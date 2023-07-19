食用藻｜食品科技公司成功開發出藻類雪糕 藻類或成為素食者主食

你會食用藻類製作的雪糕嗎？外國就有食品科技公司成功利用藻類開發出不含乳製品的純素雪糕。



這款雪糕由食品科技公司Sophie's BioNutrients及丹麥技術研究所（Danish Technological Institute）共同研發，由濃縮小球藻蛋白粉以及糖、椰子油和其他成份製成。製作雪糕時所使用的小球藻經Sophie's BioNutrients發酵培育，因此味道與一般的海藻不同，而且因為小球藻是在黑暗發酵罐中生產的，可大幅減少葉綠素的產生，以防止雪糕變成綠色。

由小球藻濃縮蛋白製成的純素雪糕。（圖片來源：食品科技公司Sophie's BioNutrients）

據食品科技公司Sophie's BioNutrients指 ，產品中使用的微藻菌株已獲得美國 GRAS（公認安全）和歐洲食品安全局 (EFSA) 的批准，可用作食品成份或補充劑。製作團隊亦對成份進行了初步篩選並進行了應用測試，以確保產品的質量。Sophie's BioNutrients表示，一盎司的小球藻冰淇淋可以提供每日建議攝入量雙倍的維他命B12，同時小球藻內還包含良好的鐵質，而這是牛奶中沒有的。此外，冰淇淋中使用的小球藻是可持續收穫的，不會對動物造成傷害，並且與畜牧業相比，碳足迹顯著降低。

藻類未來或會成為素食者的主食

有研究表明，大多素食者的飲食餐單中缺乏攝取維他命B12的途徑。因為維他命 B12 是由細菌產生的，例如牛和羊消化系統中生長的細菌，你不能直接從植物中獲取它。傳統獲取維他命B12的方法是食用動物食品，即蛋類、奶類、魚類、貝類、肉類等食品上攝取。

面對素食者攝取維他命B12的不足的問題，劍橋大學植物科學教授、植物代謝小組負責人Alison Smith認為食用藻類將會是最好的解決方法。Alison Smith指，「純粹以植物產品為基礎的飲食在很多方面都很好，但它們也有一定的缺陷，其中最重要的缺陷之一就是缺乏維他命B12」，然而許多純素食者不願意使用化學補充劑，他們希望能從天然的食品中攝取維他命 B12，這通常是不可能的，直至我們發現某些藻類是維他命的豐富來源。

Alison Smith指，我們已能夠初步分辨出哪些品種的藻類能生產出對人類有效的維他命 B12，這意味著我們可以幫助行業開始生產有效的藻類補充劑，這將使我們能夠開始解決我們現在面臨的 B12 缺乏的嚴重問題。

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缺乏維他命B12會導致什麼不良影響？

據估計，英國素食者總數已超過100萬，幾乎佔該國人口的1.5%。然而，純素飲食僅提供英國標準飲食中所需維他命B12的 10%。根據《歐洲營養學雜誌》發表的一篇研究指，通常每天需要攝入 0.5 微克維他命B12左右，該研究還指出，孕婦和哺乳期婦女以及老年人現在面臨維他命B12不足的風險更高。

若長期缺乏維他命B12可能會導致以下不良影響：

1. 貧血：維他命B12是紅血球形成所必須的營養物質。缺乏維他命B12會導致紅血球數量減少，造成貧血。



2. 神經系統問題：維他命B12對神經系統的正常運作非常重要。缺乏維他命B12會導致神經系統問題，如手腳麻木、感覺異常、平衡失調、記憶力下降等。



3. 消化系統問題：維他命B12是胃酸分泌的必須因素。缺乏維他命B12會導致胃酸分泌減少，從而影響消化吸收。



4. 心血管問題：缺乏維他命B12會導致同型半胱氨酸（homocysteine）水平升高，從而增加心血管疾病的風險。



5. 免疫系統問題：缺乏維他命B12會影響免疫系統的正常運作，容易導致感染和疾病。



吃素須注意的營養素（按圖看清👇👇👇）

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藻類或微藻是微小的光合植物，能夠將太陽的能量轉化為糖和蛋白質，在此過程中吸收和轉化二氧化碳並排出氧氣。事實上，海洋微藻被認為產生了世界上一半的氧氣供應！它們能夠經歷數百萬年的進化，並在截然不同的環境條件下生存，這令它們具有極強的適應力，抗氧化化合物含量高，營養豐富。最廣為人知的藻類是螺旋藻、小球藻和藍綠藻。

藻類的健康益處

藻類和微藻對純素飲食至關重要，除了因為它能為素食者提供維他命B12外，它們亦具有眾多的健康益處。以下是藻類的健康益處：

1. 提供高品質蛋白質：藻類是植物性蛋白質的良好來源，含有所有必須氨基酸，是素食者的理想選擇。



2. 豐富的維他命和礦物質：藻類含有豐富的維他命A、C、E和K，以及鈣、鐵、鎂、鋅和硒等礦物質，有助於維持身體健康。



3. 支持免疫系統：藻類中的多醣體和其他化學物質可以增強免疫系統的功能，並提高身體對病毒和細菌的抵抗力。



4. 降低心臟病風險：藻類中的類胡蘿蔔素和多元不飽和脂肪酸可以降低心臟病風險，並有助於降低膽固醇和血壓。



5. 有助於減重：藻類是低熱量、高纖維的食物，可以增加飽腹感，減少食慾，有助於控制體重。



6. 改善消化系統健康：藻類中含有豐富的膳食纖維和益生菌，可以促進腸道健康，改善消化系統功能。



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