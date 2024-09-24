肝衰竭｜７旬婦人性格突變 原因竟是吃肉太多引致「肝腦病變」

蛋白質是人類生存必須的營養，但若攝取太多亦會對身體造成負擔！台灣就有一名婦人，本身已患有肝硬化，最近還出現問非所答等奇怪徵狀，經檢查後才發現是平日攝取了過量蛋白質，導致「肝性腦病變」。



近日，台灣胃腸肝膽科醫生蕭敦仁在健康節目《健康好生活》上分享病例指，他認識一名70多歲患有肝硬化的婦人，婦人本身亦一直接受門診追蹤。但近日家人發現她突然「怪怪的」，出現問非所答，性情轉變等徵狀，白天還會一直嗜睡，就決定帶婦人去檢查。

經醫生抽血檢查才發現，原來婦人體內的血氨值已經上升到200多ug／dL，遠超正常標準上限100，導致氨毒素跑到腦部，造成意識不清、頭昏眼花的情況。蕭醫生指，婦人平日飲食習慣多肉少菜，因此攝取了過多蛋白質，但婦人本身就是肝病患者，肝臟的解毒功能本來就較弱，蛋白質無法完全轉化。再加上婦人又患有便秘問題，毒素就更加難以排出體外。

肝性腦病變４大階段

（圖片來源：截圖自《健康好生活》）

在節目上，蕭醫生又分享了肝性腦病變臨床表現的４大階段：

1. 混亂



病人會答非所問、日夜顛倒、個性改變、寫字等精細動作無法完成，通常家屬在言談之間就會覺得不對勁。

2. 嗜睡



患者會出現嗜睡、反應遲鈍、語言不清等症狀，對話時的判斷力會變得更差，手和身體會不規則抖動（無法維持一個姿勢太久）。

3. 半昏迷



患者會出現意識混沌、呼之欲醒、但無法與外界進行正常交流的症狀。

4. 昏迷



患者進入昏迷狀態，無法被喚醒，對外界刺激反應消失。

醫生提醒過猶不及 攝取蛋白質要適量！

蕭醫生提醒，蛋白質對維持身體健康固然是非常重要，但攝取過量則會對身體造成不良影響。正常人每１公斤體重一天需１克的蛋白質，而長者則需要每１公斤體重１.２克以預防少肌症，然而若本身患有肝病，攝取的蛋白質就不能太多。

認清「肝性腦病變」６大成因

肝性腦病變是由於肝功能異常導致血液中毒素無法被正常代謝和排出，進而影響大腦功能所引起的。隨了飲食習慣外，其實亦有不少成因，會導致肝性腦病變，以下是一些可能引起肝性腦病變發作的原因：

1.腸胃道出血：血液在腸胃道中會被細菌破壞分解，導致過多的氨及其他氮基物質產生。



2.便秘：糞便在腸道的時間愈久，會增加細菌在糞便中的作用，而增加氨的產生，同時也會增加腸道吸收氨的量 。



3. 肝臟疾病：肝硬化是肝臟組織受損、纖維化和硬化的病變，進而影響肝臟正常功能。肝硬化是肝性腦病變的主要原因之一。另外，各種肝炎病毒感染、肝臟腫瘤、藥物或毒物的作用等因素都可以導致肝臟受損，進而引起肝性腦病變的發作。



4. 消化道出血：消化道出血會導致血液中的毒素積聚在體內，進而影響肝臟功能，加劇肝性腦病變的發作。



5. 感染：感染會增加蛋白質的異化作用，增加氮基物質的產生。



5大預防肝病方法（按圖睇清👇👇👇）

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健康飲食６原則 預防「肝性腦病變」就要這樣吃！

要預防肝性腦病變，最簡單又直接的方法就是改善飲食習慣，只要維持均衡飲食，將大大降低出現「肝性腦病變」的可能性，以下是預防肝性腦病變的健康飲食６原則：

1. 減少蛋白質攝入量



蛋白質代謝時會產生氨，而氨是肝性腦病變的主要致病因素之一。減少蛋白質攝入量可以減少體內氨的生成，可以避免肝性腦病變的發生。建議每日蛋白質攝入量不超過每公斤體重0.8克。

2. 增加膳食纖維攝入量



高纖維飲食可以幫助促進腸道蠕動，有助於排出體內的毒素，減少肝臟的負擔。建議每日攝入25克以上的膳食纖維，包括水果、蔬菜、全麥產品等。

3. 增加鉀質攝入量



鉀有助於體內的氨代謝，增加鉀質攝入可以幫助減少氨的生成。建議每日攝入鉀質超過每日2000毫克，包括香蕉、番茄、橙子等。

4. 減少飲酒



過量飲酒會對肝臟造成傷害，增加肝性腦病變的風險。建議男性每日飲酒不超過30克，女性每日飲酒不超過15克。

5. 避免過度食用油炸和醃制食品



油炸和醃制食品會增加肝臟的負擔，建議避免過度食用。

6. 多食用含有維生素B群的食品



維生素B群對於肝臟功能有較好的保護作用，建議多食用動物肝臟、全麥食品、蛋類等含有維生素B群的食品。

同場加映：護肝4飲食（按圖看清👇👇👇）