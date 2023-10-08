中年婦全身痛被疑為詐病呃保險　檢查才證患「公主病」有苦自己知

台灣嘉義一名51歲陳小姐4年前出現肌肉僵硬、廣泛性疼痛現象，找不出病因，還被誤認「裝病詐保」。輾轉至台灣光田醫院檢查，確認罹患俗稱「公主病」的「纖維肌痛症」。



陳小姐4年前開始出現肌肉僵硬、廣泛性疼痛現象，也有疲倦、憂鬱、焦慮、失眠等症狀，看過骨科、復健科等，都找不出病因，由於從事保險業，曾被誤認想詐領保險金。檢查時發現，其肌肉疼痛時，常伴隨極度僵硬症狀，甚至在門診打針時，針頭難以進入，因此確認她身體確有異常，並非「裝病詐保」。

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陳小姐輾轉至光田醫院求醫，神經內科主任楊鈞百表示，纖維肌痛症是因中樞神經過於敏感，使神經在傳遞訊息時，將痛覺訊號異常放大，若疼痛只讓一般人覺得輕微痛感，但對患者來說，卻是數倍甚至數10倍，這種慢性且廣泛性身體疼痛，同時身體也容易在按壓後引發劇痛。楊鈞百表示，纖維肌痛症常見於20-50歲女性，為何會造成這種慢性廣泛性疼痛的機轉，仍不完全清楚，可能跟體質、壓力、心理創傷等有關。

目前已知患者疼痛處肌肉組織並無特定病理變化，但對按壓刺激產生閾值都較正常人來得低，所以一般認為除周邊神經系統被激活外，中樞神經系統過度敏感化應扮演更關鍵角色。此外，纖維肌痛症患者服用一般止痛藥效果不佳，即使現在雖有少數藥物可針對纖維肌痛症做治療，但對某些患者仍難以根治，疼痛問題時好時壞，讓患者生活品質大受影響。

陳小姐透過「重複經顱磁刺激術(rTMS)」，連續治療3個療程之後，復發的頻率減少，發作頻率大幅降低，也讓她的生活品質獲得極大的改善。楊鈞百解釋，rTMS透過短時間內重複激發的磁生電流效應，刺激或抑制腦部特定區域，調整腦部訊號，改善憂鬱或疼痛等症狀。他比喻腦部神經迴路就像是電路板，纖維肌痛症就像是電流迴路異常，而rTMS可以調整腦部的情緒或疼痛迴路，減緩發作的次數與程度。

身為纖維肌痛症的患者，陳小姐表示，她明白這個疾病對患者造成多大的困擾，尤其是旁人無法理解患者的不適，誤以為是裝病偷懶，常讓病友「二度傷害」。楊鈞百建議，目前面對纖維肌痛症，不只藥物這一個選項，也要搭配健康飲食及規律運動，建議多跟醫師討論找出適合自己的治療方式，終有一天可以跟「公主病」說拜拜。

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