喉嚨乾燥是身體最早的脫水徵兆。



2. 尿量減少：如果您發現自己排尿量減少，並且尿液呈深黃色或濃稠狀，這可能是身體脫水的表現。



3. 疲倦或頭暈：因為身體缺水，血液中的氧氣含量下降，可能會導致疲倦或頭暈。



4. 肌肉痙攣：身體脫水後，可能會導致肌肉痙攣或抽筋。



5. 心跳加快：因為身體缺水，心臟會努力地泵血，可能會導致心跳加快。



6. 嘴唇乾燥或口腔黏膜干燥：脫水可能會導致嘴唇乾燥、口腔黏膜干燥或口臭。



7. 頭痛：身體脫水可能會導致頭痛或頭暈。



如果您發現自己出現以上一些徵兆，您可能正在經歷身體脫水，在這種情況下，最好馬上飲用水或電解質飲料來補充水分，以維持身體正常的水分平衡。

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（參考資料：Oxford Academic）