消委會評測20款濕紙巾 1款含菌超標近500倍 含防腐劑或致敏致癌？

濕紙巾用途廣泛，不少市民都會隨身攜帶。消費者委員會（消委會）測試市面20款較常見個人護理濕紙巾，發現其中１款樣本的細菌含量超標近500倍。1款樣本所含溶液的酸鹼值低於內地《濕巾標準》的下限，容易引起皮膚痕癢或炎症。2款樣本含有可致敏的化學物，有機會令使用者皮膚敏感。



消委會測試了20款較常見的個人護理濕紙巾樣本，用途以清潔身體為主，全部均沒有具消毒效能的聲稱，部份樣本包裝標示「純水」、「手口專用」等字眼，大部份聲稱適合用於嬰幼兒。除 1 款樣本屬獨立包裝（每包裝為2 張），以及 2 款樣本屬小包裝（每包裝有 10 張或 20 張）外；其餘樣本每包裝有 60 張至 100 張不等，每張濕紙巾售價介乎$0.12 至$0.8 不等，相差逾 5 倍半。

（圖片來源：消委會）

消委會綜合測試結果後，為各樣本進行評分，以５分為滿分。其中共有８款獲５分滿分評價，詳見另文。

個人護理濕紙巾１款含菌量超標近 500 倍

在本次測試中，雖然全部樣本均沒有檢出大腸菌群、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、以及任何真菌。但品牌「DAISO」的Baby Wipes for Hands and Mouth被驗出的細菌菌落總數高達100,000cfu/g，超出內地《一次性使用衞生用品衞生標準》所列的上限（200cfu/ g）近500倍，反映樣本於未開封前可能已經受到微生物污染。

消委會指，雖然並不是所有細菌皆是可引致傳染病的病原細菌，但使用含有過量細菌的濕紙巾清潔面部、眼睛、嘴巴、私密部位等，仍然有機會出現細菌感染，導致結膜炎、喉嚨紅腫、腸胃炎或發燒等症狀。嬰幼兒及長者的抵抗力一般較弱，或更容易受到影響，照顧者須格外注意有關風險。

１款濕紙巾酸鹼值超出內地《濕巾標準》規定酸鹼值範圍

另外，測試發現品牌「萬寧」的嬰兒柔濕巾-初生嬰兒適用 (3包裝)所含溶液的酸鹼值為3.2，略低於標準所訂的範圍下限（3.5-8.5）。雖然身體不同部位的皮膚可能會有不同的酸鹼值，但過酸或過鹼的溶液 一般會對皮膚造成刺激，容易引起皮膚痕癢或炎症，建議消費者避免使用過酸或過鹼的產品。「萬寧」回應表示，生產商指其產品所用的防腐劑於pH3-4 酸鹼值的效能最理想。而該生產商又指產品曾進行歐盟安全評估， 認為於正常情況下使用，產品不會構成嚴重健康風險。

２款樣本驗出防腐劑 長期使用或致敏致癌？

測試又顯示，有２款濕紙巾驗出含有防腐劑。分別是品牌「759阿信屋」的家庭裝濕紙巾 (香港名勝)及「nepia」的WET PLUS。

「759阿信屋」的家庭裝濕紙巾 (香港名勝)被驗出0.0015% 游離甲醛，而未有於產品上作出標示。個 人護理產品驗出的游離甲醛一般是從添加 的防腐劑所釋出，釋出的甲醛接觸到皮膚後，可能會刺激皮膚、眼睛及引起炎症等。 現時歐盟《化妝品條例》訂明，若產品釋出超過0.001%的游離甲醛，即須於包裝上標示「釋出甲醛」（releases formaldehyde）的警告字句，然而該濕紙巾卻未有標示。對此，759阿信屋表示，已停售該產品。

而「nepia」的WET PLUS則被驗出含2種 對羥基苯甲酸酯（parabens），包括0.039% 對羥基苯甲酸甲酯（methylparaben）及 0.021%對羥基苯甲酸乙酯（ethylparaben）， 總含量並未有超出歐盟《化妝品條例》所訂 的上限（0.8%）。消委會表示，對羥基苯甲酸酯常被添加至個人護理產品及化妝品中作為防腐劑， 但部份人可能會對其產生過敏反應，引致皮膚發炎。更有海外研究指出，對羥基苯甲酸酯於體內的作用和特性與雌激素相似，或會干擾內分泌系統，可能會增加患上乳癌的風險。

４個選購及使用濕紙巾的小貼士：

- 濕紙巾開封後要避免存放太久，雖然大部份產品有可重複使用的貼紙作封口，但密封程度未必可以完全隔絕細菌入侵，有機會造成衞生問題；

- 每次抽取濕紙巾後應妥善將開口封好，確保貼紙四周緊貼包裝，有助減少細菌污染未用的濕紙巾，亦可減慢水分蒸發的速度，並防止塵埃或昆蟲等異物進入包裝內；

- 避免觸碰封口貼紙黏貼的部份，因為手指上的油脂及微塵會降低貼紙的黏力，影響密封程度；

- 獨立包裝設計的濕紙巾可以減少受細菌污染的機會，但亦會產生更多包裝廢物。消費者在選擇大包裝或小包裝的濕紙巾時，可以先考慮自己的使用習慣，於便利程度與環保之間取得平衡。